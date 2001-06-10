ニュース一覧
- 国会での活躍誓う 本県関係４議員が初登院（10/07/31）
- 民主・参院選大敗で引責論噴出/党両院議員総会（10/07/30）
- 荒井、小熊氏に当選証書 参院選比例代表で中央選管（10/07/21）
- 公明県本部が参院選の戦いを総括 郡山で議員総会（10/07/18）
- 「参院選のけじめ」 玄葉氏、県連代表辞任理由を説明（10/07/16）
- 増子、岩城氏に当選証書 参院選福島選挙区で付与（10/07/15）
- 小熊氏が初当選 中村氏、中畑氏は届かず/比例代表（10/07/13）
- 当選者が自宅や事務所で"喜びの朝"（10/07/13）
- 参院選開票、郡山市は朝に確定 各地で長期戦（10/07/13）
- 自民県連、トップ当選届かず反省 役員会で参院選総括（10/07/13）
- 民主・増子氏、自民・岩城氏が当選/参院選・福島選挙区（10/07/12）
- 増子さん「全力を傾注」 政権要職で高い評価（10/07/12）
- 岩城さん「経験」生かす 貫禄の３選（10/07/12）
- 荒井さん改革の灯火死守 幹事長、面目保つ/比例代表（10/07/12）
- 民主大敗、過半数割れ 自民堅調、改選第１党（10/07/12）
- 期日前投票に過去最高の21万6026人（10/07/12）
- 【電子号外】みんなの党・小熊氏当選/参院選・比例（10/07/12）
- 【速報】民主・増子氏、自民・岩城氏が当選/福島選挙区（10/07/12）
- 【速報】増子、岩城氏が当選確実/参院選・福島選挙区（10/07/11）
- 参院選投票、12日０時すぎ確定見通し ５候補戦い決着へ（10/07/11）
- 期日前投票に16万7876人 前回比１万2225人増（10/07/11）
- 選挙区は午前０時15分ごろ 比例は午前３時30分ごろ（10/07/11）
- 参院選、11日投票 福島選挙区の５陣営、最後の訴え（10/07/10）
- 民主、政治の安定訴え 野党、消費税で対立軸（10/07/10）
- 棄権防止を呼び掛け 選管委員長が談話（10/07/10）
- 投票所設置始まる 県内市町村で1399カ所（10/07/10）
- 県選管が投開票速報リハーサル 事務処理手順を確認（10/07/10）
- 参院選開票作業の機械化進む（10/07/09）
- 増子、岩城氏優勢保つ 参院選・本社世論調査（10/07/09）
- 参院選終盤へ 県内５陣営票固め強化（10/07/08）
- 比例票獲得へ追い込み 県内各党、候補者名の浸透図る（10/07/06）
- 期日前投票、都市部で伸び悩み 県選管が１週間前まとめ（10/07/06）
- 「みなもん」も参院選投票訴え 白河で街頭啓発活動（10/07/06）
- 期日前投票伸び悩み 有権者じっくり政策判断（10/07/05）
- 消費税主張に温度差 都市部遊説の各陣営（10/07/05）
- 祇園祭「花嫁」も一役 棄権防止呼び掛け（10/07/05）
- 「11日は投票へ」 大学生が同世代有権者へ呼び掛け（10/07/05）
- 中畑氏が支持訴え 公示後初の来県（10/07/05）
- 集団的自衛権など取り組む たちあがれ平沼代表が来県（10/07/05）
- 投票まで残り１週間 投票率は60％台予測（10/07/04）
- 統一地方選の"前哨戦" 来春見据え県議動く（10/07/04）
- 参院選後半戦突入 福島選挙区５陣営、票固め加速（10/07/03）
- 開票作業を再確認 市町村の選管職員会議（10/07/03）
- ４日に一斉街頭啓発 投票日ＰＲや棄権防止訴え（10/07/02）
