ニュース一覧
- 森少子化相が仮設住宅視察 新地で被災者と懇談（13/01/04）
- 安倍首相、就任後初の県内視察 帰還進む川内村訪問（12/12/30）
- 根本復興相、就任後初本県入り 基金創設を前向き検討（12/12/29）
- 日本維新の会、年明けにも県組織設立へ（12/12/29）
- 「復興には全面協力」 増子民主副代表（12/12/29）
- 石原環境相が知事と会談 県、市町村と連携密に（12/12/28）
- 復興に亀岡氏、防衛は佐藤氏 政務官人事（12/12/28）
- 根本復興相が本県へ 28日知事と会談（12/12/28）
- 庁一丸で復興推進 根本氏が職員訓示（12/12/28）
- 避難者を守る施策 就任会見で森氏（12/12/28）
- 増子氏が民主副代表 復興原発特命担当を兼務（12/12/28）
- 第２次安倍内閣発足 復興・根本氏、少子化・森氏（12/12/27）
- "復興へ決意"９人に議員バッジ 特別国会召集、初登院（12/12/27）
- 安倍首相「関係省庁の力結集」 福島再生取り組み決意（12/12/27）
- 根本氏「復興を加速化」、森氏「子育て支援など最優先」（12/12/27）
- ２人の入閣に沸く 自民県連、安倍新政権に期待（12/12/27）
- 復興推進へ自民一丸 本県関係参院議員（12/12/27）
- 初登院３氏が"第一歩" 特別国会召集、負託の重みに決意（12/12/27）
- 復興を実感させて 第２次安倍内閣発足で県民（12/12/27）
- 【電子号外】安倍首相を選出 森氏、根本氏が入閣へ（12/12/26）
- 民主党新代表に海江田氏 議員投票で馬淵氏破る（12/12/26）
- 本県関係衆院議員の議員会館部屋と連絡先固まる（12/12/26）
- 復興相に福島２区・根本氏有力 新政権人事（12/12/24）
- 福島２区・根本氏の入閣固まる 新閣僚人事（12/12/23）
- あらためて「出馬せず」 代表選への要請受け玄葉氏（12/12/23）
- 増子氏が民主県連の代表続投を表明（12/12/22）
- チャンスを生かす光や希望見せたい 亀岡氏が来社（12/12/22）
- われわれの立場で復興へ立ち向かう 吉田氏が来社（12/12/22）
- 小熊氏が当選あいさつ 本県復興へ党派を超え頑張る（12/12/21）
- 当選者５人に証書付与 衆院選・県内５小選挙区（12/12/20）
- 選挙会で県内５小選挙区・当選者を正式決定（12/12/20）
- 新政権、26日発足を確認 自民、公明党首が会談（12/12/19）
- 復興課題「引き継ぐ」 復興相、新政権施策継承の見方（12/12/19）
- どうなる"原発ゼロ" 避難住民、自民の政策に注目（12/12/18）
- 県内当選者、喜びの朝 新たな一歩踏み出す（12/12/18）
- 民主県連・増子代表が辞任意向 後任は吉田氏有力（12/12/18）
- 投票率54％、過去最低 郡山市選挙区、県内全市で最下位（12/12/18）
- いわき市の小選挙区投票率は過去最低の54.81％（12/12/18）
- 福島市の投票率57.41％ 戦後最低、広報実らず（12/12/18）
- 「脱原発」争点かすむ 県民は「復興」スピード重視（12/12/17）
- 自民、県政で存在感 民主に大きな打撃（12/12/17）
- "復興への審判"喜び、落胆 開票見守る県内政党（12/12/17）
- 本県関係の衆院選・９人当選は「最多タイ」（12/12/17）
- 県内「投票率」は最低58.86％ 前回13.96ポイント下回る（12/12/17）
- 期日前投票は１万9405人減 県選管発表（12/12/17）
- 本県復興に力発揮を 知事が談話発表（12/12/17）
- 「迅速に結果出す」 石破氏、本県復興で意向（12/12/17）
- 民主県連・増子代表は進退保留（12/12/17）
- 【速報】県内小選挙区、自民が４勝 民主１議席のみ（12/12/17）
- 【速報】自公320超、政権奪還 民主は惨敗（12/12/17）
