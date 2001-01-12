福島民友
  • X
  • facebook
  • line

2012年の県内首長選、市町村議選ニュース

【　首長選　 】＝２０１２年

市町村
任期満了日
告示日
投票日
当選者
４月２４日
４月１２日
４月２２日
遠藤　雄幸氏
４月２９日
４月５日
４月１５日
松本　幸英氏
７月１４日
６月１９日
６月２４日
菊池　基文氏
８月１０日
７月１５日
無投票当選
橋本　克也氏
９月５日
８月２１日
無投票当選
小椋　敏一氏
９月７日
８月２８日
９月２日
湯座　一平氏
１０月２６日
１０月１１日
無投票当選
菅野　典雄氏
１１月１１日
１０月１１日
１０月２１日
松本　允秀氏
１１月２６日
１１月６日
無投票当選
太田　久雄氏
１２月１５日
１１月２０日
１１月２５日
目黒　吉久氏

【　市町村議選　】＝２０１２年

市町村
任期満了日
告示日
投票日
１月３１日
１月１７日
１月２２日
２月２９日
２月１４日
２月１９日
３月３０日
３月１５日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
無投票当選
３月３０日
３月２０日
無投票当選
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３０日
３月２０日
３月２５日
３月３１日
３月２０日
３月２５日
３月３１日
３月２０日
３月２５日
４月１９日
３月２０日
３月２５日
５月１０日
４月１０日
４月１５日
９月３０日
９月２日
９月９日

【　県内選挙ニュース　】＝２０１２年

［PR］ 中小企業の知恵袋あります 税理士法人・三部会計事務所