福島民友
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2007年統一地方選挙

選挙日程
県内選挙
告示日
投票日
首長選挙 会津若松市　　　　　【開票結果
２００７年４月１５日
２００７年４月２２日
古殿町、平田村、猪苗代町、柳津町、桧枝岐村　　【開票結果
２００７年４月１７日
無投票当選（１７日）
矢祭町、玉川村、会津坂下町、磐梯町
市町村議選挙 福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、相馬市、白河市
２００７年４月１５日
２００７年４月２２日
国見町、川俣町、檜枝岐村、北塩原村、西郷村、鮫川村、広野町、川内村、双葉町、葛尾村、新地町、南会津町
無投票当選（１７日）
飯野町、鏡石町、昭和村、磐梯町
２００７年４月１７日
福島県議会議員選挙
２００７年３月３０日
２００７年４月８日

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