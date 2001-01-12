【 首長選 】＝２０１２年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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当選者
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４月２４日
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４月１２日
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４月２２日
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遠藤 雄幸氏
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４月２９日
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４月５日
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４月１５日
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松本 幸英氏
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７月１４日
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６月１９日
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６月２４日
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菊池 基文氏
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８月１０日
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７月１５日
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無投票当選
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橋本 克也氏
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９月５日
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８月２１日
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無投票当選
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小椋 敏一氏
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９月７日
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８月２８日
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９月２日
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湯座 一平氏
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１０月２６日
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１０月１１日
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無投票当選
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菅野 典雄氏
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１１月１１日
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１０月１１日
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１０月２１日
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松本 允秀氏
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１１月２６日
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１１月６日
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無投票当選
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太田 久雄氏
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１２月１５日
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１１月２０日
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１１月２５日
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目黒 吉久氏
【 市町村議選 】＝２０１２年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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１月３１日
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１月１７日
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１月２２日
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２月２９日
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２月１４日
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２月１９日
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３月３０日
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３月１５日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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無投票当選
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３月３０日
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３月２０日
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無投票当選
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３０日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３１日
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３月２０日
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３月２５日
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３月３１日
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３月２０日
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３月２５日
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４月１９日
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３月２０日
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３月２５日
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５月１０日
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４月１０日
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４月１５日
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９月３０日
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９月２日
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９月９日
