【 首長選 】＝２０１３年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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当選者
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－
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２月２８日
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３月１０日
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伊沢 史朗氏
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３月２２日
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３月１２日
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３月１７日
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大和田 昭氏
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４月１６日
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３月３１日
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無投票当選
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冨塚 宥暻氏
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４月２６日
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４月７日
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４月１４日
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品川 万里氏
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－
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６月１１日
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６月１６日
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斎藤 文英氏
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８月４日
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７月１６日
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７月２１日
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伊藤 勝氏
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８月５日
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７月４日
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７月２１日
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宮本 皓一氏
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８月２３日
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７月３０日
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無投票当選
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押山 利一氏
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９月２７日
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９月１日
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９月８日
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清水 敏男氏
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９月２９日
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９月１７日
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９月２２日
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星 学氏
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１０月３１日
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１０月８日
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１０月１３日
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久保木正大氏
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１１月１２日
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１０月２２日
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無投票当選
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渡部 英敏氏
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１２月７日
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１１月１０日
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１１月１７日
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小林 香氏
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１２月８日
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１１月１４日
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１１月２４日
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遠藤 智氏
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１２月２４日
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１１月１７日
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１１月２４日
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新野 洋氏
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２０１４年
１月１８日
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１２月１５日
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１２月２２日
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立谷 秀清氏
【 市町村議選 】＝２０１３年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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－
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１月２４日
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２月３日
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４月３０日
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４月１１日
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４月２１日
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５月２日
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４月２日
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４月７日
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８月３１日
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８月１日
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８月１１日
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９月２９日
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９月１２日
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９月２２日
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１１月１２日
