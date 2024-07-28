【第６０回定例会】

読売民友写真クラブ（ＹＭＰＣ）第６０回定例会が会津若松市内で開かれ、スナップ、自由、撮影会の３部門で会員の作品を審査した。最優秀賞、優秀賞の受賞作とその他の入賞者を紹介する。（審査と評は読売写真大賞事務局・小浜誓）

◆スナップ部門

▽最優秀賞

「てづくりそーせーじ？」 前川順弘さん（会津若松市）

【評】体験イベントで、日頃口にしているものが作られる様子を見つめる表情が子どもらしく、ひらがなのタイトルもユニークです

▽優秀賞

「早朝の挨拶（あいさつ）」 佐山勝信さん（会津若松市）

「ファミリー」 大石田寛一さん（郡山市）

「ばあちゃんちで」 相楽執一さん（郡山市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「稲ちょうだい」宗形和幸（三春町）▽「弾（はじ）ける笑顔」奥山清蔵（福島市）▽「晴れの舞台」立花寿一（郡山市）▽「楽しみの田植え」渡辺俊恵（いわき市）▽「激走」佐藤邦英（二本松市）

◇奨励賞

「１００歳おめでとう」佐藤まき子（福島市）▽「車夫冥利（みょうり）に力籠もる」安斎正秀（二本松市）

◆自由部門

▽最優秀賞

「暑い夏」 相楽執一さん（郡山市）

【評】干されたタオルにそっと止まったセミが暑さをしのいでいるようにも見え、撮影者の視線に共感を覚えます。

▽優秀賞

「テッポウユリ」 佐藤まき子さん（福島市）

「美しい紋様（もんよう）」 佐藤貞雄さん（福島市）

「餌を求めて」 佐山勝信さん（会津若松市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「虹と花の共演」渡辺喜邦（郡山市）▽「岩をつかむ」渡辺憲二（郡山市）▽「突風のあおり」山本益代（三春町）▽「暑くてたまらん、涼むよ～。」渡辺俊恵（いわき市）▽「ねむーい」大石田寛一（郡山市）

◇奨励賞

▽「秋の気配」佐藤邦英（二本松市）▽「ごきげんよう！」前川順弘（会津若松市）

◆撮影会部門

▽最優秀賞

「夕暮れ列車」 前川順弘さん（会津若松市）

【評】手前の構造物によって画面に奥行きがあり、川面に映った列車や町のあかりが郷愁を誘います。

▽優秀賞

「緑渓」 荒義徳さん（南相馬市）

「旅情」 渡辺喜邦さん（郡山市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「人々を魅了する風景」山本益代（三春町）▽「岸辺を進む」渡辺憲二（郡山市）▽「梅雨晴れの頃」相楽執一（郡山市）▽「孤高の山里」安斎正秀（二本松市）▽「アザキ大根満開」宮岡紀久夫（須賀川市）

【第５９回定例会】

読売民友写真クラブ（ＹＭＰＣ）第５９回定例会が福島市内で開かれ、スナップ、自由、撮影会の３部門で会員の作品を審査した。最優秀賞などの作品を紹介する。（審査と評は読売写真大賞事務局・小浜誓）

◆スナップ部門

▽最優秀賞

「影」 大橋誠寿さん（福島市）

【評】壁に映った影の、特に手の表情が印象的で、人物への想像がかきたてられます。

▽優秀賞

「揚がれー」 立花寿一さん（郡山市）

「父」 柳沼利行さん（郡山市）

「ただいま勉強中」 相楽執一さん（郡山市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「桜下の姉妹」安斎正秀（二本松市）▽「愛犬と花見」佐藤邦英（同）▽「お祭り楽しかったネ～」渡辺俊恵（いわき市）▽「風の道を奏でる」前川順弘（会津若松市）▽「真冬の行水」渡辺憲二（郡山市）

◇奨励賞

▽「いにしえを偲（しの）ぶ」佐藤貞雄（福島市）▽「猫のばあちゃん」仁井田彰子（三春町）

◆自由部門

▽最優秀賞

「寂寞（せきばく）（雪上の花穂）」 佐藤邦英さん（二本松市）

【評】背景の雪面に陰影をもたらす冬の日差しで、凍りついた穂にぬくもりさえ感じられます。

▽優秀賞

「配達ご苦労様！」 相楽執一さん（郡山市）

「巨木の春」 柳沼利行さん（郡山市）

「取り残された紅葉」 奥山清蔵さん（福島市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「福寿草園に憩う」仁井田彰子（三春町）▽「茶屋沼の桜」佐藤孝（福島市）▽「異空間」荒義徳（南相馬市）▽「杜（もり）へようこそ」山本益代（三春町）▽「早春」渡辺喜邦（郡山市）

◇奨励賞

▽「逆光の妙」佐藤貞雄（福島市）▽「早朝の照島」佐藤まき子（同）

◆撮影会部門

▽最優秀賞

「陽だまりの中で」 渡辺俊恵さん（いわき市）

【評】少し離れて撮ったことによってカメラを意識せず、表情も春らしい作品となりました。

▽優秀賞

「生命輝く」 相楽執一さん（郡山市）

「こんな所に住んでみた～い」 奥山清蔵さん（福島市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「春の花見山」渡辺憲二（郡山市）▽「花の饗宴（きょうえん）」佐藤貞雄（福島市）▽「木蓮（もくれん）咲く」佐藤邦英（二本松市）▽「花盛り」山本益代（三春町）▽「朝一番」佐藤まき子（福島市）

【第５８回定例会】

読売民友写真クラブ（ＹＭＰＣ）第５８回定例会がいわき市内で開かれ、スナップ、自由の両部門で会員の作品を審査した。最優秀賞などの作品を紹介する。（審査と評は読売写真大賞事務局・小浜誓）

◆スナップ部門

▽最優秀賞

「歓喜＆冷静のフェザーシャワー」 前川順弘さん（会津若松市）

【評】柔らかな光の中で舞う羽根が２人の幸せを演出し、表情も最高の瞬間をとらえています。

▽優秀賞

「わぁ～いい空気！」 相楽執一さん（郡山市）

「ダルマさんかわいいね！」 宗形和幸さん（三春町）

「秋雨」 安斎正秀さん（二本松市）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「湯上がりマッサージ」柳沼利行（郡山市）▽「氷上綱引き」佐山勝信（会津若松市）▽「挑む」荒義徳（南相馬市）▽「和を奏でる」佐藤貞雄（福島市）▽「たまたま一緒」山本益代（三春町）

◇奨励賞

「壁を写す」渡辺憲二（郡山市）▽「楽しいひととき！」渡辺俊恵（いわき市）

◆自由部門

▽最優秀賞

「厳寒の岸辺」 柳沼利行さん（郡山市）

【評】湖岸に現れた自然の芸術作品ですね。一瞬差した光もうまく利用しています。

▽優秀賞

「食べ放題」 大石田寛一さん（郡山市）

「朝焼け」 佐藤まき子さん（福島市）

「群生の中で」 山本益代さん（三春町）

▽その他の入賞者（敬称略）

◇入選

▽「雪にも耐えて」相楽執一（郡山市）▽「雪化粧」佐藤孝（福島市）▽「枯れ木立」安斎正秀（二本松市）▽「見てごらん」大橋誠寿（福島市）▽「昔ながらの古式いぶし小屋」前川順弘（会津若松市）

◇奨励賞

▽「小さな窓」渡辺憲二（郡山市）▽「吹雪の跡」奥山清蔵（福島市）