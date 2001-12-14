ニュース一覧
- 衆院選投票率、全年代で前回下回る 20～24歳は24.55％（15/02/07）
- 民主党・新代表に岡田氏 玄葉氏「論戦党再生への基盤」（15/01/19）
- 事務局長と次長を処分 福島市選管、ミス相次ぎ（15/01/09）
- 新委員長に黒沢氏 未集計票などミス相次ぎ福島市選管（15/01/08）
- 「捜せ」指示不明確、未集計票 福島市選管委員長辞任へ（14/12/27）
- 安保、経済を最優先 「第３次安倍内閣」発足、17人を再任（14/12/25）
- 党派超え「復興前進」 本県関係議員が初登院、決意新た（14/12/25）
- 民金子氏「県民の思いに応える」、真山氏「真心に恩返しする」（14/12/25）
- ５議員が安倍氏、２議員が岡田氏に投票 首相指名選挙（14/12/25）
- 民主党県連代表に玄葉氏 党再建が最大の課題（14/12/21）
- 福島市選管、聞き取り調査開始 衆院選・未集計票問題（14/12/21）
- 再起期す考え示す 衆院選落選の民主・吉田泉氏（14/12/21）
- 信頼の回復こそが党勢拡大つながる 民主県連が総括（14/12/21）
- 比例代表の当選者に証書 中央選挙管理会（14/12/21）
- 「復興へ力発揮して」 ５小選挙区の当選者に証書を付与（14/12/18）
- 有効票73票を加算 福島１区、未集計票加え得票数確定（14/12/18）
- 福島で未集計80票 衆院選・小選挙区、"持ち帰り票"扱い（14/12/17）
- お粗末、福島市選管 未集計80票２日間放置、有権者怒り（14/12/17）
- 被災地「置き去り心配」 衆院選・自公圧勝、県内一夜明け（14/12/16）
- 県関係当選者が"喜びの声" 本県復興の加速など託す（14/12/16）
- 「原発再稼働進める」 安倍首相会見、依存度限りなく低減（14/12/16）
- 民主県連・吉田代表が辞意伝達 「議席守れず申し訳ない」（14/12/16）
- 福島２区・郡山市内の投票率は47.54％ 戦後最低を更新（14/12/16）
- いわき市、投票率は47.94％ 前回を6.87ポイント下回る（14/12/16）
- 復興推進へ発信力"鍵" 本県選出議員、財源確保に重責（14/12/15）
- 「期日前投票」投票者25万1386人 前回より１万8375人増（14/12/15）
- 亀岡さん、初の連続当選 復興施策継続へ誓い新た（14/12/15）
- 根本さん、前復興相の地力 ７回目の国政へ決意（14/12/15）
- 玄葉さん盤石 支持結集「王国」揺るがず（14/12/15）
- 小熊さん、選挙区で悲願 「これからが本当の戦い」（14/12/15）
- 吉野さん、地元９年ぶり 強力な後押しに感謝（14/12/15）
- 金子さん、国政に復帰 比例復活当選（14/12/15）
- 菅家さん"復活"に安ど 「新たな気持ちで臨む」（14/12/15）
- 真山さん、初当選に沸く 比例単独（14/12/15）
- 「自民１強」にくさび 小熊さん選挙区で悲願、玄葉さん盤石（14/12/15）
- 自民に厳しい判断 選挙区・与党議席減、復興遅れに不満（14/12/15）
- 「復興と経済再建、地方創生に力を」 内堀知事が談話（14/12/15）
- 県内選挙区・投票率は52.51％ 前回を6.35ポイント下回る（14/12/15）
- 【速報】県内選挙区、自民は後退"３議席" 維新、初めて獲得（14/12/15）
- 【速報】比例東北で菅家、金子氏が復活 真山氏は単独で当選（14/12/15）
- 【速報】自・公325議席"政権信任" 民主は上積み、共産倍増（14/12/15）
- 「衆院選」14日投票 復興政策の在り方など問う（14/12/14）
- 「期日前投票」県内10市が前回上回る 増加トップ・伊達市（14/12/14）
- 県内投票所は午後６時までが最多 ２時間繰り上げ（14/12/14）
- 声の限り「最後のお願い」 県内候補者、遊説フィナーレ（14/12/14）
- 「衆院選」14日審判 県内選挙区、16候補最後の訴え（14/12/13）
- 期日前１万6850人増 前回同期比、県内全有権者9.59％（14/12/13）
- 投票所の設営開始 職員ら作業、投票の流れ確認（14/12/13）
- 開票０時15分終了見通し 衆院選・県内５小選挙区（14/12/13）
- 支持拡大、動き強める 県内小選挙区、比例復活もにらむ（14/12/12）
- 県外では復興より経済？ 原子力政策、本県は「教訓の地」（14/12/12）