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１０月２２日
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１０月２７日
【 県内選挙ニュース 】＝２０１３年
- 元町長の冨田氏が出馬意思 伊達市長選、５氏の争いか（13/12/27）
- 高橋氏が伊達市長選立候補を正式表明（13/12/27）
- 新野新二本松市長が初登庁 「市民を豊かに」と訓示（13/12/26）
- 立谷氏に当選証書 相馬市長選で４選（13/12/25）
- 浅見氏が立候補を正式表明 喜多方市長選（13/12/25）
- ２期８年を振り返る 三保二本松市長が離任式（13/12/25）
- 復興促進へ"決意新た" 相馬市長選で４選の立谷氏（13/12/24）
- "43分"スピード開票 相馬市長選、50人体制で一斉作業（13/12/24）
- 「相馬市長選」現職苦杯の連鎖断つ 立谷氏が決意（13/12/23）
- 荒川さん、小差の敗戦に落胆 相馬市長選（13/12/23）
- 【速報】相馬市長に現職・立谷氏４選 "現職連敗の流れ"止まる（13/12/22）
- 「相馬市長選」22日投票 大勢判明、午後８時ごろ（13/12/22）
- 相馬市長選の期日前投票は3559人（13/12/22）
- 「相馬市長選」22日投票 ２候補、最後の訴え（13/12/21）
- 相馬市長選「終盤の情勢」 ２氏、票の上積みへしのぎ削る（13/12/20）
- 現職に挑む新人３氏、過去最多の選挙戦か 伊達市長選（13/12/19）
- 現新２氏の争い濃厚、他に共産が擁立検討 喜多方市長選（13/12/19）
- 相馬市長選"終盤戦入り" 両陣営、１万票目標（13/12/19）
- 「心の通う政治」実現 相馬市長選、荒川候補が集会（13/12/19）
- ４陣営で選挙戦の見通し 伊達市長選（13/12/18）
- 湯田氏が正式表明 南会津町長選（13/12/18）
- 説明会に３陣営出席 喜多方市長選（13/12/18）
- 「喜多方市長選」選挙戦の可能性 新人が立候補の意思（13/12/17）
- 「相馬市長選」スタート 現・新一騎打ち、22日に投開票（13/12/16）
- ２陣営、届け出終え"いざ本番" 「相馬市長選」告示（13/12/16）
- 伊達市長選"３氏の争い" 高橋市議が出馬の意思（13/12/16）
- 復興政策聞こう 「南相馬市長選」告示・前夜に公開討論会（13/12/16）
- 「相馬市長選」15日告示 ２氏が支持呼び掛けへ（13/12/15）
- 横山氏、事務所開き 南相馬市長選へ後援会（13/12/15）
- 市政継続に意欲示す 相馬市長選へ立谷氏集会（13/12/15）
- 「相馬市長選」15日告示 現・新２氏の選挙戦"確実"（13/12/14）
- 相馬市長選控え"復興へ"立候補予定２氏が「公開討論」（13/12/14）
- 前職の湯田氏が出馬へ 南会津町長選（13/12/12）
- 佐藤氏が４選出馬へ 西郷村長選（13/12/12）
- 現職・遠藤氏が再選目指し出馬表明 鏡石町長選（13/12/11）
- 小林福島市長が初登庁 「市民の命守る」と訓示（13/12/10）
- 「復興に全力」 遠藤広野町長が初登庁（13/12/10）
- 「相馬市長選」告示まで１週間 現・新２氏の選挙戦確実（13/12/08）
- 「南相馬市長選」告示まで１カ月 ３氏による争い"濃厚"（13/12/08）
- 瀬戸福島市長が退任 ３期12年を振り返り感謝伝える（13/12/07）
- 山田広野町長が退任 職員を激励「新しいまちづくり期待」（13/12/07）
- 南相馬市長選・立候補予定者説明会に３陣営が出席（13/12/06）
- 連合福島、相馬市長選は「自主投票」 福島で執行委員会（13/12/06）
- 県内有権者数は161万5615人 前回登録時より1416人減（13/12/04）
- 現職・立谷氏が後援会・事務所開き 相馬市長選（13/12/02）
- 新人・荒川氏が後援会・事務所開き 相馬市長選（13/12/02）
- 相馬署が相馬市長選・違反取締本部を設置（13/12/02）
- 桜井氏、事務所開き 南相馬市長選で後援会（13/12/01）
- 渡辺氏、後援会事務所開き 南相馬市長選に向け（13/12/01）
- 立候補表明の現職・山口氏が決起集会 喜多方市長選（13/11/30）
- 「引き締まった朝」 二本松市長選、初当選の新野氏（13/11/26）
- 「帰町宣言したい」 広野町長選、遠藤氏に当選証書（13/11/26）
- 新野氏が初当選 二本松市長選、三保氏との激戦制す（13/11/25）
- 新人・遠藤氏が勝利 広野町長選、山田氏の訴え届かず（13/11/25）
- 市長選...「現職４連敗」 除染や復興の遅れで"落選ドミノ"（13/11/25）
- 「転換」の選択うねりに 二本松市長選、新野さん満面笑み（13/11/25）
- 「市民の不安、首長に」 現職・三保さん、敗戦に悔しさ（13/11/25）
- 初当選の遠藤さん「心の復興を」 広野町長選、支援者祝福（13/11/25）
- 「不徳の致すところ」 広野町長選、山田さんが敗戦の弁（13/11/25）
- 二本松市長選の期日前投票6578人 前回選挙戦から増（13/11/24）
- 舌戦フィナーレ 二本松市長選（13/11/24）
- 南会津町長選に現職・大宅氏出馬へ（13/11/24）
- 「二本松市長選」24日投票 選管確定は午後10時ごろ（13/11/23）
- 「広野町長選」24日投票 大勢判明は午後９時ごろ（13/11/23）
- 広野町長選・終盤の情勢（13/11/22）
- 二本松市長選・終盤の情勢（13/11/22）
- 市議の荒川氏が正式に出馬表明 相馬市長選（13/11/22）
- 「相馬市長選」選挙戦の公算 市議が出馬の意思表明（13/11/21）
- 両陣営、目標は"２万票台" 二本松市長選、終盤戦入り（13/11/21）
- "菊松くん"が二本松市長選・投票呼び掛け ＰＲに一役（13/11/21）
- 「復興加速させたい」 福島市長選、小林氏に当選証書（13/11/20）
- 立谷氏陣営など出席 相馬市長選・立候補予定者説明会（13/11/20）
- 小林氏「期待の大きさ痛感」 福島市長選、一夜明け決意（13/11/19）
- 「原発事故対応難しい」 "現職落選"続き佐藤知事が認識（13/11/19）
- 二本松市長選「期日前投票」スタート、23日まで（13/11/19）
- 二本松市長選スタート 現新２氏が激突、８年ぶり選挙戦（13/11/18）
- 小林さんに復興託す 投票終了時、異例の「当確」（13/11/18）
- 除染の加速化、少子高齢化対策 新市長へ福島市民の声（13/11/18）
- 敗戦「心からおわび」 瀬戸さん、涙浮かべ声絞る（13/11/18）
- 「出遅れが響いた」 山田さん敗戦の弁（13/11/18）
- 郡山、いわきに続き現職敗退 福島市長選・戦いの跡（13/11/18）
- 必勝誓い舌戦火ぶた 二本松市長選（13/11/18）
- ２人無投票当選 二本松市議補選（13/11/18）
- 【速報】福島市長に小林氏初当選 現職・瀬戸氏らに大差（13/11/17）
- 「二本松市長選」告示 現・新２氏が一騎打ち（13/11/17）
- 「福島市長選」17日投票 県都復興、誰に託す（13/11/17）
- 福島市長選の期日前投票は前回の1.9倍（13/11/17）
- 「二本松市長選」17日告示 現新２氏の戦いへ（13/11/17）
- 仁志田氏、事務所開き 伊達市長選控え後援会（13/11/17）
- 「福島市長選」17日投票 ３候補、最後の訴えへ（13/11/16）
- 「二本松市長選」17日告示 現新２氏が選挙戦へ（13/11/16）
- 政治姿勢で２氏討論 二本松市長選前に（13/11/16）
- 広野町長選「期日前投票」スタート 仮設住民、貴重な１票（13/11/16）
- 「広野町長選」現・新一騎打ち ８年ぶり選挙戦（13/11/15）
- 「福島市長選」終盤の情勢 各陣営、戦いに熱（13/11/15）
- 福島市長選「期日前投票」出足好調 前回を6000票上回る（13/11/15）
- 動きなく無投票か 「相馬市長選」告示まで１カ月（13/11/15）
- 遠藤氏が無投票当選 広野町議補選（13/11/15）
- 渡辺氏が南相馬市長選・立候補を正式表明（13/11/14）
- 渡部美里町長が初登庁 無投票で３選（13/11/14）
- 広野町長選前に立候補予定２氏が「公開討論」（13/11/14）
- 「広野町長選」14日告示 ８年ぶり選挙戦の見通し（13/11/13）
- 経験生かし復興実現 福島市長選、瀬戸候補・総決起集会（13/11/13）
- 投票率アップへ企業訪問 福島市長選で市選管が啓発（13/11/13）
- 「福島市長選」告示、３氏の争い ２割強、意中候補決めず（13/11/12）
- 「放射能対策」重視87％ 福島市長選・本社世論調査（13/11/12）
- ひと足早く"１票" 福島市長選「期日前投票」始まる（13/11/12）
- 「選挙公報」を印刷 福島市長選、13日に新聞折り込み（13/11/12）
- 「福島市長選」10日告示 復興対応争点、３人の争いか（13/11/10）
- 「二本松市長選」告示まで１週間 復興、地域振興策が焦点（13/11/10）
- 「福島市長選」受け付け手順確認 届け出リハーサル（13/11/10）
- 「福島市長選」10日告示 現新３人の選挙戦確実（13/11/09）
- 現職・立谷氏が４選出馬へ 相馬市長選（13/11/09）
- 市政や復興策で意見 福島市長選の立候補予定者（13/11/08）
- 広野町長選の告示まで１週間 現新２氏の戦いか（13/11/07）
- 元職・渡辺氏出馬の意思 南相馬市長選、３氏の争いか（13/11/06）
- 山口氏が事務所開き 喜多方市長選で後援会（13/11/03）
- 泉崎村の久保木村長、２期目の登庁 職員らに訓示（13/11/02）
- 大内氏、出馬断念を正式表明 福島市長選、市議は継続へ（13/10/31）
- 大内氏、出馬断念の方向 福島市長選、３人の争いか（13/10/30）
- 福島署が福島市長選控え「事前運動取締本部」設置（13/10/30）
- 立候補予定者説明会に現新２陣営 二本松市長選（13/10/29）
- 説明会に現新の２陣営が出席 広野町長選（13/10/29）
- 元職と新人躍進、地盤以外に支持広げる 会津美里町議選（13/10/29）
- 新議員１８人の顔ぶれが決まる 会津美里町議選（13/10/28）
- 山田氏が正式出馬表明 福島市長選（13/10/26）
- 新野氏が事務所開き 二本松市長選で後援会（13/10/26）
- 「会津美里町議選」27日投票 定数18に20人立候補（13/10/26）
- 共産、山田氏擁立へ 福島市長選、25日正式発表（13/10/24）
- 「会津美里町議選」の期日前投票が始まる（13/10/24）
- 会津美里町長に渡部氏 ３回連続の無投票での信任（13/10/23）
- 「会津美里町議選」27日に投開票 定数18に20人立候補（13/10/23）
- 会津美里町長選、22日告示 現職の無投票当選の公算（13/10/21）
- 横山氏が立候補の意思 南相馬市長選、選挙戦確実（13/10/19）
- 二本松市長選、８年ぶりに選挙戦の公算（13/10/16）