【 県内選挙ニュース 】＝２０１２年
- 現職・伊藤氏も出馬意思 「西会津町長選」選挙戦見通し（1212/30）
- 薄氏が立候補意思 西会津町長選、13年８月任期満了（1212/29）
- 目黒只見町長が２期目の初登庁 職員に訓示（1212/18）
- 「浪江町議選」13年４月21日に投票 ４月11日告示（1212/17）
- 冨塚氏、３選出馬表明 田村市長選（1212/08）
- 原氏が３選出馬正式表明 郡山市長選、選挙戦の公算（1212/07）
- 「田村市長選」13年４月７日投票 ３月31日に告示（1212/03）
- 郡山市長選に品川氏が立候補表明（1212/01）
- 「町民が主役の町政を」 初当選の太田国見町長が初登庁（12/11/28）
- 「只見町長選」投票率は93％ 前回下回るも高い関心続く（12/11/27）
- 目黒氏に当選証書 只見町長選で再選果たす（12/11/27）
- 町長らの功績たたえる 国見で退任式、職員見送り（12/11/27）
- 只見町長に目黒氏再選 菅家氏を25票差で破る（12/11/26）
- 「只見町長選」25日投票 大勢判明は午後８時半ごろ（12/11/24）
- 「只見町長選」終盤の情勢 復興や地域振興などで論戦（12/11/23）
- 只見町長選「期日前投票」スタート 町役場など３カ所（12/11/22）
- 現新２氏が舌戦入り 只見町長選、前回と同じ顔ぶれ（12/11/21）
- 「只見町長選」20日告示 現職、新人の２人立候補へ（12/11/20）
- 新人・大和田氏が出馬へ 小野町長選（12/11/16）
- 「帰村へ村民支援を」 ７選の松本葛尾村長が初登庁（12/11/13）
- 太田氏に当選証書 国見町長選、無投票で初当選（12/11/13）
- 新人の井砂氏が当選 国見町議補選（12/11/13）
- 原氏が郡山市長選で３選出馬へ 後援会の集いで意欲（12/11/08）
- 国見町長に太田氏 無投票で初当選、活力ある町づくりへ（12/11/07）
- 国見町議補選が告示 新人３人が立候補（12/11/07）
- 小野町長選は13年３月12日告示、17日投票（12/11/07）
- 品川氏が郡山市長選に立候補へ 原氏も出馬有力視（12/11/06）
- 国見町長選６日告示 新人太田氏の無投票当選か（12/11/06）
- 現職・宍戸氏が小野町長選立候補を正式表明（12/10/31）
- 「一日も早い帰還を」 ５選の菅野飯舘村長が初登庁（12/10/30）
- 現職の松本允秀氏、最多「７選」果たす 葛尾村長選（12/10/22）
- 「葛尾村長選」21日投開票 午後８時ごろ確定見通し（12/10/20）
- 渡部氏の繰り上げ当選決定 衆院選比例東北（12/10/20）
- 「葛尾村長選」終盤の情勢 避難区域再編などで舌戦（12/10/19）
- 飯舘村長に菅野氏 復興実現へ、無投票で５選果たす（12/10/12）
- 「葛尾村長選」告示 現新２氏が立候補、21日投開票（12/10/12）
- 葛尾村長選、区域再編の道筋焦点 森林除染など注目（12/10/12）
- 新人の大橋氏、出馬に意欲 11月11日投票「国見町長選」（12/10/11）
- 葛尾村長選11日告示 現新２人が立候補表明（12/10/10）
- 飯舘村長選、無投票の公算（12/10/10）
- 前回と同じ構図か 葛尾村長選告示まで１週間（12/10/05）
- 議員章に負託の重み 新いわき市議９人に交付（12/09/29）
- 新人２人も出馬検討 飯舘村長選・立候補予定者説明会（12/09/22）
- 現新２陣営が出席 葛尾村長選・立候補予定者説明会（12/09/22）
- 松本允秀氏、７選目指し「葛尾村長選」出馬正式表明（12/09/12）
- 現職・佐藤氏が「国見町長選」不出馬を正式に表明（12/09/12）
- 新人の躍進目立つ いわき市議選・戦いの跡（12/09/11）
- 新いわき市議37人に当選証書 いわき市役所で付与式（12/09/11）
- 「町発展へ一丸」誓う 湯座棚倉町長が初登庁（12/09/11）
- 円谷氏、衆院選立候補に前向き 自民の福島３区に要請（12/09/11）
- 新人菅家氏が出馬の意思 11月25日の只見町長選（12/09/11）
- 前回の構図で選挙戦か 葛尾村長選告示まで１カ月（12/09/11）
- 【速報】「いわき市議」37人決まる 投票率は過去最低50.05％（12/09/10）
- 「いわき市議選」９日投開票 定数37に41人立候補（12/09/08）
- 現職の宍戸氏が３選出馬へ 小野町長選（12/09/08）
- 「復興と町勢伸展期待」 藤田棚倉町長が退任（12/09/08）
- 北塩原村長選で再選の小椋村長が初登庁（12/09/07）
- 各陣営票取り込み図る 「いわき市議選」終盤の情勢（12/09/07）
- 引退意向を撤回、松本允氏が７選出馬へ 葛尾村長選（12/09/04）
- 「国見町長選」日程決まる 11月11日に投開票（12/09/04）
- 湯座氏に当選証書 棚倉町長に初当選、10日初登庁（12/09/04）