- 被災地の"声"...国政に 有権者「復興は実感できてない」（14/12/12）
- 地域の魅力で産業を 石破地方創生相が来県（14/12/12）
- ニーズへの対応必要 下村文科相が来県（14/12/12）
- 福島から将来つくる 小泉復興政務官が来県（14/12/12）
- 会津大で学生に"投票啓発" 県選管「忘れずに投票を」（14/12/12）
- 各陣営、票上積み全力 小選挙区、浮動票獲得に照準（14/12/11）
- 海江田民主代表、江田維新共同代表が本県で支持訴え（14/12/11）
- 衆院選・終盤戦"票読み懸命" 各陣営低投票率を想定（14/12/10）
- 復興施策、23市町村「評価」 本社県内市町村長アンケート（14/12/10）
- ３党党首ら本県で激しく"舌戦" 復興への意気込み競う（14/12/10）
- 速さ、正確さ"二兎追え" 衆院選・本番備え市町村が知恵（14/12/09）
- 政策発信は"低調" 衆院選、ネット活用は「親しみ」重視（14/12/09）
- 期日前投票者数、本県13％増 前回同時期比より5539人（14/12/09）
- 県民に投票呼び掛け 県内各選管、街頭活動を展開（14/12/08）
- 「選挙公報」発送 県選管が市町村へ、政見・公約など掲載（14/12/08）
- 自民、民主の県版公約第一は「復興」 原発政策は独自色（14/12/07）
- 比例東北ブロックの選挙公報印刷 県内分、７日発送（14/12/07）
- 知事選投票率、20代・最低23％ 若者の選挙離れ止まらず（14/12/06）
- 社民が民主１区・金子、同５区・吉田泉氏と政策協定（14/12/06）
- 安倍首相が９日、海江田民主党代表は10日に来県へ（14/12/06）
- 「関心ある」67％、20、40代の低さ目立つ 本社世論調査（14/12/05）
- 「本県の復興」政党公約比較 ５党、国が財源確保を（14/12/05）
- 自民・４議席うかがう、民主・準備不足響く 本社世論調査（14/12/04）
- 「内閣不支持」45％、支持上回る 参院選より11ポイント増（14/12/04）
- 「期日前投票」始まる 初日は1983人、前回比253人下回る（14/12/04）
- 「選挙公報」印刷スタート、前回比6000部増 ７日に発送（14/12/04）
- 県農業者政治連盟は５選挙区で「前職」推薦を決定（14/12/04）
- 【データで見る県内選挙区】「４区」以外、自・民・共の戦い（14/12/04）
- 【データで見る県内選挙区】有権者数は「２区」のみ増加（14/12/04）
- 県内５選挙区に16人 「衆院選」公示、14日投開票（14/12/03）
- 比例単独候補は本県関係７人 東北６人と近畿１人（14/12/03）
- 被災地に響くコール 有権者「地元の声、国政反映を」（14/12/03）
- 自民党・安倍総裁と民主党・海江田代表が県内で第一声（14/12/03）
- ３日から衆院選の期日前投票 59市町村の計192カ所（14/12/03）
- ６日から政見放送 「衆院選」県内５小選挙区（14/12/03）
- 【電子号外】衆院選公示 県内５選挙区に16候補（14/12/02）
- 忘年会自粛ムード懸念 有権者「酒食で誤解受けたくない」（14/12/02）
- 「衆院選」２日公示 安倍、海江田氏県内で第一声（14/12/02）
- ５区公認ぎりぎりの決着 両陣営対応に追われる（14/12/02）
- 「本県復興重点に」 内堀知事、衆院選論戦で（14/12/02）
- 前回より１万2000人減 県内有権者、２区のみ微増（14/12/02）
- 衆院選、自民５区は吉野氏を公認 坂本氏は比例近畿に（14/12/02）
- 県内５会場でリハーサル 届け出手続き確認（14/12/02）
- 「衆院選」２日公示 福島５区の構図は固まらず（14/12/01）
- 第一声準備、急ピッチ 「衆院選」各陣営は最終調整（14/12/01）
- 自民党本部、12月１日に結論か 自民５区の候補者選考（14/11/30）
- アベノミクスを批判 又市社民幹事長が若松で講演（14/11/30）
- 衆院選で自民５区決定せず 党本部、調整を継続（14/11/29）
- 福島市が最後、午前０時15分 小選挙区・開票終了見込み（14/11/29）
- 全市町村で投票終了時刻繰り上げ ２時間繰上げ977カ所（14/11/29）
- 安倍首相、海江田氏が県内で"第一声" 12月２日に来県（14/11/29）
- 「投票用紙」166万2000枚を発送 県選管が市町村選管へ（14/11/29）
- 甘利担当相、12月４日来県 猪苗代で公認候補応援演説（14/11/29）
- 社民・小川氏が４区出馬表明 「被災地の声届ける」（14/11/28）
- 民主県連、公約10項目 産業振興や雇用の拡大盛り込む（14/11/28）