- 「対話を重視」 大内氏が福島市長選に正式出馬表明（13/10/16）
- 公明は瀬戸氏推薦 福島市長選（13/10/16）
- 泉崎村長選・再選の久保木氏に当選証書付与（13/10/16）
- 泉崎村長に久保木氏再選 新人・小針氏に大差つけて勝利（13/10/14）
- 行革取り組みに広い支持 泉崎村長選、久保木氏再選（13/10/14）
- 「泉崎村長選」13日投票 午後９時ごろ確定見通し（13/10/12）
- 「泉崎村長選」終盤の情勢 財政再建など訴え（13/10/11）
- 現新３氏が出馬表明 「福島市長選」告示まで１カ月（13/10/10）
- 「泉崎村長選」告示 現新２氏が立候補届け出（13/10/09）
- 「泉崎村長選」舌戦スタート 現新対決、投票日は13日（13/10/09）
- 大内氏が出馬の意思 福島市長選、４人で選挙戦の可能性（13/10/08）
- 社民党福島総支部が瀬戸氏推薦 福島市長選（13/10/08）
- 「泉崎村長選」８日告示 現新２人が立候補表明（13/10/07）
- 瀬戸氏と自民、社民の総支部が政策協定 福島市長選（13/10/05）
- 白河署が「事前運動取締本部」設置 泉崎村長選（13/10/03）
- 清水いわき市長が就任会見 副市長は２人体制の方針（13/10/01）
- 星学下郷町長が初登庁 「町民の幸せを実現する」（13/10/01）
- 「泉崎村長選」告示まで１週間 一騎打ちの公算（13/10/01）
- 清水市長が初登庁 いわき市役所で公務開始（13/09/29）
- 渡辺いわき市長が離任 「一日も早い復興遂げて」（13/09/28）
- 湯田下郷町長が任期満了で退任 職員に感謝（13/09/28）
- １陣営が説明会出席 会津美里町長選（13/09/28）
- 連合福島が瀬戸氏の推薦を決定 福島市長選（13/09/27）
- 初当選の新人・星学氏に証書付与 下郷町長選（13/09/24）
- 「下郷町長選」投票率は87.38％ 有権者の関心の高さ示す（13/09/24）
- 新議員に当選証書 飯舘で10人、復興担う決意（13/09/24）
- 復興政策に"新風"期待 飯舘村長選、新人３人全員当選（13/09/24）
- 下郷町長に星学氏 "新人対決"153票差で制し初当選（13/09/23）
- 「飯舘村議」10人決まる 現職７人、新人３人（13/09/23）
- 下郷町長選22日投票 大勢判明は午後８時半ごろ（13/09/21）
- 「飯舘村議選」22日投票 定数10に11人が立候補（13/09/21）
- 下郷町長選「終盤の情勢」 ２候補、支持拡大にしのぎ削る（13/09/20）
- 下郷町長選「期日前投票」始まる 22日投開票（13/09/19）
- 新人２氏が舌戦入り 下郷町長選、ともに副町長経験者（13/09/18）
- 下郷町長選17日告示 新人２人の一騎打ちか（13/09/17）
- 下郷町長選、17日告示 ２新人の一騎打ちか（13/09/16）
- 現職・瀬戸氏が事務所開き 福島市長選へ後援会（13/09/15）
- 現職の桜井氏が出馬表明 南相馬市長選（13/09/14）
- 瀬戸氏と政策協定へ 自民党福島市総支部（13/09/14）
- 鈴木副市長ら退任へ いわき市長現職落選で（13/09/14）
- 「飯舘村議選」告示 定数10に11人出馬、22日投開票（13/09/13）
- 前回に続き選挙戦の見通し 「飯舘村議選」12日告示（13/09/12）
- 現職・仁志田氏が出馬表明 伊達市長選（13/09/11）
- 「飯舘村議選」12日告示 12人が立候補予定（13/09/11）
- 副市長複数制の考え いわき市長選、一夜明けて清水氏（13/09/10）
- 清水氏に当選証書を付与 いわき市長選で初当選（13/09/10）
- 地区別投票率は全てで低下 最低は小名浜の45.83％（13/09/10）
- 【速報】いわき市長に清水氏 現職ら破り初当選、投票率51.13％（13/09/08）
- 「いわき市長選」８日投開票 午後10時ごろ大勢判明見通し（13/09/08）
- 「いわき市長選」８日投票 ４候補、最後の訴えへ（13/09/07）
- いわき市長選「期日前投票」、前回上回る可能性（13/09/07）
- より良い古里つくる 清水候補が個人演説会（13/09/07）
- 市民の声吸い上げる 五十嵐候補個人演説会（13/09/07）
- いわき市長選「終盤の情勢」 各陣営、大票田に攻勢方針（13/09/06）
- いわき市長選、"投票喚起"終盤の鍵 震災後、低下傾向（13/09/06）
- 復興の加速化を訴え 宇佐美候補が街頭演説（13/09/06）
- いわき市長選、投票率は50％前後か 当落ライン６万票台（13/09/05）
- 期日前投票の出足好調 いわき市長選、投票率影響注目（13/09/05）
- 「投票済証」とスタンプ25枚交換 小名浜スタンプクラブ（13/09/05）
- 「会津美里町長選、町議選」10月22日告示、27日投開票（13/09/05）
- 桜井氏が再選出馬に意欲 南相馬市長選、１月19日投開票（13/09/04）
- 渡辺、清水氏"激しく競る" いわき市長選・本社世論調査（13/09/03）
- いわき市長選「期日前投票」スタート 復興への思い託す（13/09/03）
- 「二本松市長選」11月17日告示、24日投開票（13/09/03）
- 「喜多方市長選」2014年１月19日告示、26日投開票（13/09/03）
- 「伊達市長選」2014年１月19日告示、26日投開票（13/09/03）
- 「広野町長選」11月14日告示、24日投開票（13/09/03）
- 新人・小針氏が出馬表明 泉崎村長選（13/09/03）
- 渡辺候補が「復興策」実績アピール いわき市長選（13/09/03）
- いわき市長選スタート 復興争点に現・新４人（13/09/02）
- いわき市長選告示 「待ったなし」有権者切実（13/09/02）
- 過去最多に並ぶ４候補が舌戦 いわき市長選告示（13/09/02）
- 「いわき市長選」１日告示 復興めぐり現・新３人対決か（13/09/01）
- いわき市長選、１日告示 現新３氏の争い確実（13/08/31）
- 伊達市長選選挙戦に 新人・橘氏が立候補の意思（13/08/30）
- 日本維新の会県総支部は渡辺氏推薦 いわき市長選（13/08/30）
- 立候補表明の清水氏が総決起大会 いわき市長選（13/08/30）
- 立候補表明の小林氏が事務所開き 福島市長選へ後援会（13/08/30）
- 「福島市長選」11月10日告示、17日投開票が決定（13/08/27）
- 渡辺氏が決意述べる いわき市長選控え「女性の集い」（13/08/27）
- 押山氏が初登庁「高齢者対策に力入れてく」 大玉村長選（13/08/27）
- 復興策で３氏の争い 「いわき市長選」告示まで１週間（13/08/25）
- 新人の星澄雄氏が立候補正式表明 下郷町長選（13/08/25）
- 山口氏、再選出馬前向き 喜多方市長選、９月表明へ（13/08/24）
- 渡辺氏と政策協定 いわき市長選で公明党（13/08/24）
- 小林氏が福島市長選出馬を正式表明、選挙戦確実（13/08/23）
- 「相馬市長選」12月15日告示、22日投票（13/08/22）
- いわき市長選へ決意 宇佐美氏の総決起大会（13/08/22）
- いわき市長選の開票終了は夜10時 いわき市選管見込み（13/08/21）
- 「泉崎村長選」日程決まる 10月８日告示、投票は同13日（13/08/21）
- 瀬戸氏４選へ決意、小林氏22日出馬表明へ 福島市長選（13/08/20）
- いわき市長選へ３署が取締本部を設置（13/08/20）
- いわき地区連合、現職と政策協定 いわき市長選（13/08/20）
- 説明会に17陣営が出席 飯舘村議選、９月12日告示（13/08/14）
- 議会刷新の期待反映 楢葉町議選、投票率ポイント下回る（13/08/13）
- 本格復興へ重責 楢葉新町議に当選証書付与式（13/08/13）
- 新議員12人決まる 楢葉町議選、投票率は70.95％（13/08/12）
- 「楢葉町議選」11日投票 開票終了は午後９時30分ごろ（13/08/11）
- 新人の星学氏が立候補正式表明 下郷町長選（13/08/10）
- 楢葉町議選、11日投票 定数12に15人が立候補（13/08/10）
- 現職・渡辺氏を推薦 いわき市長選で連合福島（13/08/09）
- いわき市長選は自主投票 社民・いわき総支部（13/08/08）
- 宮本富岡町長が初登庁 「希望持てる町にまい進」（13/08/07）
- 伊藤西会津町長が２期目の初登庁（13/08/06）
- 宇佐美氏が事務所開き いわき市長選へ後援会（13/08/04）
- 「楢葉町議選」期日前投票スタート いわき、美里に４カ所（13/08/03）
- 計７陣営が出席 いわき市長選・立候補予定者説明会（13/08/02）
- 楢葉町議選が告示 定数12に15人立候補（13/08/02）
- いわき市長選告示まで１カ月 最多、現新４氏の争いか（13/08/01）
- 楢葉町議選、１日告示 選挙期間は10日間（13/08/01）
- 「大玉村長選」押山氏が初当選 村政継承、より発展を（13/07/31）
- 遠藤氏が立候補の意思 いわき市長選（13/07/31）
- 「楢葉町議選」１日告示 11日投開票（13/07/31）
- 「大玉村長選」30日告示 立候補届け出は午後５時まで（13/07/30）
- 渡辺氏が事務所開き いわき市長選へ後援会（13/07/29）
- 大玉村長選30日告示 新人、無投票当選の公算大（13/07/29）
- 立候補表明の清水氏が事務所開き いわき市長選（13/07/28）
- 「生活再建進めたい」 宮本氏に当選証書、富岡町長選（13/07/23）
- 伊藤氏に当選証書 西会津町長選、町役場で交付式（13/07/23）
- 富岡町長に宮本氏初当選 57票差、遠藤氏の５選阻止（13/07/22）
- 西会津町長は伊藤氏再選 新人との接戦を制す（13/07/22）
- 無所属新人・堀本氏が当選 富岡町議補選（13/07/22）
- 無所属新人・小柴氏が当選 西会津町議補選（13/07/22）
- 「富岡町長選」21日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（13/07/21）
- 「西会津町長選」21日投票 大勢判明は午後９時ごろ（13/07/21）
- 全町避難の富岡町二分 21日、富岡町長選投票（13/07/20）
- 現・新が激戦 21日、西会津町長選投票（13/07/20）
- 「富岡町議補選」21日投票 新人３人が立候補（13/07/20）
- 「西会津町議補選」21日投票 新・元２人が選挙戦（13/07/20）
- 「富岡町長選」終盤の情勢（13/07/19）
- 「西会津町長選」終盤の情勢（13/07/19）
- 「西会津町長選」期日前投票始まる 21日投開票（13/07/18）
- 現新２氏が舌戦入り 西会津町長選が告示（13/07/17）
- 「西会津町長選」16日告示 現・新一騎打ちの公算（13/07/15）
- 「下郷町長選」９月17日告示、22日投票 日程が決まる（13/07/15）
- 富岡町長選、12日折り返し 20～40代へ浸透が鍵（13/07/12）
- 福島市長選に小林氏が出馬へ 現職と選挙戦の公算（13/07/06）