- 県議の活動本格化へ 各陣営票固めに総力戦（10/07/01）
- 選挙公報、各市町村に発送（10/07/01）
- 渡辺喜美みんなの党代表来県（10/07/01）
- 舛添要一新党改革代表来県（10/07/01）
- 若年層への啓発重点 投票率アップ図る（10/06/30）
- 「政見放送」始まる 政策や意気込みアピール（10/06/30）
- 期日前中間は8657人 前回を831人下回る（10/06/29）
- ご当地ヒーローが選挙推薦大使 「ダルライザー」に委嘱状（10/06/29）
- 公示後初の選挙サンデー 雨の中熱い舌戦（10/06/28）
- 鳩山前首相来県 無駄遣い削減前提で消費税率引き上げ（10/06/28）
- 公示後、初の週末 広い県内５候補駆ける（10/06/27）
- 「関心がある」78％ 「投票に行く」は９割台（10/06/27）
- 増子、岩城氏が優位/参院選・本社世論調査（10/06/26）
- 県内の「期日前投票」、初日は1675人（10/06/26）
- 渡辺みんなの党代表が来県 消費税引き上げ路線を批判（10/06/26）
- 参院選公示、福島選挙区は５氏の争い（10/06/25）
- "採点"前に熱く訴え 候補、県内走る（10/06/25）
- 比例３候補が県内で第一声（10/06/25）
- 25日から「期日前投票」 県内59市町村の各投票所（10/06/25）
- 【電子号外】参院選公示、舌戦火ぶた 福島選挙区に５氏（10/06/24）
- 市町村選管、経費"やりくり" 事業仕分けで予算減（10/06/24）
- 県選管、届け出手順確認 県庁で受け付けリハーサル（10/06/24）
- 県内有権者数は166万3886人（10/06/24）
- 福島で「ＪＣ公開討論会」 立候補予定者４氏が参加（10/06/24）
- 参院選、24日公示 福島選挙区は現新５人（10/06/24）
- "選挙啓発"頼みます 駅長猫「ばす」が推進委に（10/06/24）
- 参院選24日公示 福島選挙区、５陣営臨戦態勢（10/06/23）
- 23日ＪＣ公開討論会（10/06/23）
- 政見放送収録始まる 県内放送局で候補予定者（10/06/21）
- 社民県連、民主支援で自主投票（10/06/20）
- 961区で繰り上げ予定/県内・市町村別投票終了時刻（10/06/19）
- 県選管、投票用紙を５地方振興局に発送（10/06/19）
- 「税制論議」に賛否 民、自の参院選公約で県民（10/06/18）
- 「啓発ポスター」印刷 有権者に投票呼び掛ける/県選管（10/06/18）
- 参院選選挙違反取締本部を設置 県警と県内22署（10/06/18）
- 参院選公示まであと１週間 各陣営すでに熱く（10/06/17）
- 20代投票率の向上図る 大会でメール活用例など発表（10/06/15）
- 岩城氏が総決起大会 いわきで支援者に決意（10/06/14）
- 公示へ準備加速 参院選対策で県内各党（10/06/13）
- 参院選へ力を集結 公明党の井上幹事長が講演（10/06/13）
- 市町村選管"やきもき" 投票日、７月11日か25日か（10/06/10）
- 「明るくきれいな選挙を」 県民運動推進本部長が声明（10/06/09）
- 若年層投票率向上へコンビニレジ広告 県選管が導入（10/06/09）
- 決意新たに自民党県連が参院選挙本部事務所開き（10/06/09）
- 【電子号外】菅内閣、今夕発足/玄葉氏、兼務で入閣（10/06/08）
- 小熊氏が総決起集会 渡辺みんなの党代表が激励（10/06/08）
- 荒井氏が事務所開き 「政界再編を遂げる」（10/06/06）
- 中畑氏が決起集会 矢吹で支援者必勝誓う（10/06/06）
- 投票用紙を印刷 福島選挙区、比例代表の170万9000枚（10/06/05）
