【 知事選 】＝２０１４年
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県
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任期満了日
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告示日
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投票日
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当選者
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１１月１１日
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１０月９日
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１０月２６日
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内堀 雅雄氏
〔 「福島県知事選」立候補者一覧 〕
【 首長選 】＝２０１４年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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当選者
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１月２８日
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１月９日
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１月１９日
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桜井 勝延氏
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２月１１日
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１月１９日
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１月２６日
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仁志田昇司氏
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２月１１日
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１月１９日
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１月２６日
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山口 信也氏
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３月２７日
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２月２５日
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３月２日
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佐藤 正博氏
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４月２８日
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４月１５日
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４月２０日
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馬場 孝允氏
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４月２９日
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４月１５日
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４月２０日
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大宅 宗吉氏
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６月２３日
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５月２０日
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無投票当選
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遠藤 栄作氏
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９月９日
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８月２６日
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８月３１日
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加納 武夫氏
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９月１８日
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９月２日
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９月７日
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加藤 幸一氏
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９月２５日
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８月２６日
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無投票当選
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加藤 憲郎氏
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９月２９日
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９月１６日
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無投票当選
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高橋 宣博氏
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１０月２１日
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９月３０日
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１０月５日
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長谷川盛雄氏
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１０月３０日
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９月３０日
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無投票当選
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須藤 一夫氏
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１１月２８日
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１１月１１日
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１１月１６日
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古川 道郎氏
【 市議選 】＝２０１４年
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市町村
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任期満了日
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告示日
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投票日
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４月３０日
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４月１３日
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４月２０日
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４月３０日
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４月２０日
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４月２７日
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６月３０日
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５月２５日
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６月１日
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１１月３０日
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１１月６日
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１１月１６日
【 県内選挙ニュース 】＝２０１４年
- 村田副知事に退任辞令 後任・鈴木氏に一般職退職辞令（14/12/27）
- 本宮市長選へ決意「市民とともに」 佐藤氏が事務所開き（14/12/22）
- 県議補選に本宮市議の矢島氏が立候補表明（14/12/21）
- 非自民、非共産で過半数獲得目指す 県議選で民主幹事長（14/12/21）
- 新人・佐藤氏が立候補を正式表明 本宮市長選（14/12/20）
- 二瓶氏が再選出馬表明 三島町長選、他候補の動きなし（14/12/19）
- 本宮市長選・出馬表明の佐藤氏が県議辞職願を提出（14/12/19）
- 本宮市長選告示まで１カ月 現新３氏の復興策問う（14/12/18）
- 石森氏が３選出馬表明 玉川村長選、「課題解決進めたい」（14/12/16）
- ３氏に当選証書交付 棚倉町議補選、町役場で交付式（14/12/16）
- 現職・岡部氏が４選出馬へ 来春の古殿町長選（14/12/14）