- 前県議の清水氏が立候補正式表明 いわき市長選（13/07/06）
- 元教育長の押山氏、立候補を正式表明 大玉村長選（13/07/06）
- 「富岡町長選」現・新一騎打ち 16年ぶり選挙戦突入（13/07/05）
- 「富岡町長選」４日告示 現・新２氏の一騎打ちへ（13/07/03）
- 「投票率アップ」に奔走 トリプル選の富岡町選管（13/07/03）
- 遠藤、宮本氏が討論 富岡町長選控え政治姿勢など聞く（13/07/02）
- 清水県議が立候補へ いわき市長選、三つどもえの公算（13/06/30）
- 「富岡町長選」告示まで１週間 一騎打ちの公算大（13/06/27）
- 現・新２陣営が出席 西会津町長選で説明会（13/06/27）
- 新人の遠藤氏が正式に出馬表明 広野町長選（13/06/22）
- 斎藤坂下町長が初登庁 第５次町振興計画を検証（13/06/19）
- 渡辺氏が再選出馬を表明 ９月１日告示のいわき市長選（13/06/18）
- 下郷町長選に向け星澄雄副町長が辞職（13/06/18）
- 斎藤氏に当選証書 坂下町長選初当選、町役場で付与式（13/06/18）
- 会津坂下町長に斎藤氏 千葉氏との新人対決制す（13/06/17）
- 遠藤氏、立候補の意思 「広野町長選」選挙戦の見通し（13/06/16）
- 宇佐美氏が出馬を表明 いわき市長選（13/06/16）
- 「坂下町長選」16日投票 大勢判明は午後９時半ごろ（13/06/15）
- 宇佐美氏、出馬へ意欲 「いわき市長選」選挙の可能性（13/06/15）
- 瀬戸氏が出馬を正式表明 福島市長選、４選目指す（13/06/14）
- 坂下町長選「終盤の情勢」 新人２氏、一騎打ち展開（13/06/14）
- 町長選不出馬を湯田氏正式表明 下郷町長選（13/06/14）
- 「会津坂下町長選」期日前投票始まる、15日まで（13/06/13）
- 宮本議長が辞職 富岡町議補選、町長選と同日選見通し（13/06/13）
- 新人２氏が舌戦入り 「坂下町長選」14年ぶり選挙戦（13/06/12）
- 小畑氏が無投票当選 坂下町議補選（13/06/12）
- 坂下町長選に新人２人立候補へ 11日告示、16日投票（13/06/11）
- 坂下町長選、11日告示 14年ぶり選挙戦の公算（13/06/09）
- 宮本氏、６月議会で辞職 富岡町長選と同日町議補選か（13/06/09）
- 浅和大玉村長が村議会で引退の意向を表明（13/06/07）
- 渡部氏が正式表明 「会津美里町長選」出馬（13/06/05）
- 佐藤氏が出馬撤回 いわき市長選（13/06/05）
- ９月12日告示22日投票決定 飯舘村議選（13/06/04）
- 現職・久保木氏が正式に立候補表明 泉崎村長選（13/06/02）
- 渡部氏、３選出馬へ 会津美里町長選（13/06/01）
- 「富岡町長選」７月４日告示、21日投票決定（13/06/01）
- 現職と新人の２陣営が出席 富岡町長選説明会（13/06/01）
- 仁志田氏、３選出馬に意欲 伊達市長選（13/05/27）
- 新人・星学氏が出馬意思 下郷町長選、選挙戦の公算（13/05/26）
- 新人・千葉氏が正式に出馬表明 会津坂下町長選（13/05/25）
- 福島市長選に小林氏出馬か 瀬戸氏と選挙の可能性（13/05/23）
- 浅和大玉村長が引退へ 押山氏、出馬意思固める（13/05/22）
- 星副町長が下郷町長選へ出馬の意思（13/05/22）
- 湯田下郷町長が引退へ（13/05/21）
- 千葉氏出馬の意向、選挙戦へ 坂下町長選（13/05/21）
- ７月30日告示８月４日投票 大玉村長選日程決まる（13/05/21）
- 会津坂下町長選に新人・斎藤氏が正式出馬表明（13/05/18）
- 斎藤氏、17日にも出馬表明 坂下町長選（13/05/16）
- 「楢葉町議選」８月１日告示、11日投票 選挙期間は10日間（13/05/12）
- 「西会津町長選」７月21日投票 町議補選も同日程（13/05/09）
- 富岡町長選、異例の17日間検討 投票率アップへ町選管（13/05/08）
- 「会津坂下町長選」６月16日投票、11日告示（13/05/03）
- 竹内坂下町長辞職へ 後任町長選は６月９日か16日の線（13/05/01）
- 品川郡山市長が初登庁 「全力尽くし問題解決」（13/05/01）
- 効果的除染を検討へ 品川郡山市長が就任会見（13/05/01）
- 品川郡山市長が初公務 復興への思い市民に語る（13/04/28）
- ２期８年振り返り感謝 任期満了、原郡山市長が退任（13/04/27）
- ５選出馬へ正式表明 富岡町長選で遠藤氏（13/04/25）
- 「いわき市長選」９月１日告示、８日投開票に決定（13/04/23）
- 遠藤町長が出馬意思 富岡町長選、16年ぶり選挙戦へ（13/04/23）
- 浪江町議選は投票率ダウン、53％台 選挙活動苦戦（13/04/23）
- 復興へ決意新た 浪江新町議に当選証書を付与（13/04/23）
- 「浪江町議」16人が決まる 投票率は53.81％（13/04/22）
- 「浪江町議選」21日投票 確定は午後10時30分ごろ（13/04/20）
- 冨塚市長が初登庁 ３期目、「除染や帰還に全力」（13/04/18）
- 品川氏に当選証書 郡山市長選（13/04/17）
- 品川陣営、初当選に沸く 郡山市長選、涙ぐむ支持者（13/04/16）
- 初当選の重み受け止め 一夜明けて品川氏（13/04/16）
- 「これまでの支援感謝」 郡山市長選敗戦の原氏（13/04/16）
- 郡山市長選、投票率は45.01％ 過去２番目の低さ（13/04/16）
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- 郡山市長選14日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/04/14）
- 「郡山市長選」14日投票 ２候補、最後の訴えへ（13/04/13）
- 郡山市長選「期日前投票」は11日現在・１万4563人（13/04/13）
- 浪江町議選「期日前投票」が５市６カ所で始まる（13/04/13）
- いわき市長選に佐藤氏が立候補の意思（13/04/13）
- 「浪江町議選」告示 定数16に23人が立候補（13/04/12）
- 品川氏・浮動票取り組みに力、原氏・市政継続訴え票固め（13/04/12）
- 郡山市長選・前回選挙は51.54％ 最高は1959年の92.56％（13/04/12）
- 投票率は50％割れか 郡山市長選・両陣営予想（13/04/11）
- 郡山市長選、「投票日」啓発 タクシーにマグネットパネル（13/04/11）
- 浪江町議選11日告示 21日投開票（13/04/10）
- 「意中の人決めず」2割 郡山市長選・本社世論調査（13/04/09）
- 郡山市長選「期日前投票」スタート 新しい本庁舎で"１票"（13/04/09）
- 冨塚氏に当選証書 田村市長選・無投票で３選（13/04/09）
- 湯川村初の女性議員が誕生 湯川村議選（13/04/09）
- 10人が決意新た 湯川村議選・当選議員に証書付与（13/04/09）
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- 品川万里候補、熱いエール後押し 郡山市長選（13/04/08）
- 原正夫候補、激励受け遊説へ出発 郡山市長選（13/04/08）
- 「復興けん引役を」 郡山市民の声、要望相次ぐ（13/04/08）
- 品川、原両陣営の関係者が立候補を届け出（13/04/08）
- 郡山市長選「選挙啓発活動」スタート 選管と推進協議会（13/04/08）
- 新議員10人決まる 湯川村議選、投票率は79.18％（13/04/08）
- 「郡山市長選」受け付け手順確認 届け出リハーサル（13/04/07）
- 「郡山市長選」７日告示 現・新一騎打ちへ（13/04/06）
- 「湯川村議選」７日投票 夜８時30分ごろ大勢判明（13/04/06）
- 郡山市長選告示前に原、品川両氏が「公開討論」（13/04/04）
- 期日前投票がスタート ７日投開票の湯川村議選（13/04/04）
- 「湯川村議選」告示 11人が立候補し選挙戦へ（13/04/03）
- 郡山市長選・投票所入場券25万9535通を引き渡し（13/04/03）
- 郡山市長選、忘れず投票を 啓発ポスターとマグネット作製（13/04/02）
- 田村市長に冨塚氏、無投票３選 震災対応、再び委ねる（13/04/01）
- 「田村市議補選」で３人が無投票当選（13/04/01）
- 「湯川村議選」２日に告示 選挙戦の見通し（13/04/01）
- 【速報】田村市長に冨塚氏、無投票３選 市議補選も無投票（13/03/31）
- 「郡山市長選」告示まで１週間 現新２氏、選挙戦確実に（13/03/31）
- 「田村市長選」31日告示 現職の無投票３選の公算（13/03/30）
- 立候補予定者が政策示す 湯川村議選・公開討論会（13/03/29）
- 市選管が「ポスター掲示板」設置 郡山市長選７日告示（13/03/28）
- 郡山地区連合は自主投票へ 郡山市長選で方針（13/03/27）
- 「除染など課題解決を」 大和田小野町長が初登庁（13/03/26）
- 「田村市長選」告示まで１週間 無投票の公算大（13/03/24）
- 「町政伸展」功績たたえる 宍戸小野町長退任式（13/03/24）
- 事前審査がスタート 浪江町議選、選挙戦の公算（13/03/23）
- 伊沢町長「復興に全力」 双葉町議会で所信表明（13/03/22）
- 郡山市長選・立候補予定者が４月３日「公開討論」（13/03/20）
- 小野町長選・投票率、前回下回る82.16％ 持ち直しの動き（13/03/19）
- 大和田氏に当選証書 小野町長選で初当選（13/03/19）
- 定数10に11陣営出席 湯川村議選・立候補予定者説明会（13/03/19）
- 小野町長に大和田氏 現・新２氏を破り初当選（13/03/18）
- 郡山市長選で民主は自主投票を決める（13/03/18）
- 社民党が自主投票決定 ４月の郡山市長選（13/03/17）
- 町議会議長の宮本氏が出馬表明 富岡町長選（13/03/17）
- 小野町長選17日投票 夜９時すぎ確定の見通し（13/03/16）
- 郡山市長選説明会に現・新の２陣営が出席（13/03/16）
- 小野町長選、支持拡大へ３候補が激しい選挙戦（13/03/15）
- ４月の郡山市長選で共産党は自主投票（13/03/14）
- 現新３氏が舌戦入り 「小野町長選」８年ぶり選挙戦（13/03/13）
- 久保木氏が再選へ出馬表明 泉崎村長選（13/03/13）
- 初当選の伊沢町長が初登庁 双葉町再生へ決意（13/03/13）
- 現職・山田氏が３選へ出馬表明 広野町長選（13/03/12）
- 伊沢氏に当選証書付与 双葉町長選で初当選（13/03/12）
- 現職・伊藤氏が出馬表明 西会津町長選（13/03/12）
- 遠藤町長が態度表明を見送り 富岡町長選（13/03/12）
- 双葉町長に伊沢氏 ３人を大差で破り初当選（13/03/11）
- 伊沢氏"盤石の組織"実績、知名度で勝る 双葉町長選（13/03/11）
- 投票箱を郡山の投票所から加須に搬送 双葉町長選（13/03/11）
