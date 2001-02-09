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第45回衆議院議員選挙

ニュース一覧

本県当選者"喜びの一声

データで見る「政権選択選挙」

衆院選連載企画

【県政界の波紋－政権交代・衆院選09】

  • 〔下〕　【　選対の明暗　】　二大政党化、流れ加速　　（2009/09/03)
  • 〔中〕　【　民主の課題　】　「党支える地方組織を　　（2009/09/02)
  • 〔上〕　【　自民の衝撃　】　「解党的な出直し図る」　　（2009/09/01)

【迫る決戦　党の戦略－衆院選ふくしま09】

  • 〔下〕　【　第三極　】　存在感顕示へ奮闘　　（2009/08/15)
  • 〔中〕　【　民主　】　変革へ組織力強化　　（2009/08/14)
  • 〔上〕　【　自民　】　政権継続へ危機感　　（2009/08/13)

【点検マニフェスト－県政の課題から】

  • 〔５〕　地方分権　予算規模は年々縮小　　（2009/08/08)
  • 〔４〕　子育て　母子家庭の生活困窮　　（2009/08/07)
  • 〔３〕　高齢者福祉　「負担社会」に危機感　　（2009/08/05)
  • 〔２〕　農業政策　担い手不足、農家深刻　　（2009/08/03)
  • 〔１〕　経済対策　実効性臨む中小企業　　（2009/08/02)

【攻防・選挙の構図－衆院選ふくしま09】

  • 〔５〕　【　３区　】　自、民のトップ対決　　（2009/07/29)
  • 〔４〕　【　１区　】　前職、３新人激戦か　　（2009/07/27)
  • 〔３〕　【　２区　】　自民牙城、挑む民主　　（2009/07/25)
  • 〔２〕　【　５区　】　事実上の一騎打ち　　（2009/07/24)
  • 〔１〕　【　４区　】　「会津決戦」急展開　　（2009/07/23)

【ふくしまの鼓動－衆院選８・30決戦】

その他

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