- 棚倉町長選・投票率は77.46％ 有権者の関心高く（12/09/04）
- 棚倉町長に湯座氏 新人対決、宮川氏を26票差で破る（12/09/03）
- 「いわき市議選」告示 定数37に41人が立候補（12/09/03）
- 選挙ムード"低調" 「いわき市議選」がスタート（12/09/03）
- ３日から「いわき市議選・期日前投票」 市内13カ所（12/09/03）
- 「只見町長選」日程は11月20日告示、25日投票（12/09/03）
- 「棚倉町長選」２日投開票 午後８時ごろ判明見通し（12/09/01）
- 少数激戦の見通し 「いわき市議選」２日告示（12/09/01）
- 「棚倉町長選」終盤戦 候補者しのぎ削る（12/08/31）
- 「棚倉町長選」告示 39年ぶり新人同士の選挙戦（12/08/29）
- 小椋氏に当選証書 北塩原村長選で無投票再選（12/08/28）
- 「棚倉町長選」28日告示 新人２人が立候補へ（12/08/27）
- 少数激戦の公算 「いわき市議選」９月２日告示（12/08/26）
- ３警察署が「選挙違反取締本部」設置 いわき市議選（12/08/25）
- 北塩原村長に小椋氏 無投票で再選、行政手腕が評価（12/08/22）
- 「北塩原村長選」21日告示 現職、無投票当選の公算大（12/08/20）
- 橋本須賀川市長が初登庁 ２期目、復興へ意気込み（12/08/14）
- 小椋真氏は立候補せず 21日告示の北塩原村長選（12/08/13）
- 選挙戦への動き加速 いわき市議選・９月９日投票（12/08/12）
- 棚倉署が取締本部設置 28日告示の棚倉町長選で（12/08/07）
- 鈴木氏が国見町長選への出馬断念（12/08/05）
- 宮川氏が棚倉町長選立候補を正式表明（12/08/02）
- 棚倉町長選に宮川氏が出馬の意思（12/07/26）
- 北塩原村長選に小椋真氏が出馬の意思（12/07/26）
- 葛尾村長選に新人の松本氏が出馬表明（12/07/25）
- 太田氏が正式表明 国見町長選立候補（12/07/25）
- 橋本氏に証書付与 須賀川市長選で当選（12/07/24）
- 元職の相楽氏が当選 須賀川市議補選（12/07/23）
- 「須賀川市議補選」22日投票 ３人が選挙戦展開（12/07/21）
- 松本葛尾村長が引退へ ９月議会で表明か（12/07/20）
- 佐藤町長今期限り、太田氏出馬の意思 国見町長選（12/07/18）
- 菊池塙町長が初登庁 「一丸となり町引き継ぐ」（12/07/18）
- 橋本氏、須賀川市長に再選 無投票、地域再建推進へ（12/07/16）
- 欠員１に３人立候補 須賀川市議補選が告示（12/07/16）
- 「須賀川市長選」15日告示 現職橋本氏、無投票当選か（12/07/14）
- 橋本氏、無投票か 須賀川市長選告示まで１週間（12/07/08）
- 湯座氏が「棚倉町長選」立候補を正式表明（12/06/29）
- 湯座氏が棚倉町長選に立候補の意思（12/06/27）
- 「塙町長選」投票率最低87.98％ 有権者、関心いまひとつ（12/06/26）
- 塙町長に菊池氏 実績、経験アピールし３選（12/06/25）
- 「塙町長選」24日投票 午後９時ごろ確定見通し（12/06/23）
- 藤田棚倉町長引退へ 「新しい世代に引き継ぎたい」（12/06/23）
- 目黒町長が只見町長選に出馬表明（12/06/22）
- 期日前投票始まる、23日まで 塙町長選（12/06/21）
- 「塙町長選」告示 現新３氏立候補、８年ぶりの選挙戦（12/06/20）
- 現職菅野氏が出馬表明 飯舘村長選、５選目指す（12/06/19）
- 現職・目黒氏出馬の意思 12月任期満了の只見町長選（12/06/18）
- 「塙町長選」19日告示 24日投票、現新２氏が立候補へ（12/06/18）
- 橋本氏陣営が後援会事務所開き 須賀川市長選（12/06/18）
- 須賀川市長選告示まで１カ月 無投票の公算か（12/06/15）
- 葛尾村長選は10月11日告示 期間延長、投票21日（12/06/03）
- 北塩原村長選は８月21日に告示 26日投票（12/06/03）
- 立候補表明の現新２陣営出席 「塙町長選」説明会（12/05/31）
- 鈴木氏が出馬の意思 11月任期満了の国見町長選（12/05/27）
- 投票日は９月９日 いわき市議選日程決まる（12/05/09）
- 松本楢葉町長が初登庁 中間貯蔵「政府案には反対」（12/05/02）
- 草野楢葉町長が退任 新町長に復旧・復興託す（12/04/28）
- 川内村長に遠藤氏 新人の２氏を抑え３選（12/04/23）
- 「川内村長選」22日投票 午後８時ごろ確定見通し（12/04/21）
- 楢葉町長に松本幸英氏 結城氏を破り初当選（12/04/16）
- 新議員８人決まる 三島町議選（12/04/16）
- 楢葉町議補選で３人の新議員決定（12/04/16）
- 「楢葉町長選」15日投票 午後９時ごろ確定見通し（12/04/14）