- 「小野町長選」12日告示 ８年ぶりの選挙戦へ（13/03/11）
- 冨塚氏が３選へ決意 田村市長選・事務所開き（13/03/11）
- 双葉町長選で４候補が町政の在り方訴える（13/03/10）
- 「双葉町長選」10日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/03/09）
- 現新２氏の選挙戦が濃厚 郡山市長選告示まで１カ月（13/03/07）
- 「双葉町長選」舌戦後半戦突入 政策の浸透手探り（13/03/05）
- 渡辺氏、あらためて前向き いわき市長選（13/03/05）
- 田村市長選・説明会には現職陣営のみ出席（13/03/05）
- 富岡町長選に宮本氏、出馬の意向 ５日にも正式表明（13/03/02）
- 「双葉町長選」４人立候補 井戸川氏は出馬断念（13/03/01）
- 双葉町長選・期日前投票は１日から 埼玉・加須や郡山など（13/03/01）
- 双葉町長選「ごたごた」 戸惑う町民、混乱嘆く（13/03/01）
- 井戸川さん「断腸の思い」 双葉町長選、出馬を断念（13/03/01）
- 双葉署が双葉町長選で「選挙違反取締本部」設置（13/03/01）
- 冨塚氏、無投票３選の公算 「田村市長選」告示まで１カ月（13/02/28）
- 「双葉町長選」28日告示 ２人出馬回避、５人の争いか（13/02/28）
- 白岩氏が繰り上げ当選 双葉町議選で次点（13/02/28）
- 「双葉町長選」28日告示 ７陣営争う異例の混戦か（13/02/27）
- 除染、中間貯蔵に持論 双葉町長選の立候補予定者（13/02/27）
- 郡山市長選へ取締本部 郡山、郡山北両署（13/02/27）
- ６陣営が激突へ 混戦必至の「双葉町長選」（13/02/23）
- 新人で元県議の丹野氏、双葉町長選に立候補へ（13/02/22）
- 井戸川前町長が再出馬 双葉町長選、さらに混迷（13/02/21）
- 双葉町長選説明会に６陣営 候補者多数の可能性（13/02/17）
- 「郡山市長選」勝利誓う 原氏の後援会事務所開き（13/02/17）
- 田村署が小野町長選の「選挙違反取り締まり本部」設置（13/02/15）
- 伊沢町議が出馬表明 双葉町長選、選挙戦の見通し（13/02/14）
- ３陣営が説明会出席 ３月12日告示の小野町長選（13/02/13）
- 立候補表明の品川氏が事務所開き 郡山市長選（13/02/11）
- 伊沢氏の出馬確実に 双葉町長選、岩本氏見送りの意思（13/02/10）
- 自民党郡山総支部は原氏推薦 郡山市長選（13/02/10）
- 渡辺氏、再選出馬へ前向き いわき市長選（13/02/09）
- 避難途上「断腸の思い」 井戸川双葉町長が退任（13/02/08）
- 役場機能県内移転「判断を反省」 井戸川氏が会見（13/02/08）
- 決意新たに ８人に当選証書、双葉町議選（13/02/05）
- 16日に埼玉で双葉町長選の立候補予定者説明会（13/02/05）
- 双葉町議８人決まる 町政正常化へ町長選焦点（13/02/04）
- 町長辞職で争点喪失 双葉町議選、「何のための選挙」（13/02/04）
- 「郡山」から「加須」へ投票箱移動 双葉町議選（13/02/04）
- 「双葉町議選」３日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/02/02）
- 「双葉町議選」舌戦入り 定数１人超９人立候補（13/01/25）
- ３月10日に投開票 「双葉町長選」日程決まる（13/01/25）
- 双葉町政運営の争点失う 無投票一転、選挙戦（13/01/25）
- 埼玉・加須と郡山に「期日前投票所」を設営（13/01/25）
- 井戸川双葉町長が辞職届提出 再出馬の意思なし（13/01/24）
- 尾形氏が出馬意思 町長辞職届提出、双葉町長選確実（13/01/24）
- 瀬戸氏、４選出馬意欲 福島市長選「逃げるわけいかない」（13/01/24）
- 「双葉町議選」24日告示 前職８人が立候補を予定（13/01/23）
- 「湯川村議選」４月２日告示、７日に投票（13/01/22）
- 無投票の可能性 「双葉町議選」前職のみ事前審査（13/01/19）
- 双葉町議選ポスター掲示板、県外に初の設置（13/01/19）
- 出直し町長選の可能性 双葉町議選予定者説明会（13/01/15）
- 町民不在、復興に黄信号 双葉町議選予定者説明会（13/01/15）
- 新人・村上氏が出馬意思 小野町長選、３氏の争いに（13/01/08）
- 「双葉町議選」24日告示、２月３日投票（13/01/06）
- 「郡山市長選」４月７日告示、14日投票（13/01/05）
- 現・新２人の選挙戦確実、前回と同じ顔ぶれ 郡山市長選（13/01/01）
- 瀬戸氏、４選立候補が有力 福島市長選（13/01/01）
- 渡辺氏、再選へ出馬の公算 いわき市長選（13/01/01）
- 冨塚氏、３選に向け立候補表明 田村市長選（13/01/01）
- 現職・三保氏、進退明言避ける 二本松市長選（13/01/01）
- 現職・立谷氏の今後の動向に注目 相馬市長選（13/01/01）
- 不信任再び可決なら３月に出直し町長選 双葉町長選（13/01/01）
- ４期目・遠藤氏は３月に態度表明か 富岡町長選（13/01/01）
- ２期目・山田氏は３選立候補の公算 広野町長選（13/01/01）
- 現・新一騎打ちで８年ぶり選挙戦か 小野町長選（13/01/01）
- ５期目・浅和氏は３月に意思表示か 大玉村長選（13/01/01）
- １期目・久保木氏、態度表明これから 泉崎村長選（13/01/01）
- 伊藤氏出馬濃厚、選挙戦の可能性大 西会津町長選（13/01/01）
- 湯田氏去就注目、他候補模索の動き 下郷町長選（13/01/01）
- ２期目・渡部氏、出馬の可能性高い 会津美里町長選（13/01/01）
- 元町長の冨田氏が出馬意思 伊達市長選、５氏の争いか（13/12/27）
- 高橋氏が伊達市長選立候補を正式表明（13/12/27）
- 新野新二本松市長が初登庁 「市民を豊かに」と訓示（13/12/26）
- 立谷氏に当選証書 相馬市長選で４選（13/12/25）
- 浅見氏が立候補を正式表明 喜多方市長選（13/12/25）
- ２期８年を振り返る 三保二本松市長が離任式（13/12/25）
- 復興促進へ"決意新た" 相馬市長選で４選の立谷氏（13/12/24）
- "43分"スピード開票 相馬市長選、50人体制で一斉作業（13/12/24）
- 「相馬市長選」現職苦杯の連鎖断つ 立谷氏が決意（13/12/23）
- 荒川さん、小差の敗戦に落胆 相馬市長選（13/12/23）
- 【速報】相馬市長に現職・立谷氏４選 "現職連敗の流れ"止まる（13/12/22）
- 「相馬市長選」22日投票 大勢判明、午後８時ごろ（13/12/22）
- 相馬市長選の期日前投票は3559人（13/12/22）
- 「相馬市長選」22日投票 ２候補、最後の訴え（13/12/21）
- 相馬市長選「終盤の情勢」 ２氏、票の上積みへしのぎ削る（13/12/20）
- 現職に挑む新人３氏、過去最多の選挙戦か 伊達市長選（13/12/19）
- 現新２氏の争い濃厚、他に共産が擁立検討 喜多方市長選（13/12/19）
- 相馬市長選"終盤戦入り" 両陣営、１万票目標（13/12/19）
- 「心の通う政治」実現 相馬市長選、荒川候補が集会（13/12/19）
- ４陣営で選挙戦の見通し 伊達市長選（13/12/18）
- 湯田氏が正式表明 南会津町長選（13/12/18）
- 説明会に３陣営出席 喜多方市長選（13/12/18）
- 「喜多方市長選」選挙戦の可能性 新人が立候補の意思（13/12/17）
- 「相馬市長選」スタート 現・新一騎打ち、22日に投開票（13/12/16）
- ２陣営、届け出終え"いざ本番" 「相馬市長選」告示（13/12/16）
- 伊達市長選"３氏の争い" 高橋市議が出馬の意思（13/12/16）
- 復興政策聞こう 「南相馬市長選」告示・前夜に公開討論会（13/12/16）
- 「相馬市長選」15日告示 ２氏が支持呼び掛けへ（13/12/15）
- 横山氏、事務所開き 南相馬市長選へ後援会（13/12/15）
- 市政継続に意欲示す 相馬市長選へ立谷氏集会（13/12/15）
- 「相馬市長選」15日告示 現・新２氏の選挙戦"確実"（13/12/14）
- 相馬市長選控え"復興へ"立候補予定２氏が「公開討論」（13/12/14）
- 前職の湯田氏が出馬へ 南会津町長選（13/12/12）
- 佐藤氏が４選出馬へ 西郷村長選（13/12/12）
- 現職・遠藤氏が再選目指し出馬表明 鏡石町長選（13/12/11）
- 小林福島市長が初登庁 「市民の命守る」と訓示（13/12/10）
- 「復興に全力」 遠藤広野町長が初登庁（13/12/10）
- 「相馬市長選」告示まで１週間 現・新２氏の選挙戦確実（13/12/08）
- 「南相馬市長選」告示まで１カ月 ３氏による争い"濃厚"（13/12/08）
- 瀬戸福島市長が退任 ３期12年を振り返り感謝伝える（13/12/07）
- 山田広野町長が退任 職員を激励「新しいまちづくり期待」（13/12/07）
- 南相馬市長選・立候補予定者説明会に３陣営が出席（13/12/06）
- 連合福島、相馬市長選は「自主投票」 福島で執行委員会（13/12/06）
- 県内有権者数は161万5615人 前回登録時より1416人減（13/12/04）
- 現職・立谷氏が後援会・事務所開き 相馬市長選（13/12/02）
- 新人・荒川氏が後援会・事務所開き 相馬市長選（13/12/02）
- 相馬署が相馬市長選・違反取締本部を設置（13/12/02）
- 桜井氏、事務所開き 南相馬市長選で後援会（13/12/01）
- 渡辺氏、後援会事務所開き 南相馬市長選に向け（13/12/01）
- 立候補表明の現職・山口氏が決起集会 喜多方市長選（13/11/30）
- 「引き締まった朝」 二本松市長選、初当選の新野氏（13/11/26）
- 「帰町宣言したい」 広野町長選、遠藤氏に当選証書（13/11/26）
- 新野氏が初当選 二本松市長選、三保氏との激戦制す（13/11/25）
- 新人・遠藤氏が勝利 広野町長選、山田氏の訴え届かず（13/11/25）
- 市長選...「現職４連敗」 除染や復興の遅れで"落選ドミノ"（13/11/25）
- 「転換」の選択うねりに 二本松市長選、新野さん満面笑み（13/11/25）
- 「市民の不安、首長に」 現職・三保さん、敗戦に悔しさ（13/11/25）
- 初当選の遠藤さん「心の復興を」 広野町長選、支援者祝福（13/11/25）
- 「不徳の致すところ」 広野町長選、山田さんが敗戦の弁（13/11/25）
- 二本松市長選の期日前投票6578人 前回選挙戦から増（13/11/24）
- 舌戦フィナーレ 二本松市長選（13/11/24）
- 南会津町長選に現職・大宅氏出馬へ（13/11/24）
- 「二本松市長選」24日投票 選管確定は午後10時ごろ（13/11/23）
- 「広野町長選」24日投票 大勢判明は午後９時ごろ（13/11/23）
- 広野町長選・終盤の情勢（13/11/22）
- 二本松市長選・終盤の情勢（13/11/22）
- 市議の荒川氏が正式に出馬表明 相馬市長選（13/11/22）
