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県内選挙
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告示日
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投票日
|首長選挙
|会津若松市 【開票結果】
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２００７年４月１５日
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２００７年４月２２日
|古殿町、平田村、猪苗代町、柳津町、桧枝岐村 【開票結果】
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２００７年４月１７日
|▽無投票当選（１７日）
矢祭町、玉川村、会津坂下町、磐梯町
|市町村議選挙
|福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、相馬市、白河市
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２００７年４月１５日
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２００７年４月２２日
|国見町、川俣町、檜枝岐村、北塩原村、西郷村、鮫川村、広野町、川内村、双葉町、葛尾村、新地町、南会津町
▽無投票当選（１７日）
飯野町、鏡石町、昭和村、磐梯町
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２００７年４月１７日
|福島県議会議員選挙
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２００７年３月３０日
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２００７年４月８日
ニュース一覧
- 開票おおむね順調（07/04/24）
- 菅家一郎氏へ当選証書を付与（07/04/24）
- 民主・増子氏が初当選/参院福島補選（07/04/23）
- 若松市長に菅家氏３選 新人３氏振り切る（07/04/23）
- 桧枝岐は星光氏初当選/県内町村長選（07/04/23）
- 新議員が誕生/県内市町村議選（07/04/23）
- 相馬市、90分で開票終了 目標達成（07/04/23）
- 参院福島補選投票率は56.72％ 前回下回る（07/04/23）
- 期日前投票者は13万7857人（07/04/23）
- 参院福島補選、統一地方選後半戦 きょう投票（07/04/22）
- 参院補選 郡山市は午前１時30分ごろ/開票終了（07/04/22）
- 大物来県ラッシュ 前例ない応援合戦（07/04/22）
- 抵投票率に歯止めを 県選管が各地で啓発（07/04/22）
- 20日時点の期日前投票は10万588人（07/04/22）
- 投票所設営始まる/県内60市町村（07/04/21）
- 初の大選挙区で東奔西走/統一地方選（07/04/21）
- ４候補 集票に全力/若松市長選（07/04/21）
- 遊説、ポスターなし/桧枝岐村長選・村議選（07/04/20）
- 投票率換算は１．５３％（07/04/19）
- 立候補者 最低の232人/町村議選（07/04/18）
- 無投票当選 喜び新た/４町村長選（07/04/18）
- 桧枝岐は44年ぶり ５町村長選実戦（07/04/18）
- ９町村長選きょう告示（07/04/17）
- 半数以上「関心ある」/本社世論調査（07/04/17）
- 各陣営 知恵絞る/人手確保に躍起（07/04/17）
- 若統一地方選 後半戦スタート（07/04/16）
- トリプル選で選挙一色/若松市（07/04/16）
- 若松市長選きょう告示/７市議選もスタートへ（07/04/15）
- 応援の「自・民」激突（07/04/15）
- 若松市長選あす告示（07/04/14）
- 古張副町長出馬の意思固める/矢祭町長選（07/04/13）
- ５８人に当選証書を付与（07/04/12）
- 渡辺氏が出馬表明/平田村長選（07/04/11）
- 作業改善で時間短縮/県議選開票（07/04/10）
- 古殿、柳津、猪苗代は選挙戦確実/町村長選告示まで１週間（07/04/10）
- 自民29 過半数割れ 県民連合系躍進/県議選（07/04/09）
- 県政に新風 笑顔"満開"/県議選（07/04/09）
- 投票率56.99％ 過去最低更新/県議選（07/04/09）
- 期日前投票者は９万5518人/県議選（07/04/09）
- 相馬市開票 22分12秒で終了 「改革マニュアル」実践（07/04/09）
- 県議選きょう投票 大勢判明は午後11時台（07/04/08）
- 期日前投票に６万4641人が投票（07/04/08）
- 「棄権しないでね」県選管が投票啓発（07/04/08）
- 現職に３新人挑戦へ 若松市長選告示まで１週間（07/04/08）
- 定数大幅減で激戦必至/市議選（07/04/08）
- 県議選８日投票 勢力図の変化が焦点（07/04/07）
- 県選管が投開票速報リハーサル（07/04/07）
- ３９市町村で投票終了時刻繰り上げ（07/04/07）
- 福島市などで好調/県議選期日前投票（07/04/05）
- 熱帯びる「選挙サンデー」（07/04/02）
- 31日から期日前投票と不在者投票始まる/県議選（07/03/31）
- 無投票当選 初日に万歳 ９選挙区12人早々ゴール（07/03/31）
- 県議選女性候補、過去最多の10人（07/03/31）
- 民主、最多の12人出馬 自民は公認・所属37人（07/03/31）
- 県議選 候補者の平均年齢は54.4歳（07/03/31）
- 県議選告示 23選挙区に80人立候補（07/03/31）
- 有権者は167万人/選挙人名簿登録者（07/03/30）
- 事務作業の流れ確認/受け付けリハーサル（07/03/30）
- 県議選 あす告示/５８議席目指し８０人出馬へ（07/03/29）
- 明るく適正な選挙実現 県民運動推進本部が声明（07/03/27）
- 県民の選択、国政左右/鳩山民主幹事長が街頭演説（07/03/25）
- 県議選投票用紙を発送 各市や振興局に県選管（07/03/24）
- 県議選、参院補選の概要発表（07/03/22）
- 中立の立場強調/県議選で知事（07/03/21）
- 与野党全面対決で幕/県議選へ「実戦モード」...（07/03/17）
- 県政に尽力 ３県議が勇退（07/03/17）
- 候補者ポスター掲示板設置開始（07/03/16）
- 県議選、確定は零時半/参院補選は１時半の...（07/03/16）
- 立候補者説明会に７９陣営が出席（07/03/13）
- 県議選へ準備着々 投票用紙印刷（07/03/13）
- 統一選と参院補選/県警が事前取締本部（07/02/22）