- 三島町議選は15日投票 定数８に対し、９人立候補（12/04/14）
- 期日前投票始まる 22日投開票の川内村長選（12/04/14）
- 川内村長選が告示 現新３氏が立候補（12/04/13）
- 川内村長選12日告示（12/04/12）
- ６月19日告示24日に投票へ 塙町長選（12/04/12）
- 「三島町議選」期日前投票始まる（12/0412）
- 川内村長選12日告示 ３人が立候補表明（12/04/11）
- 「三島町議選」10日告示 ８年ぶりの選挙戦か（12/04/08）
- 「楢葉町長選」期日前投票始まる（12/04/07）
- 楢葉町長選告示 新人同士の一騎打ち（12/04/06）
- 訴えは避難生活支援 楢葉町長選（12/04/06）
- 猪狩氏が出馬意思 川内村長選（12/04/06）
- 川内村長選告示まで1週間 ８年ぶり選挙戦へ（12/04/05）
- 楢葉町長選５日告示 町議補選も（12/04/05）
- 「楢葉町長選」５日告示 新人同士一騎打ちの公算（12/04/04）
- ７月15日告示、22日投開票 須賀川市長選と市議補選（12/04/01）
- 楢葉町長選は一騎打ちの公算 告示まで１週間（12/03/30）
- 「棚倉町長選」は９月２日投開票（12/03/27）
- 富岡など10町村で新議員決まる（12/03/26）
- 10町村の新議員決まる（12/03/25）
- 10町村議選25日投票 午後10時ごろまでに大勢判明見通し（12/03/25）
- 「10町村議選」25日に投票、即日開票（12/03/24）
- 坂下、柳津町議選の期日前投票始まる（12/03/23）
- ５町村議選の期日前投票スタート（12/03/22）
- 「11町村議選」告示 ９町村が選挙戦突入（12/03/21）
- 天栄村議選、矢吹町議選は無投票当選決まる（12/03/21）
- 「11町村議選」20日告示 投票は25日（12/03/19）
- 「富岡町議選」期日前投票が郡山などでスタート（12/03/17）
- 富岡町議選が告示 定数14に16人立候補（12/03/16）
- 西山氏が出馬表明、選挙戦へ 川内村長選（12/03/15）
- 町議の宮田氏が立候補を表明 塙町長選（12/03/15）
- 「富岡町議選」15日告示 郡山の仮役場で受け付け（12/03/14）
- 塙町長選に現職の菊池氏が出馬表明（12/03/10）
- 小椋北塩原村長が再出馬を表明（12/03/10）
- 現職・橋本氏が須賀川市長選出馬を表明（12/03/09）
- 12月より6037人減 県内有権者、163万3823人に（12/03/06）
- 現職・橋本氏、立候補の意思 須賀川市長選（12/03/04）
- 新たに１人が出馬検討 楢葉町長選（12/03/03）
- 草野楢葉町長が引退へ 「若い世代に町政託す」（12/02/25）
- 選挙参加、促す授業を 県選管、県教委とプログラム開発（12/02/22）
- 県選管が若年有権者の選挙の意識調査結果報告（12/02/22）
- 新議員16人が決まる 猪苗代町議選（12/02/20）
- 「猪苗代町議選」19日投票 定数16に19人立候補（12/02/18）
- 「猪苗代町議選」期日前投票始まる（12/02/16）
- 定数16に19人が立候補 猪苗代町議選（12/02/15）
- 「猪苗代町議選」14日告示、19日投票（12/02/12）
- 富岡町議選は郡山といわき２カ所で投票（12/02/11）
- 川内村長選は期間延長 ４月12日告示、22日投票（12/02/03）
- 「三島町議選」は４月10日告示、15日投票（12/02/02）
- 議長の松本氏が出馬表明 楢葉町長選（12/01/31）
- 新議員12人決まる 小野町議選（12/01/23）
- 「小野町議選」22日投票 13人が選挙戦展開（12/01/21）
- 下郷町長選、３月20日に告示（12/01/21）
- 「小野町議選」告示 定数12に13人が立候補（12/01/18）
- 「小野町議選」17日告示 13人が立候補予定（12/01/16）
- 結城氏が立候補表明 楢葉町長選（12/01/12）
- 結城氏が立候補の意思 楢葉町長選（12/01/08）
- 橋本氏が再出馬の公算 須賀川市長選（12/01/01）
- 定数削減で37議席、舌戦入りは確実か いわき市議選（12/01/01）
- ２期目の菊池氏は態度明言を避ける 塙町長選（12/01/01）
- ４期目の藤田氏は３月以降に表明か 棚倉町長選（12/01/01）
- 佐藤氏６月表明か他候補模索の動き 国見町長選（12/01/01）
- 遠藤氏３選目指し立候補の意思表明 川内村長選（12/01/01）
- 県内最多の７選へ松本氏の去就注目 葛尾村長選（12/01/01）
- ５期目の草野氏が町復興再生へ意欲 楢葉町長選（12/01/01）
- ４期目の菅野氏は態度判断これから 飯舘村長選（12/01/01）
- 小椋氏再選目指し出馬の可能性高い 北塩原村長選（12/01/01）
- 目黒氏進退はまだ、町議選以降に動き 只見町長選（12/01/01）