- 「相馬市長選」選挙戦の公算 市議が出馬の意思表明（13/11/21）
- 両陣営、目標は"２万票台" 二本松市長選、終盤戦入り（13/11/21）
- "菊松くん"が二本松市長選・投票呼び掛け ＰＲに一役（13/11/21）
- 「復興加速させたい」 福島市長選、小林氏に当選証書（13/11/20）
- 立谷氏陣営など出席 相馬市長選・立候補予定者説明会（13/11/20）
- 小林氏「期待の大きさ痛感」 福島市長選、一夜明け決意（13/11/19）
- 「原発事故対応難しい」 "現職落選"続き佐藤知事が認識（13/11/19）
- 二本松市長選「期日前投票」スタート、23日まで（13/11/19）
- 二本松市長選スタート 現新２氏が激突、８年ぶり選挙戦（13/11/18）
- 小林さんに復興託す 投票終了時、異例の「当確」（13/11/18）
- 除染の加速化、少子高齢化対策 新市長へ福島市民の声（13/11/18）
- 敗戦「心からおわび」 瀬戸さん、涙浮かべ声絞る（13/11/18）
- 「出遅れが響いた」 山田さん敗戦の弁（13/11/18）
- 郡山、いわきに続き現職敗退 福島市長選・戦いの跡（13/11/18）
- 必勝誓い舌戦火ぶた 二本松市長選（13/11/18）
- ２人無投票当選 二本松市議補選（13/11/18）
- 【速報】福島市長に小林氏初当選 現職・瀬戸氏らに大差（13/11/17）
- 「二本松市長選」告示 現・新２氏が一騎打ち（13/11/17）
- 「福島市長選」17日投票 県都復興、誰に託す（13/11/17）
- 福島市長選の期日前投票は前回の1.9倍（13/11/17）
- 「二本松市長選」17日告示 現新２氏の戦いへ（13/11/17）
- 仁志田氏、事務所開き 伊達市長選控え後援会（13/11/17）
- 「福島市長選」17日投票 ３候補、最後の訴えへ（13/11/16）
- 「二本松市長選」17日告示 現新２氏が選挙戦へ（13/11/16）
- 政治姿勢で２氏討論 二本松市長選前に（13/11/16）
- 広野町長選「期日前投票」スタート 仮設住民、貴重な１票（13/11/16）
- 「広野町長選」現・新一騎打ち ８年ぶり選挙戦（13/11/15）
- 「福島市長選」終盤の情勢 各陣営、戦いに熱（13/11/15）
- 福島市長選「期日前投票」出足好調 前回を6000票上回る（13/11/15）
- 動きなく無投票か 「相馬市長選」告示まで１カ月（13/11/15）
- 遠藤氏が無投票当選 広野町議補選（13/11/15）
- 渡辺氏が南相馬市長選・立候補を正式表明（13/11/14）
- 渡部美里町長が初登庁 無投票で３選（13/11/14）
- 広野町長選前に立候補予定２氏が「公開討論」（13/11/14）
- 「広野町長選」14日告示 ８年ぶり選挙戦の見通し（13/11/13）
- 経験生かし復興実現 福島市長選、瀬戸候補・総決起集会（13/11/13）
- 投票率アップへ企業訪問 福島市長選で市選管が啓発（13/11/13）
- 「福島市長選」告示、３氏の争い ２割強、意中候補決めず（13/11/12）
- 「放射能対策」重視87％ 福島市長選・本社世論調査（13/11/12）
- ひと足早く"１票" 福島市長選「期日前投票」始まる（13/11/12）
- 「選挙公報」を印刷 福島市長選、13日に新聞折り込み（13/11/12）
- 「福島市長選」10日告示 復興対応争点、３人の争いか（13/11/10）
- 「二本松市長選」告示まで１週間 復興、地域振興策が焦点（13/11/10）
- 「福島市長選」受け付け手順確認 届け出リハーサル（13/11/10）
- 「福島市長選」10日告示 現新３人の選挙戦確実（13/11/09）
- 現職・立谷氏が４選出馬へ 相馬市長選（13/11/09）
- 市政や復興策で意見 福島市長選の立候補予定者（13/11/08）
- 広野町長選の告示まで１週間 現新２氏の戦いか（13/11/07）
- 元職・渡辺氏出馬の意思 南相馬市長選、３氏の争いか（13/11/06）
- 山口氏が事務所開き 喜多方市長選で後援会（13/11/03）
- 泉崎村の久保木村長、２期目の登庁 職員らに訓示（13/11/02）
- 大内氏、出馬断念を正式表明 福島市長選、市議は継続へ（13/10/31）
- 大内氏、出馬断念の方向 福島市長選、３人の争いか（13/10/30）
- 福島署が福島市長選控え「事前運動取締本部」設置（13/10/30）
- 立候補予定者説明会に現新２陣営 二本松市長選（13/10/29）
- 説明会に現新の２陣営が出席 広野町長選（13/10/29）
- 元職と新人躍進、地盤以外に支持広げる 会津美里町議選（13/10/29）
- 新議員１８人の顔ぶれが決まる 会津美里町議選（13/10/28）
- 山田氏が正式出馬表明 福島市長選（13/10/26）
- 新野氏が事務所開き 二本松市長選で後援会（13/10/26）
- 「会津美里町議選」27日投票 定数18に20人立候補（13/10/26）
- 共産、山田氏擁立へ 福島市長選、25日正式発表（13/10/24）
- 「会津美里町議選」の期日前投票が始まる（13/10/24）
- 会津美里町長に渡部氏 ３回連続の無投票での信任（13/10/23）
- 「会津美里町議選」27日に投開票 定数18に20人立候補（13/10/23）
- 会津美里町長選、22日告示 現職の無投票当選の公算（13/10/21）
- 横山氏が立候補の意思 南相馬市長選、選挙戦確実（13/10/19）
- 二本松市長選、８年ぶりに選挙戦の公算（13/10/16）
- 「対話を重視」 大内氏が福島市長選に正式出馬表明（13/10/16）
- 公明は瀬戸氏推薦 福島市長選（13/10/16）
- 泉崎村長選・再選の久保木氏に当選証書付与（13/10/16）
- 泉崎村長に久保木氏再選 新人・小針氏に大差つけて勝利（13/10/14）
- 行革取り組みに広い支持 泉崎村長選、久保木氏再選（13/10/14）
- 「泉崎村長選」13日投票 午後９時ごろ確定見通し（13/10/12）
- 「泉崎村長選」終盤の情勢 財政再建など訴え（13/10/11）
- 現新３氏が出馬表明 「福島市長選」告示まで１カ月（13/10/10）
- 「泉崎村長選」告示 現新２氏が立候補届け出（13/10/09）
- 「泉崎村長選」舌戦スタート 現新対決、投票日は13日（13/10/09）
- 大内氏が出馬の意思 福島市長選、４人で選挙戦の可能性（13/10/08）
- 社民党福島総支部が瀬戸氏推薦 福島市長選（13/10/08）
- 「泉崎村長選」８日告示 現新２人が立候補表明（13/10/07）
- 瀬戸氏と自民、社民の総支部が政策協定 福島市長選（13/10/05）
- 白河署が「事前運動取締本部」設置 泉崎村長選（13/10/03）
- 清水いわき市長が就任会見 副市長は２人体制の方針（13/10/01）
- 星学下郷町長が初登庁 「町民の幸せを実現する」（13/10/01）
- 「泉崎村長選」告示まで１週間 一騎打ちの公算（13/10/01）
- 清水市長が初登庁 いわき市役所で公務開始（13/09/29）
- 渡辺いわき市長が離任 「一日も早い復興遂げて」（13/09/28）
- 湯田下郷町長が任期満了で退任 職員に感謝（13/09/28）
- １陣営が説明会出席 会津美里町長選（13/09/28）
- 連合福島が瀬戸氏の推薦を決定 福島市長選（13/09/27）
- 初当選の新人・星学氏に証書付与 下郷町長選（13/09/24）
- 「下郷町長選」投票率は87.38％ 有権者の関心の高さ示す（13/09/24）
- 新議員に当選証書 飯舘で10人、復興担う決意（13/09/24）
- 復興政策に"新風"期待 飯舘村長選、新人３人全員当選（13/09/24）
- 下郷町長に星学氏 "新人対決"153票差で制し初当選（13/09/23）
- 「飯舘村議」10人決まる 現職７人、新人３人（13/09/23）
- 下郷町長選22日投票 大勢判明は午後８時半ごろ（13/09/21）
- 「飯舘村議選」22日投票 定数10に11人が立候補（13/09/21）
- 下郷町長選「終盤の情勢」 ２候補、支持拡大にしのぎ削る（13/09/20）
- 下郷町長選「期日前投票」始まる 22日投開票（13/09/19）
- 新人２氏が舌戦入り 下郷町長選、ともに副町長経験者（13/09/18）
- 下郷町長選17日告示 新人２人の一騎打ちか（13/09/17）
- 下郷町長選、17日告示 ２新人の一騎打ちか（13/09/16）
- 現職・瀬戸氏が事務所開き 福島市長選へ後援会（13/09/15）
- 現職の桜井氏が出馬表明 南相馬市長選（13/09/14）
- 瀬戸氏と政策協定へ 自民党福島市総支部（13/09/14）
- 鈴木副市長ら退任へ いわき市長現職落選で（13/09/14）
- 「飯舘村議選」告示 定数10に11人出馬、22日投開票（13/09/13）
- 前回に続き選挙戦の見通し 「飯舘村議選」12日告示（13/09/12）
- 現職・仁志田氏が出馬表明 伊達市長選（13/09/11）
- 「飯舘村議選」12日告示 12人が立候補予定（13/09/11）
- 副市長複数制の考え いわき市長選、一夜明けて清水氏（13/09/10）
- 清水氏に当選証書を付与 いわき市長選で初当選（13/09/10）
- 地区別投票率は全てで低下 最低は小名浜の45.83％（13/09/10）
- 【速報】いわき市長に清水氏 現職ら破り初当選、投票率51.13％（13/09/08）
- 「いわき市長選」８日投開票 午後10時ごろ大勢判明見通し（13/09/08）
- 「いわき市長選」８日投票 ４候補、最後の訴えへ（13/09/07）
- いわき市長選「期日前投票」、前回上回る可能性（13/09/07）
- より良い古里つくる 清水候補が個人演説会（13/09/07）
- 市民の声吸い上げる 五十嵐候補個人演説会（13/09/07）
- いわき市長選「終盤の情勢」 各陣営、大票田に攻勢方針（13/09/06）
- いわき市長選、"投票喚起"終盤の鍵 震災後、低下傾向（13/09/06）
- 復興の加速化を訴え 宇佐美候補が街頭演説（13/09/06）
- いわき市長選、投票率は50％前後か 当落ライン６万票台（13/09/05）
- 期日前投票の出足好調 いわき市長選、投票率影響注目（13/09/05）
- 「投票済証」とスタンプ25枚交換 小名浜スタンプクラブ（13/09/05）
- 「会津美里町長選、町議選」10月22日告示、27日投開票（13/09/05）
- 桜井氏が再選出馬に意欲 南相馬市長選、１月19日投開票（13/09/04）
- 渡辺、清水氏"激しく競る" いわき市長選・本社世論調査（13/09/03）
- いわき市長選「期日前投票」スタート 復興への思い託す（13/09/03）
- 「二本松市長選」11月17日告示、24日投開票（13/09/03）
- 「喜多方市長選」2014年１月19日告示、26日投開票（13/09/03）
- 「伊達市長選」2014年１月19日告示、26日投開票（13/09/03）
- 「広野町長選」11月14日告示、24日投開票（13/09/03）
- 新人・小針氏が出馬表明 泉崎村長選（13/09/03）
- 渡辺候補が「復興策」実績アピール いわき市長選（13/09/03）