- 「衆院選」16日投票 本県再生、問われる針路（12/12/16）
- 全市町村で投票終了時刻を繰り上げ 衆院選で初（12/12/16）
- 「開票作業」双葉、大熊は午後９時から（12/12/16）
- 声からし「最後のお願い」 候補者、遊説フィナーレ（12/12/16）
- 投票率低下を懸念 14日現在、期日前は前回下回る（12/12/16）
- 不在者投票者数は14日現在、前回を1424人上回る（12/12/16）
- 「衆院選」16日に審判 県内選挙区、22候補が最後の訴え（12/12/15）
- 発表手順を最終確認 県選管が開票速報リハーサル（12/12/15）
- 投票者１万4920人減 前回同期比、期日前の中間状況（12/12/15）
- 不在者の投票用紙交付数は増加（12/12/15）
- 県内仮設住宅周辺などの「投票所設営」始まる（12/12/15）
- 菊地県選管委員長が「棄権防止」を呼び掛け（12/12/15）
- 財務省の出し渋り復興予算流用批判 みんな・渡辺代表（12/12/15）
- 坂本、吉田泉氏の互角続く ５区、終盤まで激しく攻防（12/12/14）
- ２回目の冬、避難者の選択 候補者訴えに耳澄ます（12/12/14）
- 当選ライン低めに想定 多党乱立、薄れる関心（12/12/14）
- 「復興」叫び都市部へ 衆院選終盤戦、熱帯びる各陣営（12/12/13）
- 母の声、切実 「子どもの将来、助ける政治を」（12/12/13）
- 再生エネや医療で福島を先進地域に 公明・山口代表（12/12/13）
- 代替エネルギーの問題解決を進める 改革・舛添代表（12/12/13）
- 被災地の代弁者は？ 震災１年９カ月、実感できぬ復興（12/12/12）
- 有権者、候補者へ切実な思い 「誰に投票すれば」（12/12/12）
- 県内各党、衆院選終盤戦「票掘り起こし」へ全力（12/12/12）
- 衆院選、棄権防止訴え 県選管が県下一斉街頭啓発（12/12/11）
- 政策の差と避難者重視 衆院選、各陣営票上積み躍起（12/12/11）
- 期日前投票は双葉郡が25％増 中間発表（12/12/11）
- 不在者投票は149人、双葉郡が大半 中間発表（12/12/11）
- キャスター・唐橋ユミさんが衆院選の投票呼び掛け（12/12/11）
- 県内５選挙区「政見放送」始まる 11日以降も放映（12/12/11）
- 比例東北の「選挙公報」印刷 本社が郡山工場で県内分（12/12/09）
- "舌戦"ヒートアップ 公示後初の週末、票堀り起こしを（12/12/09）
- 大熊町選管、10日から送迎バス 仮設－期日前投票所間（12/12/09）
- 若年層への啓発強化 ９日、県選管が街頭活動（12/12/08）
- 震度４、各候補に"激震" 演説会や遊説中止相次ぐ（12/12/08）
- 福島復興のため全力 民主・玄葉候補が街頭演説（12/12/08）
- 「期日前投票所」仮設住宅に期間限定で開設（12/12/08）
- 衆院選「関心ある78％」 前回09年比９ポイント低下（12/12/07）
- 衆院選"20歳の選択" 今後の生活や将来像描き１票へ（12/12/07）
- 民主と社民が３、４、５区で協力 県連、議会会派など合意（12/12/07）
- 「現場分からない」民主の復興策批判 自民・石破幹事長（12/12/07）
- 「期日前投票」スタート 初日は前回470人下回る2236人（12/12/06）
- 多党乱戦、自民は復調 衆院選・県内選挙区情勢（12/12/06）
- 県内政党支持率は自民23％、民主20％ 本社世論調査（12/12/06）
- 「１票」へ試行錯誤 不在者投票の方法紹介など取り組み（12/12/06）
- 「選挙公報」印刷開始 ３種類を発行、ＨＰでも公開（12/12/06）
- 民主と社民両県連が小選挙区の選挙協力で調整（12/12/06）
- 原発ゼロと経済成長両立を訴え みんなの党・渡辺代表（12/12/06）
- 「原発即時ゼロ」こそ責任ある政治 共産党・志位委員長（12/12/06）