- 現職・伊藤氏も出馬意思 「西会津町長選」選挙戦見通し（1212/30）
- 薄氏が立候補意思 西会津町長選、13年８月任期満了（1212/29）
- 目黒只見町長が２期目の初登庁 職員に訓示（1212/18）
- 「浪江町議選」13年４月21日に投票 ４月11日告示（1212/17）
- 冨塚氏、３選出馬表明 田村市長選（1212/08）
- 原氏が３選出馬正式表明 郡山市長選、選挙戦の公算（1212/07）
- 「田村市長選」13年４月７日投票 ３月31日に告示（1212/03）
- 郡山市長選に品川氏が立候補表明（1212/01）
- 「町民が主役の町政を」 初当選の太田国見町長が初登庁（12/11/28）
- 「只見町長選」投票率は93％ 前回下回るも高い関心続く（12/11/27）
- 目黒氏に当選証書 只見町長選で再選果たす（12/11/27）
- 町長らの功績たたえる 国見で退任式、職員見送り（12/11/27）
- 只見町長に目黒氏再選 菅家氏を25票差で破る（12/11/26）
- 「只見町長選」25日投票 大勢判明は午後８時半ごろ（12/11/24）
- 「只見町長選」終盤の情勢 復興や地域振興などで論戦（12/11/23）
- 只見町長選「期日前投票」スタート 町役場など３カ所（12/11/22）
- 現新２氏が舌戦入り 只見町長選、前回と同じ顔ぶれ（12/11/21）
- 「只見町長選」20日告示 現職、新人の２人立候補へ（12/11/20）
- 新人・大和田氏が出馬へ 小野町長選（12/11/16）
- 「帰村へ村民支援を」 ７選の松本葛尾村長が初登庁（12/11/13）
- 太田氏に当選証書 国見町長選、無投票で初当選（12/11/13）
- 新人の井砂氏が当選 国見町議補選（12/11/13）
- 原氏が郡山市長選で３選出馬へ 後援会の集いで意欲（12/11/08）
- 国見町長に太田氏 無投票で初当選、活力ある町づくりへ（12/11/07）
- 国見町議補選が告示 新人３人が立候補（12/11/07）
- 小野町長選は13年３月12日告示、17日投票（12/11/07）
- 品川氏が郡山市長選に立候補へ 原氏も出馬有力視（12/11/06）
- 国見町長選６日告示 新人太田氏の無投票当選か（12/11/06）
- 現職・宍戸氏が小野町長選立候補を正式表明（12/10/31）
- 「一日も早い帰還を」 ５選の菅野飯舘村長が初登庁（12/10/30）
- 現職の松本允秀氏、最多「７選」果たす 葛尾村長選（12/10/22）
- 「葛尾村長選」21日投開票 午後８時ごろ確定見通し（12/10/20）
- 渡部氏の繰り上げ当選決定 衆院選比例東北（12/10/20）
- 「葛尾村長選」終盤の情勢 避難区域再編などで舌戦（12/10/19）
- 飯舘村長に菅野氏 復興実現へ、無投票で５選果たす（12/10/12）
- 「葛尾村長選」告示 現新２氏が立候補、21日投開票（12/10/12）
- 葛尾村長選、区域再編の道筋焦点 森林除染など注目（12/10/12）
- 新人の大橋氏、出馬に意欲 11月11日投票「国見町長選」（12/10/11）
- 葛尾村長選11日告示 現新２人が立候補表明（12/10/10）
- 飯舘村長選、無投票の公算（12/10/10）
- 前回と同じ構図か 葛尾村長選告示まで１週間（12/10/05）
- 議員章に負託の重み 新いわき市議９人に交付（12/09/29）
- 新人２人も出馬検討 飯舘村長選・立候補予定者説明会（12/09/22）
- 現新２陣営が出席 葛尾村長選・立候補予定者説明会（12/09/22）
- 松本允秀氏、７選目指し「葛尾村長選」出馬正式表明（12/09/12）
- 現職・佐藤氏が「国見町長選」不出馬を正式に表明（12/09/12）
- 新人の躍進目立つ いわき市議選・戦いの跡（12/09/11）
- 新いわき市議37人に当選証書 いわき市役所で付与式（12/09/11）
- 「町発展へ一丸」誓う 湯座棚倉町長が初登庁（12/09/11）
- 円谷氏、衆院選立候補に前向き 自民の福島３区に要請（12/09/11）
- 新人菅家氏が出馬の意思 11月25日の只見町長選（12/09/11）
- 前回の構図で選挙戦か 葛尾村長選告示まで１カ月（12/09/11）
- 【速報】「いわき市議」37人決まる 投票率は過去最低50.05％（12/09/10）
- 「いわき市議選」９日投開票 定数37に41人立候補（12/09/08）
- 現職の宍戸氏が３選出馬へ 小野町長選（12/09/08）
- 「復興と町勢伸展期待」 藤田棚倉町長が退任（12/09/08）
- 北塩原村長選で再選の小椋村長が初登庁（12/09/07）
- 各陣営票取り込み図る 「いわき市議選」終盤の情勢（12/09/07）
- 引退意向を撤回、松本允氏が７選出馬へ 葛尾村長選（12/09/04）
- 「国見町長選」日程決まる 11月11日に投開票（12/09/04）
- 湯座氏に当選証書 棚倉町長に初当選、10日初登庁（12/09/04）