- いわき市長選スタート 復興争点に現・新４人（13/09/02）
- いわき市長選告示 「待ったなし」有権者切実（13/09/02）
- 過去最多に並ぶ４候補が舌戦 いわき市長選告示（13/09/02）
- 「いわき市長選」１日告示 復興めぐり現・新３人対決か（13/09/01）
- いわき市長選、１日告示 現新３氏の争い確実（13/08/31）
- 伊達市長選選挙戦に 新人・橘氏が立候補の意思（13/08/30）
- 日本維新の会県総支部は渡辺氏推薦 いわき市長選（13/08/30）
- 立候補表明の清水氏が総決起大会 いわき市長選（13/08/30）
- 立候補表明の小林氏が事務所開き 福島市長選へ後援会（13/08/30）
- 「福島市長選」11月10日告示、17日投開票が決定（13/08/27）
- 渡辺氏が決意述べる いわき市長選控え「女性の集い」（13/08/27）
- 押山氏が初登庁「高齢者対策に力入れてく」 大玉村長選（13/08/27）
- 復興策で３氏の争い 「いわき市長選」告示まで１週間（13/08/25）
- 新人の星澄雄氏が立候補正式表明 下郷町長選（13/08/25）
- 山口氏、再選出馬前向き 喜多方市長選、９月表明へ（13/08/24）
- 渡辺氏と政策協定 いわき市長選で公明党（13/08/24）
- 小林氏が福島市長選出馬を正式表明、選挙戦確実（13/08/23）
- 「相馬市長選」12月15日告示、22日投票（13/08/22）
- いわき市長選へ決意 宇佐美氏の総決起大会（13/08/22）
- いわき市長選の開票終了は夜10時 いわき市選管見込み（13/08/21）
- 「泉崎村長選」日程決まる 10月８日告示、投票は同13日（13/08/21）
- 瀬戸氏４選へ決意、小林氏22日出馬表明へ 福島市長選（13/08/20）
- いわき市長選へ３署が取締本部を設置（13/08/20）
- いわき地区連合、現職と政策協定 いわき市長選（13/08/20）
- 説明会に17陣営が出席 飯舘村議選、９月12日告示（13/08/14）
- 議会刷新の期待反映 楢葉町議選、投票率ポイント下回る（13/08/13）
- 本格復興へ重責 楢葉新町議に当選証書付与式（13/08/13）
- 新議員12人決まる 楢葉町議選、投票率は70.95％（13/08/12）
- 「楢葉町議選」11日投票 開票終了は午後９時30分ごろ（13/08/11）
- 新人の星学氏が立候補正式表明 下郷町長選（13/08/10）
- 楢葉町議選、11日投票 定数12に15人が立候補（13/08/10）
- 現職・渡辺氏を推薦 いわき市長選で連合福島（13/08/09）
- いわき市長選は自主投票 社民・いわき総支部（13/08/08）
- 宮本富岡町長が初登庁 「希望持てる町にまい進」（13/08/07）
- 伊藤西会津町長が２期目の初登庁（13/08/06）
- 宇佐美氏が事務所開き いわき市長選へ後援会（13/08/04）
- 「楢葉町議選」期日前投票スタート いわき、美里に４カ所（13/08/03）
- 計７陣営が出席 いわき市長選・立候補予定者説明会（13/08/02）
- 楢葉町議選が告示 定数12に15人立候補（13/08/02）
- いわき市長選告示まで１カ月 最多、現新４氏の争いか（13/08/01）
- 楢葉町議選、１日告示 選挙期間は10日間（13/08/01）
- 「大玉村長選」押山氏が初当選 村政継承、より発展を（13/07/31）
- 遠藤氏が立候補の意思 いわき市長選（13/07/31）
- 「楢葉町議選」１日告示 11日投開票（13/07/31）
- 「大玉村長選」30日告示 立候補届け出は午後５時まで（13/07/30）
- 渡辺氏が事務所開き いわき市長選へ後援会（13/07/29）
- 大玉村長選30日告示 新人、無投票当選の公算大（13/07/29）
- 立候補表明の清水氏が事務所開き いわき市長選（13/07/28）
- 「生活再建進めたい」 宮本氏に当選証書、富岡町長選（13/07/23）
- 伊藤氏に当選証書 西会津町長選、町役場で交付式（13/07/23）
- 富岡町長に宮本氏初当選 57票差、遠藤氏の５選阻止（13/07/22）
- 西会津町長は伊藤氏再選 新人との接戦を制す（13/07/22）
- 無所属新人・堀本氏が当選 富岡町議補選（13/07/22）
- 無所属新人・小柴氏が当選 西会津町議補選（13/07/22）
- 「富岡町長選」21日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（13/07/21）
- 「西会津町長選」21日投票 大勢判明は午後９時ごろ（13/07/21）
- 全町避難の富岡町二分 21日、富岡町長選投票（13/07/20）
- 現・新が激戦 21日、西会津町長選投票（13/07/20）
- 「富岡町議補選」21日投票 新人３人が立候補（13/07/20）
- 「西会津町議補選」21日投票 新・元２人が選挙戦（13/07/20）
- 「富岡町長選」終盤の情勢（13/07/19）
- 「西会津町長選」終盤の情勢（13/07/19）
- 「西会津町長選」期日前投票始まる 21日投開票（13/07/18）
- 現新２氏が舌戦入り 西会津町長選が告示（13/07/17）
- 「西会津町長選」16日告示 現・新一騎打ちの公算（13/07/15）
- 「下郷町長選」９月17日告示、22日投票 日程が決まる（13/07/15）
- 富岡町長選、12日折り返し 20～40代へ浸透が鍵（13/07/12）
- 福島市長選に小林氏が出馬へ 現職と選挙戦の公算（13/07/06）
- 前県議の清水氏が立候補正式表明 いわき市長選（13/07/06）
- 元教育長の押山氏、立候補を正式表明 大玉村長選（13/07/06）
- 「富岡町長選」現・新一騎打ち 16年ぶり選挙戦突入（13/07/05）
- 「富岡町長選」４日告示 現・新２氏の一騎打ちへ（13/07/03）
- 「投票率アップ」に奔走 トリプル選の富岡町選管（13/07/03）
- 遠藤、宮本氏が討論 富岡町長選控え政治姿勢など聞く（13/07/02）
- 清水県議が立候補へ いわき市長選、三つどもえの公算（13/06/30）
- 「富岡町長選」告示まで１週間 一騎打ちの公算大（13/06/27）
- 現・新２陣営が出席 西会津町長選で説明会（13/06/27）
- 新人の遠藤氏が正式に出馬表明 広野町長選（13/06/22）
- 斎藤坂下町長が初登庁 第５次町振興計画を検証（13/06/19）
- 渡辺氏が再選出馬を表明 ９月１日告示のいわき市長選（13/06/18）
- 下郷町長選に向け星澄雄副町長が辞職（13/06/18）
- 斎藤氏に当選証書 坂下町長選初当選、町役場で付与式（13/06/18）
- 会津坂下町長に斎藤氏 千葉氏との新人対決制す（13/06/17）
- 遠藤氏、立候補の意思 「広野町長選」選挙戦の見通し（13/06/16）
- 宇佐美氏が出馬を表明 いわき市長選（13/06/16）
- 「坂下町長選」16日投票 大勢判明は午後９時半ごろ（13/06/15）
- 宇佐美氏、出馬へ意欲 「いわき市長選」選挙の可能性（13/06/15）
- 瀬戸氏が出馬を正式表明 福島市長選、４選目指す（13/06/14）
- 坂下町長選「終盤の情勢」 新人２氏、一騎打ち展開（13/06/14）
- 町長選不出馬を湯田氏正式表明 下郷町長選（13/06/14）
- 「会津坂下町長選」期日前投票始まる、15日まで（13/06/13）
- 宮本議長が辞職 富岡町議補選、町長選と同日選見通し（13/06/13）
- 新人２氏が舌戦入り 「坂下町長選」14年ぶり選挙戦（13/06/12）
- 小畑氏が無投票当選 坂下町議補選（13/06/12）
- 坂下町長選に新人２人立候補へ 11日告示、16日投票（13/06/11）
- 坂下町長選、11日告示 14年ぶり選挙戦の公算（13/06/09）
- 宮本氏、６月議会で辞職 富岡町長選と同日町議補選か（13/06/09）
- 浅和大玉村長が村議会で引退の意向を表明（13/06/07）
- 渡部氏が正式表明 「会津美里町長選」出馬（13/06/05）
- 佐藤氏が出馬撤回 いわき市長選（13/06/05）
- ９月12日告示22日投票決定 飯舘村議選（13/06/04）
- 現職・久保木氏が正式に立候補表明 泉崎村長選（13/06/02）
- 渡部氏、３選出馬へ 会津美里町長選（13/06/01）
- 「富岡町長選」７月４日告示、21日投票決定（13/06/01）
- 現職と新人の２陣営が出席 富岡町長選説明会（13/06/01）
- 仁志田氏、３選出馬に意欲 伊達市長選（13/05/27）
- 新人・星学氏が出馬意思 下郷町長選、選挙戦の公算（13/05/26）
- 新人・千葉氏が正式に出馬表明 会津坂下町長選（13/05/25）
- 福島市長選に小林氏出馬か 瀬戸氏と選挙の可能性（13/05/23）
- 浅和大玉村長が引退へ 押山氏、出馬意思固める（13/05/22）
- 星副町長が下郷町長選へ出馬の意思（13/05/22）
- 湯田下郷町長が引退へ（13/05/21）
- 千葉氏出馬の意向、選挙戦へ 坂下町長選（13/05/21）
- ７月30日告示８月４日投票 大玉村長選日程決まる（13/05/21）
- 会津坂下町長選に新人・斎藤氏が正式出馬表明（13/05/18）
- 斎藤氏、17日にも出馬表明 坂下町長選（13/05/16）
- 「楢葉町議選」８月１日告示、11日投票 選挙期間は10日間（13/05/12）
- 「西会津町長選」７月21日投票 町議補選も同日程（13/05/09）
- 富岡町長選、異例の17日間検討 投票率アップへ町選管（13/05/08）
- 「会津坂下町長選」６月16日投票、11日告示（13/05/03）
- 竹内坂下町長辞職へ 後任町長選は６月９日か16日の線（13/05/01）
- 品川郡山市長が初登庁 「全力尽くし問題解決」（13/05/01）
- 効果的除染を検討へ 品川郡山市長が就任会見（13/05/01）
- 品川郡山市長が初公務 復興への思い市民に語る（13/04/28）
- ２期８年振り返り感謝 任期満了、原郡山市長が退任（13/04/27）
- ５選出馬へ正式表明 富岡町長選で遠藤氏（13/04/25）
- 「いわき市長選」９月１日告示、８日投開票に決定（13/04/23）
- 遠藤町長が出馬意思 富岡町長選、16年ぶり選挙戦へ（13/04/23）
- 浪江町議選は投票率ダウン、53％台 選挙活動苦戦（13/04/23）
- 復興へ決意新た 浪江新町議に当選証書を付与（13/04/23）
- 「浪江町議」16人が決まる 投票率は53.81％（13/04/22）
- 「浪江町議選」21日投票 確定は午後10時30分ごろ（13/04/20）
- 冨塚市長が初登庁 ３期目、「除染や帰還に全力」（13/04/18）
- 品川氏に当選証書 郡山市長選（13/04/17）
- 品川陣営、初当選に沸く 郡山市長選、涙ぐむ支持者（13/04/16）
- 初当選の重み受け止め 一夜明けて品川氏（13/04/16）
- 「これまでの支援感謝」 郡山市長選敗戦の原氏（13/04/16）
- 郡山市長選、投票率は45.01％ 過去２番目の低さ（13/04/16）
- 【速報】郡山市長に品川氏 原氏の３選阻む、投票率45.01％（13/04/14）