- 鈴木敏男氏、鈴木正美氏が出馬へ 来春の矢祭町長選（14/12/13）
- 作田氏、議長を辞任 本宮市長選立候補伴い（14/12/13）
- 古張氏が３選出馬表明 矢祭町長選、選挙戦の公算大（14/12/12）
- 議員定数12→10 広野町議会、12日可決へ（14/12/12）
- 沢村氏が３選出馬表明「大事業完成させる」 平田村長選（14/12/11）
- 新人２氏、元職１氏が無投票当選 棚倉町議補選（14/12/10）
- 「棚倉町議補選」９日告示 14日投票、期日前は10～13日（14/12/09）
- 知事選投票率、20代・最低23％ 若者の選挙離れ止まらず（14/12/06）
- 古川川俣町長が初登庁 ４期目の決意「初心忘れずに」（14/12/03）
- 現職・高松氏が事務所開き 本宮市長選への決意語る（14/11/25）
- 新人・作田氏が事務所開き 本宮市長選へ地域振興策主張（14/11/25）
- 川俣町長選投票率は過去最低56.48％ 若者の棄権目立つ（14/11/18）
- 古川氏へ当選証書 ４期目「町民福祉の向上に努めたい」（14/11/18）
- 南相馬市議選、投票率は59.10％ 復興一色で争点見えず（14/11/18）
- 南相馬新市議に当選証書 市役所で付与式、誓いを新た（14/11/18）
- 川俣町長に古川氏４選 新人・半沢氏、佐藤氏大差で破る（14/11/17）
- 新議員22人決まる 南相馬市議選、投票率は59.10％（14/11/17）
- 自民県連会長辞任届提出の岩城氏、衆院選後まで続投へ（14/11/16）
- 「川俣町長選」16日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（14/11/15）
- 「南相馬市議選」16日投票 大勢判明は午後10時30分ごろ（14/11/15）
- 佐藤県議離党届、民主党県連受理 本宮市長選立候補へ（14/11/15）
- 当選ライン1000～1200票か 南相馬市議選終盤入り（14/11/14）
- 内堀雅雄新知事「初登庁」 初日から"内堀カラー"前面に（14/11/13）
- 内堀新知事が就任会見 「復興ビジョン」策定を年内着手（14/11/13）
- 佐藤雄平知事が退任 任期満了「"復興"次のステージへ」（14/11/12）
- 内堀次期知事に"引き継ぎ" 佐藤知事「復興お願いしたい」（14/11/12）
- 「"復興の種"芽吹き始めた」 佐藤知事退任、最後の会見（14/11/12）
- 「川俣町長選」告示 現・新３氏が立候補、選挙戦突入（14/11/11）
- 新人・半沢氏が事務所開き 川俣町長選へ意気込み語る（14/11/11）
- ３氏の８年ぶり"選挙戦"有力 「川俣町長選」11日告示（14/11/11）
- 「川俣町長選」11日告示 現・新３氏の"選挙戦"公算大（14/11/09）
- 「南相馬市議選」告示 25人が立候補、投開票は16日（14/11/07）
- 25候補の遊説スタート 南相馬市議選、お願いコール響く（14/11/07）
- ７日から南相馬市議選「期日前投票」受け付け開始（14/11/07）
- 「南相馬市議選」６日告示 選挙戦突入の見通し（14/11/06）
- 佐藤氏が立候補表明 11日告示の川俣町長選（14/11/06）
- 「南相馬市議選」６日告示 定数22に25人が立候補予定（14/11/05）
- 安全、安心の町へ決意 須藤浅川町長、３期目の初登庁（14/11/01）
- 木田氏、自民に所属 県議補選いわき市選挙区で当選（14/11/01）
- 内堀氏に当選証書 「県民の復興の願いや期待形にする」（14/10/30）
- 復興、再生へ使命感 内堀氏、一夜明け決意新た（14/10/28）
- 木田氏に当選証書 県議補選いわき市選挙区（14/10/28）
- 「県議補選いわき市選挙区」投票率が低調37.15％（14/10/28）
- 「知事選」期日前投票は過去最多 前回比４万8246人増（14/10/27）
- 内堀さん「全身全霊で」 県民の声にたぎる情熱（14/10/27）
- 連敗回避で与党"安堵の声" 与野党が復興加速へ決意（14/10/27）
- 岩城自民県連会長、あらためて辞意 候補者選定の責任で（14/10/27）
- 復興加速へ独自色カギ 「中間貯蔵」最初の難題（14/10/27）
- 県議会、距離感どう保つ 県内政界展望、県民は厳しく注視（14/10/27）
- 県内各党談話 本県復興の"新リーダー"へ期待と注文（14/10/27）
- 「継承」の内堀氏が新知事 復興知事選、他候補に"大差"（14/10/27）
- 自民・木田氏が初当選 県議補選・いわき市選挙区（14/10/27）
- 【速報】内堀氏が当選確実 復興知事選、６新人の戦い（14/10/26）
- 「知事選」26日投票 ６候補、復興策訴えフィナーレ（14/10/26）
- 「知事選」全得票数の確定は午前０時見通し（14/10/26）
- 「期日前投票」全13市で前回上回る 増加トップは福島市（14/10/26）
- 「知事選」26日投票 各候補、明確な争点なく審判へ（14/10/25）
- 若者に「訴え届かず」 知事選、学生ら"選挙に受け身？"（14/10/25）
- 「県議補選」26日投票 いわき市選挙区、３氏がしのぎ削る（14/10/25）
- 「知事選」期日前投票、伸び悩み 最終日の動向に注目（14/10/25）
- 知事選・投開票の手順を確認 県選管職員がリハーサル（14/10/25）
- 高校生が"模擬投票" 知事選初、福島北など３校生徒ら（14/10/25）
- 投票所の設置始まる 59市町村選管、各避難先でも作業（14/10/25）
- 「県議補選いわき」終盤の情勢 ３候補、支持拡大に奔走（14/10/24）
- 避難地域の再生に全力 内堀候補が知事選総決起大会（14/10/23）
- 牡丹クルーら「知事選」投票啓発 買い物客らに啓発グッズ（14/10/23）
- 少子高齢化対策へ決意 長谷川金山町長が初登庁（14/10/23）
- 知事選、手応えつかめず"終盤" 浮動票獲得に全力（14/10/22）
- 県の原発事故対応「多少は評価」51％ 知事選・世論調査（14/10/21）