- 「衆院選」啓発ポスター決定 オリジナルキャラ"福島希望"（14/11/27）
- 小川氏擁立で最終調整 社民党県連が４区に候補者（14/11/27）
- 17陣営が出席 政党代表者・立候補予定者説明会（14/11/27）
- 民主公認の４氏を推薦 連合福島、執行委員会で確認（14/11/27）
- 他党の支援は見送り ４区対応で民主党４区総支部（14/11/27）
- 衆院選５区、公認は調整継続 安倍総裁が最終判断（14/11/26）
- 前職２氏、難しい選定 党本部「勝てる候補前提」（14/11/26）
- 自民党県連が選対本部事務所開き 勝利へ結束を誓う（14/11/26）
- 組織態勢を確認 自民党県連が支部長・幹事長会議（14/11/26）
- 社民県連は候補者擁立の調整つかず 「数日中に結論」（14/11/26）
- 本県４候補を推薦 新党改革が推薦候補を発表（14/11/26）
- 選挙事務の流れ確認 市町村選管担当者会議（14/11/26）
- ５区の公認申請見送り本部判断に 自民党県連（14/11/26）
- 実戦へ態勢整備加速 衆院選公示まで１週間（14/11/25）
- 自民県連、公約９項目 復興策や県内原発廃炉（14/11/25）
- 社民・若松総支部、４区の候補者擁立を持ち越し（14/11/25）
- 自民３区、上杉氏を擁立 菅野氏は比例転出決定（14/11/24）
- 支持拡大と躍進誓う 共産党が福島で決起集会（14/11/24）
- 自民５区調整見送り いわき総支部、県連と党本部に委任（14/11/23）
- 衆院選の投票用紙166万3000枚印刷 28日、市町村に発送（14/11/23）
- 衆院選の違反取締本部設置 県警本部と22署（14/11/23）
- 民主で２区出馬へ 医師の岡部氏が正式表明（14/11/23）
- 県内候補選考大詰め 衆院選ふくしま、５選挙区焦点（14/11/22）
- ２区に民主の岡部氏、４区に維新の小熊氏が出馬へ（14/11/22）
- "師走選挙"ギア加速 短期決戦、県内陣営は準備に奔走（14/11/22）
- 【電子号外】衆院解散、総選挙へ 12月２日公示－14日投開票（14/11/21）
- 自民・菅野氏は３区不出馬、比例転出へ 後任人選に着手（14/11/21）
- 民主・金子氏が１区に出馬表明 「福島の復興は道半ば」（14/11/21）
- ２区の民主候補は岡部、三保氏に絞る 最終調整へ（14/11/21）
- 小選挙区に新人５人 共産党県委員会、公認候補を発表（14/11/21）
- 公明・真山氏が「比例東北」立候補を表明 公明党公認（14/11/21）
- ２区の擁立見送り 社民県連、４区のみに絞り込む方針（14/11/21）
- 衆院選へ"必勝だるま" 白河で製作大忙し、当選を願い筆（14/11/21）
- 民主１区・金子氏が出馬へ、維新２区・本田氏も意思（14/11/20）
- 自民３区は新人含め候補者調整 党本部が県連に要請（14/11/20）
- 自民県連、比例東北での優遇求める 他県議員は否定的（14/11/20）
- 比例東北に岩渕氏擁立 共産、２次公認候補を発表（14/11/20）
- 新党改革、本県選挙区擁立なし 比例での党勢拡大目指す（14/11/20）
- 「みんなの党」28日解党決定 浅尾、渡辺氏の対立が激化（14/11/20）
- 安倍首相「11月21日解散」表明 アベノミクス信任問う（14/11/19）
- "師走決戦"準備急げ 衆院解散表明、各陣営「余裕ない」（14/11/19）
- 構図まだ固まらず 県内５小選挙区、各党決戦へ準備加速（14/11/19）
- 立場で分かれる"賛否" 本県関係の国会議員反応（14/11/19）
- 社民党首が意欲示す 本県小選挙区での候補者擁立（14/11/19）
- 【電子号外】首相、衆議院11月21日解散表明 アベノミクス信任問う（14/11/18）
- 「12月14日」衆院選を確認 安倍首相、公明・山口代表会談（14/11/18）
- 増税先送り「なぜ今、選挙」 県内経済界「延期は当然」（14/11/18）
- 衆院選へ県内各党も"臨戦態勢" 空白区の人選など急ぐ（14/11/18）
- 首相方針、「衆院選」12月14日投開票 19日にも解散（14/11/16）
- 吉野氏が５区で出馬意向 衆院選、無所属に含み（14/11/15）
- 民主党県連、１区・金子氏に立候補打診 次期衆院選（14/11/15）
- 「12月14日投開票」有力 衆院選、首相が19日解散の方針（14/11/13）
- 首相、年内の衆院選検討 消費再増税絡み是非判断へ（14/11/12）
- 自民・５区の調整課題 県内選挙区、民主・空白区擁立鍵（14/11/12）
衆院選2014・連載企画
【選択の余波】ふくしま衆院選２０１４