- 郡山市長選14日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/04/14）
- 「郡山市長選」14日投票 ２候補、最後の訴えへ（13/04/13）
- 郡山市長選「期日前投票」は11日現在・１万4563人（13/04/13）
- 浪江町議選「期日前投票」が５市６カ所で始まる（13/04/13）
- いわき市長選に佐藤氏が立候補の意思（13/04/13）
- 「浪江町議選」告示 定数16に23人が立候補（13/04/12）
- 品川氏・浮動票取り組みに力、原氏・市政継続訴え票固め（13/04/12）
- 郡山市長選・前回選挙は51.54％ 最高は1959年の92.56％（13/04/12）
- 投票率は50％割れか 郡山市長選・両陣営予想（13/04/11）
- 郡山市長選、「投票日」啓発 タクシーにマグネットパネル（13/04/11）
- 浪江町議選11日告示 21日投開票（13/04/10）
- 「意中の人決めず」2割 郡山市長選・本社世論調査（13/04/09）
- 郡山市長選「期日前投票」スタート 新しい本庁舎で"１票"（13/04/09）
- 冨塚氏に当選証書 田村市長選・無投票で３選（13/04/09）
- 湯川村初の女性議員が誕生 湯川村議選（13/04/09）
- 10人が決意新た 湯川村議選・当選議員に証書付与（13/04/09）
- 「郡山市長選」告示 品川、原氏が再び一騎打ち（13/04/08）
- 品川万里候補、熱いエール後押し 郡山市長選（13/04/08）
- 原正夫候補、激励受け遊説へ出発 郡山市長選（13/04/08）
- 「復興けん引役を」 郡山市民の声、要望相次ぐ（13/04/08）
- 品川、原両陣営の関係者が立候補を届け出（13/04/08）
- 郡山市長選「選挙啓発活動」スタート 選管と推進協議会（13/04/08）
- 新議員10人決まる 湯川村議選、投票率は79.18％（13/04/08）
- 「郡山市長選」受け付け手順確認 届け出リハーサル（13/04/07）
- 「郡山市長選」７日告示 現・新一騎打ちへ（13/04/06）
- 「湯川村議選」７日投票 夜８時30分ごろ大勢判明（13/04/06）
- 郡山市長選告示前に原、品川両氏が「公開討論」（13/04/04）
- 期日前投票がスタート ７日投開票の湯川村議選（13/04/04）
- 「湯川村議選」告示 11人が立候補し選挙戦へ（13/04/03）
- 郡山市長選・投票所入場券25万9535通を引き渡し（13/04/03）
- 郡山市長選、忘れず投票を 啓発ポスターとマグネット作製（13/04/02）
- 田村市長に冨塚氏、無投票３選 震災対応、再び委ねる（13/04/01）
- 「田村市議補選」で３人が無投票当選（13/04/01）
- 「湯川村議選」２日に告示 選挙戦の見通し（13/04/01）
- 【速報】田村市長に冨塚氏、無投票３選 市議補選も無投票（13/03/31）
- 「郡山市長選」告示まで１週間 現新２氏、選挙戦確実に（13/03/31）
- 「田村市長選」31日告示 現職の無投票３選の公算（13/03/30）
- 立候補予定者が政策示す 湯川村議選・公開討論会（13/03/29）
- 市選管が「ポスター掲示板」設置 郡山市長選７日告示（13/03/28）
- 郡山地区連合は自主投票へ 郡山市長選で方針（13/03/27）
- 「除染など課題解決を」 大和田小野町長が初登庁（13/03/26）
- 「田村市長選」告示まで１週間 無投票の公算大（13/03/24）
- 「町政伸展」功績たたえる 宍戸小野町長退任式（13/03/24）
- 事前審査がスタート 浪江町議選、選挙戦の公算（13/03/23）
- 伊沢町長「復興に全力」 双葉町議会で所信表明（13/03/22）
- 郡山市長選・立候補予定者が４月３日「公開討論」（13/03/20）
- 小野町長選・投票率、前回下回る82.16％ 持ち直しの動き（13/03/19）
- 大和田氏に当選証書 小野町長選で初当選（13/03/19）
- 定数10に11陣営出席 湯川村議選・立候補予定者説明会（13/03/19）
- 小野町長に大和田氏 現・新２氏を破り初当選（13/03/18）
- 郡山市長選で民主は自主投票を決める（13/03/18）
- 社民党が自主投票決定 ４月の郡山市長選（13/03/17）
- 町議会議長の宮本氏が出馬表明 富岡町長選（13/03/17）
- 小野町長選17日投票 夜９時すぎ確定の見通し（13/03/16）
- 郡山市長選説明会に現・新の２陣営が出席（13/03/16）
- 小野町長選、支持拡大へ３候補が激しい選挙戦（13/03/15）
- ４月の郡山市長選で共産党は自主投票（13/03/14）
- 現新３氏が舌戦入り 「小野町長選」８年ぶり選挙戦（13/03/13）
- 久保木氏が再選へ出馬表明 泉崎村長選（13/03/13）
- 初当選の伊沢町長が初登庁 双葉町再生へ決意（13/03/13）
- 現職・山田氏が３選へ出馬表明 広野町長選（13/03/12）
- 伊沢氏に当選証書付与 双葉町長選で初当選（13/03/12）
- 現職・伊藤氏が出馬表明 西会津町長選（13/03/12）
- 遠藤町長が態度表明を見送り 富岡町長選（13/03/12）
- 双葉町長に伊沢氏 ３人を大差で破り初当選（13/03/11）
- 伊沢氏"盤石の組織"実績、知名度で勝る 双葉町長選（13/03/11）
- 投票箱を郡山の投票所から加須に搬送 双葉町長選（13/03/11）
- 「小野町長選」12日告示 ８年ぶりの選挙戦へ（13/03/11）
- 冨塚氏が３選へ決意 田村市長選・事務所開き（13/03/11）
- 双葉町長選で４候補が町政の在り方訴える（13/03/10）
- 「双葉町長選」10日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/03/09）
- 現新２氏の選挙戦が濃厚 郡山市長選告示まで１カ月（13/03/07）
- 「双葉町長選」舌戦後半戦突入 政策の浸透手探り（13/03/05）
- 渡辺氏、あらためて前向き いわき市長選（13/03/05）
- 田村市長選・説明会には現職陣営のみ出席（13/03/05）
- 富岡町長選に宮本氏、出馬の意向 ５日にも正式表明（13/03/02）
- 「双葉町長選」４人立候補 井戸川氏は出馬断念（13/03/01）
- 双葉町長選・期日前投票は１日から 埼玉・加須や郡山など（13/03/01）
- 双葉町長選「ごたごた」 戸惑う町民、混乱嘆く（13/03/01）
- 井戸川さん「断腸の思い」 双葉町長選、出馬を断念（13/03/01）
- 双葉署が双葉町長選で「選挙違反取締本部」設置（13/03/01）
- 冨塚氏、無投票３選の公算 「田村市長選」告示まで１カ月（13/02/28）
- 「双葉町長選」28日告示 ２人出馬回避、５人の争いか（13/02/28）
- 白岩氏が繰り上げ当選 双葉町議選で次点（13/02/28）
- 「双葉町長選」28日告示 ７陣営争う異例の混戦か（13/02/27）
- 除染、中間貯蔵に持論 双葉町長選の立候補予定者（13/02/27）
- 郡山市長選へ取締本部 郡山、郡山北両署（13/02/27）
- ６陣営が激突へ 混戦必至の「双葉町長選」（13/02/23）
- 新人で元県議の丹野氏、双葉町長選に立候補へ（13/02/22）
- 井戸川前町長が再出馬 双葉町長選、さらに混迷（13/02/21）
- 双葉町長選説明会に６陣営 候補者多数の可能性（13/02/17）
- 「郡山市長選」勝利誓う 原氏の後援会事務所開き（13/02/17）
- 田村署が小野町長選の「選挙違反取り締まり本部」設置（13/02/15）
- 伊沢町議が出馬表明 双葉町長選、選挙戦の見通し（13/02/14）
- ３陣営が説明会出席 ３月12日告示の小野町長選（13/02/13）
- 立候補表明の品川氏が事務所開き 郡山市長選（13/02/11）
- 伊沢氏の出馬確実に 双葉町長選、岩本氏見送りの意思（13/02/10）
- 自民党郡山総支部は原氏推薦 郡山市長選（13/02/10）
- 渡辺氏、再選出馬へ前向き いわき市長選（13/02/09）
- 避難途上「断腸の思い」 井戸川双葉町長が退任（13/02/08）
- 役場機能県内移転「判断を反省」 井戸川氏が会見（13/02/08）
- 決意新たに ８人に当選証書、双葉町議選（13/02/05）
- 16日に埼玉で双葉町長選の立候補予定者説明会（13/02/05）
- 双葉町議８人決まる 町政正常化へ町長選焦点（13/02/04）
- 町長辞職で争点喪失 双葉町議選、「何のための選挙」（13/02/04）
- 「郡山」から「加須」へ投票箱移動 双葉町議選（13/02/04）
- 「双葉町議選」３日投票 大勢判明は午後10時ごろ（13/02/02）
- 「双葉町議選」舌戦入り 定数１人超９人立候補（13/01/25）
- ３月10日に投開票 「双葉町長選」日程決まる（13/01/25）
- 双葉町政運営の争点失う 無投票一転、選挙戦（13/01/25）
- 埼玉・加須と郡山に「期日前投票所」を設営（13/01/25）
- 井戸川双葉町長が辞職届提出 再出馬の意思なし（13/01/24）
- 尾形氏が出馬意思 町長辞職届提出、双葉町長選確実（13/01/24）
- 瀬戸氏、４選出馬意欲 福島市長選「逃げるわけいかない」（13/01/24）
- 「双葉町議選」24日告示 前職８人が立候補を予定（13/01/23）
- 「湯川村議選」４月２日告示、７日に投票（13/01/22）
- 無投票の可能性 「双葉町議選」前職のみ事前審査（13/01/19）
- 双葉町議選ポスター掲示板、県外に初の設置（13/01/19）
- 出直し町長選の可能性 双葉町議選予定者説明会（13/01/15）
- 町民不在、復興に黄信号 双葉町議選予定者説明会（13/01/15）
- 新人・村上氏が出馬意思 小野町長選、３氏の争いに（13/01/08）
- 「双葉町議選」24日告示、２月３日投票（13/01/06）
- 「郡山市長選」４月７日告示、14日投票（13/01/05）
- 現・新２人の選挙戦確実、前回と同じ顔ぶれ 郡山市長選（13/01/01）
- 瀬戸氏、４選立候補が有力 福島市長選（13/01/01）
- 渡辺氏、再選へ出馬の公算 いわき市長選（13/01/01）
- 冨塚氏、３選に向け立候補表明 田村市長選（13/01/01）
- 現職・三保氏、進退明言避ける 二本松市長選（13/01/01）
- 現職・立谷氏の今後の動向に注目 相馬市長選（13/01/01）
- 不信任再び可決なら３月に出直し町長選 双葉町長選（13/01/01）
- ４期目・遠藤氏は３月に態度表明か 富岡町長選（13/01/01）
- ２期目・山田氏は３選立候補の公算 広野町長選（13/01/01）
- 現・新一騎打ちで８年ぶり選挙戦か 小野町長選（13/01/01）
- ５期目・浅和氏は３月に意思表示か 大玉村長選（13/01/01）
- １期目・久保木氏、態度表明これから 泉崎村長選（13/01/01）
- 伊藤氏出馬濃厚、選挙戦の可能性大 西会津町長選（13/01/01）
- 湯田氏去就注目、他候補模索の動き 下郷町長選（13/01/01）
- ２期目・渡部氏、出馬の可能性高い 会津美里町長選（13/01/01）