- 棚倉町長選・投票率は77.46％ 有権者の関心高く（12/09/04）
- 棚倉町長に湯座氏 新人対決、宮川氏を26票差で破る（12/09/03）
- 「いわき市議選」告示 定数37に41人が立候補（12/09/03）
- 選挙ムード"低調" 「いわき市議選」がスタート（12/09/03）
- ３日から「いわき市議選・期日前投票」 市内13カ所（12/09/03）
- 「只見町長選」日程は11月20日告示、25日投票（12/09/03）
- 「棚倉町長選」２日投開票 午後８時ごろ判明見通し（12/09/01）
- 少数激戦の見通し 「いわき市議選」２日告示（12/09/01）
- 「棚倉町長選」終盤戦 候補者しのぎ削る（12/08/31）
- 「棚倉町長選」告示 39年ぶり新人同士の選挙戦（12/08/29）
- 小椋氏に当選証書 北塩原村長選で無投票再選（12/08/28）
- 「棚倉町長選」28日告示 新人２人が立候補へ（12/08/27）
- 少数激戦の公算 「いわき市議選」９月２日告示（12/08/26）
- ３警察署が「選挙違反取締本部」設置 いわき市議選（12/08/25）
- 北塩原村長に小椋氏 無投票で再選、行政手腕が評価（12/08/22）
- 「北塩原村長選」21日告示 現職、無投票当選の公算大（12/08/20）
- 橋本須賀川市長が初登庁 ２期目、復興へ意気込み（12/08/14）
- 小椋真氏は立候補せず 21日告示の北塩原村長選（12/08/13）
- 選挙戦への動き加速 いわき市議選・９月９日投票（12/08/12）
- 棚倉署が取締本部設置 28日告示の棚倉町長選で（12/08/07）
- 鈴木氏が国見町長選への出馬断念（12/08/05）
- 宮川氏が棚倉町長選立候補を正式表明（12/08/02）
- 棚倉町長選に宮川氏が出馬の意思（12/07/26）
- 北塩原村長選に小椋真氏が出馬の意思（12/07/26）
- 葛尾村長選に新人の松本氏が出馬表明（12/07/25）
- 太田氏が正式表明 国見町長選立候補（12/07/25）
- 橋本氏に証書付与 須賀川市長選で当選（12/07/24）
- 元職の相楽氏が当選 須賀川市議補選（12/07/23）
- 「須賀川市議補選」22日投票 ３人が選挙戦展開（12/07/21）
- 松本葛尾村長が引退へ ９月議会で表明か（12/07/20）
- 佐藤町長今期限り、太田氏出馬の意思 国見町長選（12/07/18）
- 菊池塙町長が初登庁 「一丸となり町引き継ぐ」（12/07/18）
- 橋本氏、須賀川市長に再選 無投票、地域再建推進へ（12/07/16）
- 欠員１に３人立候補 須賀川市議補選が告示（12/07/16）
- 「須賀川市長選」15日告示 現職橋本氏、無投票当選か（12/07/14）
- 橋本氏、無投票か 須賀川市長選告示まで１週間（12/07/08）
- 湯座氏が「棚倉町長選」立候補を正式表明（12/06/29）
- 湯座氏が棚倉町長選に立候補の意思（12/06/27）
- 「塙町長選」投票率最低87.98％ 有権者、関心いまひとつ（12/06/26）
- 塙町長に菊池氏 実績、経験アピールし３選（12/06/25）
- 「塙町長選」24日投票 午後９時ごろ確定見通し（12/06/23）
- 藤田棚倉町長引退へ 「新しい世代に引き継ぎたい」（12/06/23）
- 目黒町長が只見町長選に出馬表明（12/06/22）
- 期日前投票始まる、23日まで 塙町長選（12/06/21）
- 「塙町長選」告示 現新３氏立候補、８年ぶりの選挙戦（12/06/20）
- 現職菅野氏が出馬表明 飯舘村長選、５選目指す（12/06/19）
- 現職・目黒氏出馬の意思 12月任期満了の只見町長選（12/06/18）
- 「塙町長選」19日告示 24日投票、現新２氏が立候補へ（12/06/18）
- 橋本氏陣営が後援会事務所開き 須賀川市長選（12/06/18）
- 須賀川市長選告示まで１カ月 無投票の公算か（12/06/15）
- 葛尾村長選は10月11日告示 期間延長、投票21日（12/06/03）
- 北塩原村長選は８月21日に告示 26日投票（12/06/03）
- 立候補表明の現新２陣営出席 「塙町長選」説明会（12/05/31）
- 鈴木氏が出馬の意思 11月任期満了の国見町長選（12/05/27）
- 投票日は９月９日 いわき市議選日程決まる（12/05/09）
- 松本楢葉町長が初登庁 中間貯蔵「政府案には反対」（12/05/02）
- 草野楢葉町長が退任 新町長に復旧・復興託す（12/04/28）
- 川内村長に遠藤氏 新人の２氏を抑え３選（12/04/23）
- 「川内村長選」22日投票 午後８時ごろ確定見通し（12/04/21）
- 楢葉町長に松本幸英氏 結城氏を破り初当選（12/04/16）
- 新議員８人決まる 三島町議選（12/04/16）
- 楢葉町議補選で３人の新議員決定（12/04/16）
- 「楢葉町長選」15日投票 午後９時ごろ確定見通し（12/04/14）