- 「衆院選」公示 ５選挙区激戦、最多の22人立候補（12/12/05）
- 第一声で公約訴え 衆院選公示、５小選挙区立候補22人（12/12/05）
- 本県関係の比例単独は６人 東北５人、中国１人（12/12/05）
- 復興、原発...思い強調 ４党首が本県で"第一声"（12/12/05）
- ５日から「期日前投票」 過去最多の174カ所で実施（12/12/05）
- ８日から「政見放送」 県選管、放送日程を決定（12/12/05）
- くら替え衆院出馬で小熊氏が参院自動失職（12/12/05）
- 「キビタン」衆院選投票訴え 投票率アップキャンペーン（12/12/05）
- 【電子号外】衆院選公示 県内５選挙区に最多22人（12/12/04）
- 届け出手続き確認 県内５会場でリハーサル（12/12/04）
- 衆院選４日公示 ４党首、本県で第一声へ（12/12/04）
- 選挙人名簿登録者、１区が減少幅最大 原発事故など影響（12/12/04）
- 吉野氏が比例中国19位 小熊氏は比例東北１位（12/12/04）
- 「衆院選」４日公示 県内５選挙区に最多22人、立候補へ（12/12/03）
- 「衆院選」準備ドタバタ 第一声や出陣式の周知に奔走（12/12/03）
- 渡部恒三氏の後援会は自主投票（12/12/03）
- 仮設などに期日前投票所 避難者に配慮し設置（12/12/02）
- 協力態勢アピール 自民・坂本、吉野氏が会見（12/12/02）
- 30分～１時間早まる 県内の「小選挙区」大勢判明（12/12/01）
- 全59市町村が繰り上げ 県内の投票終了時刻（12/12/01）
- 「投票用紙」発送 県選管、小選挙区と比例代表各167万枚（12/12/01）
- 松本氏が５区出馬へ 日本未来の党から公認（12/12/01）
- 原発事故収束など柱 民主県連が県版マニフェスト発表（12/12/01）
- 野田首相、公示日に来県へ 被災地で"第一声"（12/12/01）
- 自民・吉野氏は比例中国 「復興枠」扱いで上位へ（12/11/30）
- 脱原発など柱に24施策 自民党県連、県版政権公約発表（12/11/30）
- 各党トップが相次ぎ来県 本県から復興策アピール（12/11/30）
- 新党改革・舛添代表、国会に県民の生の声伝達（12/11/30）
- 「啓発ポスター」完成 県選管、キャラクター変更（12/11/29）
- みんなの党・５区に双葉の菅本氏擁立（12/11/29）
- 吉野氏、比例単独受諾へ ブロック、順位の提示なく（12/11/29）
- 民主・４区擁立断念を正式決定 本県唯一の空白区（12/11/29）
- 「本県に維新の風を」 石原、橋下氏が福島で街頭演説（12/11/28）
- 衆院選、自民５区は坂本氏 民主４区擁立断念へ（12/11/28）
- 吉野氏の今後不透明 坂本氏陣営は安堵（12/11/28）
- 復興政策で「舌戦前哨戦」 ＪＣブロック協・公開討論（12/11/28）
- 維新が街頭演説 石原氏「第１原発事故は人災」（12/11/28）
- 「最多候補者」激突へ 公示まで１週間、顔ぶれ固まらず（12/11/27）
- 「不在者投票」どう対応 除染や復旧、全国から作業員（12/11/27）
- 「統治機構改革」訴え 維新・橋下代表代行、若松で講演（12/11/27）
- 「復興枠」前向き検討 自民の比例東北で党本部（12/11/27）
- 民主公認の４人を推薦 連合福島が執行委員会（12/11/27）
- 原発事故対応など柱 民主県連が県版マニフェスト案（12/11/27）
- 「投票用紙」刷り上がる 県選管職員が用紙チェック（12/11/27）
- 民主・４区擁立は不調 県連と連携、人選継続（12/11/26）
- ５区・宇佐美氏が立候補正式表明 日本維新の会公認（12/11/26）
- 民主・２区に斎藤氏擁立 25日、本部に公認申請（12/11/25）
- 渦中の２人"握手" 自民・５区公認候補決まらず（12/11/25）
- 衆院選対策を確認 自民支部長・幹事長会議（12/11/25）