- 放射性物質影響、７割が「心配」 知事選・世論調査（14/10/21）
- 佐藤県政に一定評価 世論調査、各政党支持層は７割（14/10/21）
- 知事選"ラストサンデー" 各陣営、都市部の票堀り起こし（14/10/20）
- 各地で投票呼び掛け 選管、県内一斉に街頭啓発（14/10/20）
- 内堀氏が優位に立つ、熊坂氏は懸命に追う 復興知事選（14/10/20）
- 各陣営、無党派層浸透へ攻勢 「知事選」投票まで１週間（14/10/19）
- ６候補への公開質問、シンポで回答公表 ふくしま希望会議（14/10/19）
- 期日前投票７日間で３万1233人 前回同時期より７％増（14/10/18）
- 学生が知事選投票を呼び掛け 福島大で県選管街頭啓発（14/10/18）
- 県議補選いわき市選挙区の期日前投票が始まる（14/10/18）
- 継承と刷新で攻防 知事選後半戦、現県政の批判票焦点（14/10/17）
- 「Ｂ－１」期間中期日前投票所変更 郡山市役所を保健所に（14/10/17）
- 「県議補選・いわき市選挙区」告示 元、新３人が立候補（14/10/17）
- ３陣営の届け出順決める 県議補選・いわき市選挙区（14/10/17）
- 「関心持ってほしい」 佐藤知事が県民に訴え（14/10/16）
- 県選管打ち合わせ会議 投開票事務を確認（14/10/16）
- 再生エネ導入進める 熊坂候補が総決起大会（14/10/15）
- 県議補選16日告示 いわき市選挙区 ３氏立候補か（14/10/15）
- "ネット活用"政策発信 知事選、遊説や集会も速報（14/10/13）
- 各候補、知名度アップに躍起 知事選、初の選挙サンデー（14/10/13）
- 知事選「選挙公報」を印刷 県選管、15日に市町村へ発送（14/10/13）
- 「知事選」各陣営、気になる投票率 引き上げへ工夫凝らす（14/10/12）
- よろい姿で投票呼び掛け 選管会津事務局、学園祭で啓発（14/10/12）
- 木田氏が事務所開き 県議補選・いわき市選挙区で後援会（14/10/12）
- 知事選の期日前投票始まる 初日2077人、前回比517人増（14/10/11）
- 「統一地方選法案」決定 2015年４月12、26日に投票（14/10/11）
- 【福島県知事選立候補者一覧】新人６候補の略歴、政見（14/10/10）
- 「復興知事選」告示、新人６人立候補 「継承」か「刷新」か（14/10/10）
- 「生活再建」道筋を、指導力発揮望む 知事選告示（14/10/10）
- 「重要な選挙」与野党、意義を強調 復興、原発...課題山積（14/10/10）
- 知事選・期日前投票は194カ所 仮設住宅などで10日から（14/10/10）
- 知事選の政見・経歴放送は13日から テレビ、ラジオで（14/10/10）
- ネット世代にアピール 各陣営、動画に集会や会見配信（14/10/10）
- 【電子号外】"復興知事選"火ぶた 新人６人が立候補（14/10/09）
- 「知事選」９日告示 最多の新人６人出馬へ（14/10/09）
- 届け出手順を最終確認 県選管、６人を想定しリハーサル（14/10/09）
- 告示まで１週間 県議補選いわき（14/10/09）
- 争点は「継承」「刷新」 知事選９日告示、６人の争いか（14/10/08）
- ６陣営"臨戦態勢" 知事選、17日間の選挙戦突入へ（14/10/08）
- 「脱原発、再生エネ転換」 金子氏が会見、政策を発表（14/10/08）
- 新人・木田氏が出馬表明 県議補選・いわき市選挙区（14/10/08）
- 10日から知事選「期日前投票」開始 県内59市町村選管（14/10/07）
- 県中小企業政治連は内堀氏の知事選推薦を決定（14/10/07）
- 金山町長選、投票率過去最低86.29％ 高齢化進行原因か（14/10/07）
- 須藤氏に「当選証書」付与 浅川町長選、３期目へ決意（14/10/07）
- 金山町長に長谷川盛雄氏 現職に21票差、２氏破り初当選（14/10/06）
- 「知事選」立候補予定者が政見放送を収録 手話通訳も（14/10/06）
- 吉田氏が事務所開き 県議補選・いわき市選挙区で後援会（14/10/06）
- 本宮市長選に出馬 作田博氏が立候補を表明（14/10/05）
- 「金山町長選」５日投票 大勢判明は午後８時30分ごろ（14/10/04）
- 高嶋氏、知事選出馬見送りへ 立候補表明６人に（14/10/04）
- 県選管、知事選の投票用紙166万2000枚発送（14/10/04）
- 「原発情報、正確に発信」 立候補表明の伊関氏会見（14/10/04）
- 「ルール守り選挙を」 県民運動推進本部が会議（14/10/04）
- 「知事選挙違反取締本部」を設置 県警本部と県内22署（14/10/04）
- 「原発」争点にならず 福島で６氏が知事選・公開討論（14/10/03）
- 生エネ、地元企業、農林水産業... 産業政策討論で６氏（14/10/03）
- 「放射線の委員会設置」 井戸川氏が知事選へ政策発表（14/10/03）
- 「本宮市長選」15年１月25日投票が決定 告示は18日（14/10/03）
- 金山町長選"終盤の情勢" 三つどもえの戦い、しのぎ削る（14/10/03）
- 定数22に23陣営が出席 南相馬市議選で説明会（14/10/03）
- 増子氏の代表辞任了承 民主県連、足並み乱れ懸念（14/10/02）
- 熊坂氏が福島で集会 「希望と誇りを取り戻す」（14/10/02）
- 作田博氏が出馬意思固める 本宮市長選、３氏の争いか（14/10/02）
- 「金山町長選」期日前投票始まる 町役場、横田出張所（14/10/02）
- 自民は木田氏を擁立へ 県議補選・いわき選挙区（14/10/02）
- ７陣営、政策出そろう 知事選、有権者は実現性注視（14/10/01）
- 須藤氏が無投票３選 浅川町長選、町民に身近な政策評価（14/10/01）
- 「金山町長選」告示 現・新３氏が立候補、選挙戦へ（14/10/01）
- 「ロボット産業を集積」 内堀氏会見、県民と協働で将来像（14/10/01）
- 「連合福島」「県町村会」が内堀氏の推薦を決定（14/10/01）
