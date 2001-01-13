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2013年の県内首長選、市町村議選ニュース

【　首長選　 】＝２０１３年

市町村
任期満了日
告示日
投票日
当選者
２月２８日
３月１０日
伊沢　史朗氏
３月２２日
３月１２日
３月１７日
大和田　昭氏
４月１６日
３月３１日
無投票当選
冨塚　宥暻氏
４月２６日
４月７日
４月１４日
品川　万里氏
６月１１日
６月１６日
斎藤　文英氏
８月４日
７月１６日
７月２１日
伊藤　　勝氏
８月５日
７月４日
７月２１日
宮本　皓一氏
８月２３日
７月３０日
無投票当選
押山　利一氏
９月２７日
９月１日
９月８日
清水　敏男氏
９月２９日
９月１７日
９月２２日
星　　　学氏
１０月３１日
１０月８日
１０月１３日
久保木正大氏
１１月１２日
１０月２２日
無投票当選
渡部　英敏氏
１２月７日
１１月１０日
１１月１７日
小林　　香氏
１２月８日
１１月１４日
１１月２４日
遠藤　智氏
１２月２４日
１１月１７日
１１月２４日
新野　洋氏
２０１４年
１月１８日
１２月１５日
１２月２２日
立谷　秀清氏

【　市町村議選　】＝２０１３年

市町村
任期満了日
告示日
投票日
１月２４日
２月３日
４月３０日
４月１１日
４月２１日
５月２日
４月２日
４月７日
８月３１日
８月１日
８月１１日
９月２９日
９月１２日
９月２２日
１１月１２日
１０月２２日
１０月２７日

【　県内選挙ニュース　】＝２０１３年

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