- 三島町議選は15日投票 定数８に対し、９人立候補（12/04/14）
- 期日前投票始まる 22日投開票の川内村長選（12/04/14）
- 川内村長選が告示 現新３氏が立候補（12/04/13）
- 川内村長選12日告示（12/04/12）
- ６月19日告示24日に投票へ 塙町長選（12/04/12）
- 「三島町議選」期日前投票始まる（12/0412）
- 川内村長選12日告示 ３人が立候補表明（12/04/11）
- 「三島町議選」10日告示 ８年ぶりの選挙戦か（12/04/08）
- 「楢葉町長選」期日前投票始まる（12/04/07）
- 楢葉町長選告示 新人同士の一騎打ち（12/04/06）
- 訴えは避難生活支援 楢葉町長選（12/04/06）
- 猪狩氏が出馬意思 川内村長選（12/04/06）
- 川内村長選告示まで1週間 ８年ぶり選挙戦へ（12/04/05）
- 楢葉町長選５日告示 町議補選も（12/04/05）
- 「楢葉町長選」５日告示 新人同士一騎打ちの公算（12/04/04）
- ７月15日告示、22日投開票 須賀川市長選と市議補選（12/04/01）
- 楢葉町長選は一騎打ちの公算 告示まで１週間（12/03/30）
- 「棚倉町長選」は９月２日投開票（12/03/27）
- 富岡など10町村で新議員決まる（12/03/26）
- 10町村の新議員決まる（12/03/25）
- 10町村議選25日投票 午後10時ごろまでに大勢判明見通し（12/03/25）
- 「10町村議選」25日に投票、即日開票（12/03/24）
- 坂下、柳津町議選の期日前投票始まる（12/03/23）
- ５町村議選の期日前投票スタート（12/03/22）
- 「11町村議選」告示 ９町村が選挙戦突入（12/03/21）
- 天栄村議選、矢吹町議選は無投票当選決まる（12/03/21）
- 「11町村議選」20日告示 投票は25日（12/03/19）
- 「富岡町議選」期日前投票が郡山などでスタート（12/03/17）
- 富岡町議選が告示 定数14に16人立候補（12/03/16）
- 西山氏が出馬表明、選挙戦へ 川内村長選（12/03/15）
- 町議の宮田氏が立候補を表明 塙町長選（12/03/15）
- 「富岡町議選」15日告示 郡山の仮役場で受け付け（12/03/14）
- 塙町長選に現職の菊池氏が出馬表明（12/03/10）
- 小椋北塩原村長が再出馬を表明（12/03/10）
- 現職・橋本氏が須賀川市長選出馬を表明（12/03/09）
- 12月より6037人減 県内有権者、163万3823人に（12/03/06）
- 現職・橋本氏、立候補の意思 須賀川市長選（12/03/04）
- 新たに１人が出馬検討 楢葉町長選（12/03/03）
- 草野楢葉町長が引退へ 「若い世代に町政託す」（12/02/25）
- 選挙参加、促す授業を 県選管、県教委とプログラム開発（12/02/22）
- 県選管が若年有権者の選挙の意識調査結果報告（12/02/22）
- 新議員16人が決まる 猪苗代町議選（12/02/20）
- 「猪苗代町議選」19日投票 定数16に19人立候補（12/02/18）
- 「猪苗代町議選」期日前投票始まる（12/02/16）
- 定数16に19人が立候補 猪苗代町議選（12/02/15）
- 「猪苗代町議選」14日告示、19日投票（12/02/12）
- 富岡町議選は郡山といわき２カ所で投票（12/02/11）
- 川内村長選は期間延長 ４月12日告示、22日投票（12/02/03）
- 「三島町議選」は４月10日告示、15日投票（12/02/02）
- 議長の松本氏が出馬表明 楢葉町長選（12/01/31）
- 新議員12人決まる 小野町議選（12/01/23）
- 「小野町議選」22日投票 13人が選挙戦展開（12/01/21）
- 下郷町長選、３月20日に告示（12/01/21）
- 「小野町議選」告示 定数12に13人が立候補（12/01/18）
- 「小野町議選」17日告示 13人が立候補予定（12/01/16）
- 結城氏が立候補表明 楢葉町長選（12/01/12）
- 結城氏が立候補の意思 楢葉町長選（12/01/08）
- 橋本氏が再出馬の公算 須賀川市長選（12/01/01）
- 定数削減で37議席、舌戦入りは確実か いわき市議選（12/01/01）
- ２期目の菊池氏は態度明言を避ける 塙町長選（12/01/01）
- ４期目の藤田氏は３月以降に表明か 棚倉町長選（12/01/01）
- 佐藤氏６月表明か他候補模索の動き 国見町長選（12/01/01）
- 遠藤氏３選目指し立候補の意思表明 川内村長選（12/01/01）
- 県内最多の７選へ松本氏の去就注目 葛尾村長選（12/01/01）
- ５期目の草野氏が町復興再生へ意欲 楢葉町長選（12/01/01）
- ４期目の菅野氏は態度判断これから 飯舘村長選（12/01/01）
- 小椋氏再選目指し出馬の可能性高い 北塩原村長選（12/01/01）
- 目黒氏進退はまだ、町議選以降に動き 只見町長選（12/01/01）