- 【電子号外】民主新代表に菅氏 第94代首相に選出へ（10/06/04）
- ６陣営が説明会出席 福島選挙区に立候補予定（10/06/04）
- 参院選への影響を注視/福島選挙区の候補予定者（10/06/03）
- 福島選挙区公認候補「擁立せず」 新党改革が正式表明（10/06/03）
- 【電子号外】鳩山首相が退陣、小沢幹事長も辞任（10/06/02）
- ４者協の枠組み継続 社民連立離脱で対応協議（10/06/02）
- 本県選挙区の擁立見送りへ 新党改革が方針（10/06/01）
- 社民県連「離脱反対なし」 選挙前、最前線は困惑（10/05/31）
- 社民県連は４者協議会を維持 参院選の選挙協力議論へ（10/05/31）
- 【電子号外】社民、連立離脱 福島氏罷免に反発（10/05/30）
- 増子氏が選対本部事務所開き 「新しい国づくりを」（10/05/30）
- 岡部氏が選対本部事務所開き 「地域活性化テーマ」（10/05/30）
- 鳩山首相「７月11日投票」の意向（10/05/30）
- 届け出手続きなど確認/県選管（10/05/27）
- 県選管が看板掲示 参院選に向け県庁内（10/05/26）
- 所得向上など８項目の公約発表/自民党県連（10/05/26）
- 白石氏離党について自民県連党紀委で判断（10/05/26）
- 白石氏が離党届け 自民県連に提出（10/05/25）
- 参院選勝利へ結束確認 自民県連が政経セミナー（10/05/23）
- 参院選7月11日投開票 県内各党、動き加速（10/05/22）
- 比例で荒井氏を公認/新党改革（10/05/22）
- 「既得権益と戦う」 菅本氏が事務所開き（10/05/22）
- 白石氏擁立を正式発表 たちあがれ日本（10/05/20）
- 中村県議が辞職 参院選比例代表で民主党公認（10/05/19）
- 「参院選、全力尽くす」 岩渕氏が事務所開き（10/05/18）
- たちあがれ日本が白石元県議を擁立へ/参院選福島選挙区（10/05/17）
- 荒井氏が出馬表明 参院選比例代表に新党改革公認で（10/05/17）
- 増子、岩城両氏を推薦/県商工政治連盟（10/05/17）
- 参院選公約を訴え 自民県連が街頭演説（10/05/17）
- 増子氏に推薦状 県農政連が交付（10/05/16）
- 岩城光英氏に推薦状 県農政連が交付（10/05/15）
- 荒井氏が16日、比例代表で出馬表明へ（10/05/14）
- 中畑清氏が出馬表明 たちあがれ日本から/参院選比例（10/05/12）
- 中村県議が18日辞職へ 参院選比例立候補で（10/05/12）
- 中畑清氏擁立へ たちあがれ日本が要請/参院選比例（10/05/10）
- 郡山で又市社民党副党首が参院選の方針語る（10/05/09）
- 中村氏が総合選対開き 雇用拡大に意気込み（10/05/08）
- 県医師会、自民支持堅持 参院選比例で西島氏推薦方針（10/05/02）
- 選挙区５氏、比例は３氏 激しさ増す前哨戦（10/04/30）
- 県内各党、態勢本格化へ 勝利へ向けた動き活発化（10/04/30）
- 「本県版公約」で骨子案 自民県連が定期大会（10/04/27）
- 自民県連参院比例擁立断念へ（10/04/26）
- 参院選６氏の争い 本県選挙区の構図固まる（10/04/16）
- 自民県連、参院選福島選挙区２人目の擁立断念へ（10/04/13）
- 総合選対を今週設置 参院選態勢固めへ/民主県連（10/04/13）
- 増子輝彦氏の推薦決める/連合福島（10/04/09）
- 民主党県連幹事長に安瀬氏 参院選へ態勢本格化（10/04/08）
- ２人目の擁立難航/自民県連（10/04/06）
- 参院選で党勢拡大誓う 社民党県連が定期大会（10/03/28）
- 民主県連が岡部氏擁立を決定 選挙態勢の構築図る（10/03/25）