- 政権奪還へ団結誓う 自民県連が選対本部開き（12/11/25）
- ３区の新人・菅野氏推薦 新党改革が正式発表（12/11/25）
- 民主・１区の大場氏が立候補を正式表明（12/11/24）
- 民主、１区に大場氏擁立 自民は５区調整持ち越し（12/11/23）
- ４区に小川氏 社民の公認候補に本県１人（12/11/23）
- 共産が比例東北に岩渕氏擁立を発表（12/11/23）
- 県内小選挙区ごと「公開討論会」 27日に５会場で（12/11/23）
- ２区・緑川氏、５区・宇佐美氏 維新が３次公認候補を発表（12/11/22）
- 民主、１区・大場氏に要請へ ２区・山口氏は出馬辞退（12/11/22）
- ２区・平氏、４区・原田氏 共産擁立へ５選挙区出そろう（12/11/22）
- ３区に玄葉氏、５区は吉田氏 民主１次本県公認候補（12/11/22）
- 事務手続きを確認 市町村の選管担当者（12/11/22）
- 「タブレット」広報活用 被災自治体、投票率向上に期待（12/11/21）
- 本県５区は見送り 自民・２次公認候補者（12/11/21）
- 渡部氏が出馬辞退 民主・福島１区（12/11/21）
- 民主・福島２区、山口氏と調整難航（12/11/21）
- 日本維新の会、福島３区除き候補者擁立へ（12/11/21）
- 自民県連、比例優遇を要請 ５選挙区、党本部に公認申請（12/11/20）
- 民主党県連、福島２区は山口氏擁立で調整（12/11/20）
- 廃炉や除染盛り込む 自民県連、県版政権公約で骨子案（12/11/20）
- 民主県連が選対本部設置 復興推進へ力の結集誓い合う（12/11/20）
- 共産県委が闘争本部設置 比例２議席獲得など勝利誓う（12/11/20）
- 県選管、26日に「政党代表者・立候補予定者説明会」（12/11/20）
- 波乱含み、本番突入へ 各党空白区人選、詰めの調整（12/11/19）
- 衆院選で前回同様協力を確認 自民県連と公明県本部（12/11/19）
- 選挙取り締まり、厳正公平徹底を 署長会議で県警確認（12/11/19）
- 日本維新の会・小熊氏、福島４区出馬で決定（12/11/18）
- 立候補予定者、選挙へ地元駆ける 街頭・集会で訴え（12/11/18）
- 県警が「選挙違反取締本部」設置 本部と県内22署（12/11/18）
- 比例東北で２議席確保へ結束 公明が選対本部開き（12/11/18）
- 衆院解散、総選挙へ 12月４日公示、16日投開票（12/11/17）
- 注目の本県衆院選 復興政策と政権選択（12/11/17）
- 奔走、いざ"冬の陣" 衆院解散、県内決戦モード突入（12/11/17）
- エネ政策どうなる、中間貯蔵設置も難題 県民動向を注視（12/11/17）
- 渡部恒三氏「ただ消え去るのみ」 "政治一筋"の半世紀（12/11/17）
- 復興へ「種はまいた」 民主・渡部一夫氏、26日の在任期間（12/11/17）
- 社民新人・小川氏が福島４区で出馬表明（12/11/17）
- 【電子号外】衆院解散、総選挙へ 民主政権３年に審判（12/11/16）
- "選挙準備"本格化であたふた 避難自治体「人手足りぬ」（12/11/16）
- ５区「自民分裂はない」 吉野氏処遇で近く判断（12/11/16）
- 小川氏を擁立へ 衆院選・福島４区で社民県連（12/11/16）
- 衆院選、12月16日投票 県内各政党、政治空白を批判（12/11/15）
- 県内５選挙区、候補者固まらず 擁立作業、一気に佳境（12/11/15）
- 本県関係衆院議員、選挙に意気込み 本県復興へ懸念も（12/11/15）
- 渡部恒三氏、政界引退へ 衆院選「出馬しない」（12/11/15）
- 自民・吉野氏「５区から出馬」 坂本氏との調整焦点（12/11/15）
- 復興遅れ募る不安 「被災地忘れず政治を」（12/11/15）
- 選挙関連印刷業やきもき ホテル関係者...集会会場どこに（12/11/15）
- 【電子号外】首相「16日解散」表明 定数削減に自民協力（12/11/14）