- 「金山町長選」現・新３氏が第一声 政策や政治理念訴え（14/10/01）
- 「復興確かなものに」 高橋桑折町長が２期目の初登庁（14/10/01）
- 半沢氏が立候補意思 川俣町長選、説明会に現新３陣営（14/10/01）
- 青柳氏が無投票当選 金山町議補選、他に届け出なく（14/10/01）
- 若い感性で「知事選」投票啓発 学生企画、テレビＣＭ撮影（14/09/30）
- 「知事選は関与せず」 小泉、細川元首相が考え示す（14/09/30）
- 内堀氏支援で「県議団有志の会」設立 ５会派52人で構成（14/09/30）
- 「金山町長選」「浅川町長選」30日に告示（14/09/29）
- 総合選対本部を設立 知事選で内堀氏の支援団体（14/09/29）
- 自民県連が知事選で内堀氏支援を正式決定（14/09/28）
- 「知事選」開票終了は午後11時見通し 判明は10時半ごろ（14/09/27）
- 「知事選」全ての投票所で終了繰り上げ 最多は２時間（14/09/27）
- 初の両面印刷の啓発ポスター 知事選で１万8000枚製作（14/09/27）
- 新地町長・加藤氏４期目初登庁 「町民と力合わせる」（14/09/27）
- 熊坂氏の支援表明 政治団体「ふくしまスクラム」（14/09/26）
- 公明党が知事選で内堀氏の県本部支援を決定（14/09/26）
- 白河の会社役員・金子氏が「知事選」立候補を表明（14/09/25）
- "決める。未来を。" 県選管が「知事選」啓発ポスター（14/09/25）
- 「みんなで新しい県政をつくる会」は熊坂氏を支援（14/09/25）
- 佐藤氏が「県議補選」正式出馬表明 選挙戦が濃厚に（14/09/25）
- 元職、新人３陣営など出席 県議補選・説明会（14/09/25）
- 各陣営、具体策示せず 「知事選」有権者は政策注視（14/09/24）
- 共産系は「知事選」独自候補の擁立を見送り（14/09/24）
- 投票用紙166万3000枚印刷 10月３日、各市町村に発送へ（14/09/23）
- 民主県連・増子氏が代表辞任へ 知事選対応、意に反する（14/09/23）
- 内堀氏支援の県議有志が超党派の会 週内設立で調整（14/09/23）
- 内堀氏支援を了承 自民県連が相乗りへ（14/09/23）
- 高橋氏に「当選証書」付与 桑折町長選、町政執行に決意（14/09/23）
- 維新・小熊氏は内堀氏支援へ 「個人として支援枠組みに」（14/09/22）
- 本県は５首長、５町村議会が対象 来春の「統一地方選」（14/09/21）
- 新党改革は熊坂氏支持を伝達 荒井代表「政策に共感」（14/09/21）
- 「村の未来つくる」 中島村長選再選、加藤村長が初登庁（14/09/20）
- 「統一地方選」2015年４月12、26日の方針固まる（14/09/20）
- 10月２日に公開討論会 ＪＣブロック協、立候補予定者招き（14/09/20）
- 伊関氏が知事選立候補を表明 「女性の立場で意見」（14/09/19）
- 元職の佐藤氏、立候補意思 県議補選いわき市選挙区（14/09/19）
- 自民党本部が内堀氏支援決定 「復興に精通、信頼厚い」（14/09/18）
- 連携強化で意見交換 民主・県民連合と連合福島（14/09/18）
- 熊坂氏の「全国勝手連」発足 菅原文太さんらが賛同（14/09/18）
- 佐藤県議が出馬意思 本宮市長選、選挙戦の公算大（14/09/18）
- 県内各党、支援に腐心 各陣営「県民党」掲げ推薦受けず（14/09/17）
- 前双葉町長・井戸川氏、茨城の接客業・高嶋氏が出馬表明（14/09/17）
- 桑折町長選、高橋氏が無投票再選 原発事故対応を評価（14/09/17）
- 現職陣営のみ出席 浅川町長選立候補予定者説明会（14/09/17）
- 吉田氏、出馬正式表明 県議補選いわき市選挙区（14/09/17）
- 「桑折町長選」16日告示 現職・高橋氏、無投票当選の公算（14/09/15）
- 自民県連が鉢村氏断念正式決定 内堀氏支援見方広がる（14/09/15）
- 公明県本部は内堀氏を支援 18日に正式決定の見通し（14/09/15）
- 各党、知事選準備作業に着手 連休明け前哨戦激化へ（14/09/14）
- いわき選挙区、吉田氏擁立へ 県議補選で共産（14/09/14）
- 「相乗り」か「草の根」か 知事選、前哨戦本格化（14/09/13）
- 退任「非常に心苦しい」 佐藤知事最後の所信表明（14/09/13）
- 内堀氏が知事選出馬表明、鉢村氏は断念 相乗り固まる（14/09/12）
- 自民党本部「負け回避」優先 県連との調整不足露呈（14/09/12）
- 内堀氏「転身」の握手 鉢村氏、事務所開けず無念（14/09/12）
- 「復興施策の継続を」 ４者協、内堀氏に出馬要請（14/09/12）
- 公明、共産、維新の対応加速へ（14/09/12）
- 自民、鉢村氏の擁立断念 分裂回避、内堀氏に相乗りへ（14/09/11）
- 岩城会長が辞任示唆 知事選、鉢村氏擁立断念で引責（14/09/11）
- 内堀氏、11日にも態度表明 ４者協、要請へ最終調整（14/09/11）
- 公明も党内調整本格化 民主は相乗り容認の意向（14/09/11）
- 加納氏３期目初登庁 石川町の「山積の課題取り組む」（14/09/11）
- 自民党本部が内堀氏支援で調整 敗北回避へ相乗り優先（14/09/10）
- "３連敗"避けたい自民党本部 県連との深い溝埋まらず（14/09/10）
- 海江田代表、民主県連の内堀氏擁立方針を支持（14/09/10）
- 県町村会が内堀氏に出馬要請 「県政の継続が必要」（14/09/10）
- 「中島村長選」投票率は90.01％ 前回比1.76ポイント増（14/09/10）
- 内堀氏に出馬要請へ 県町村会「県政継続を」（14/09/09）
- 内堀氏擁立方針を伝達 民主県連、４者協での共闘要請（14/09/09）
- 出馬なら政策分析 共産県委が内堀氏対応（14/09/09）
- 立候補手続きを説明 政党代表者会に４党（14/09/09）
- 中島村長選で加藤氏が再選 実績強調、支持集める（14/09/08）
- 健康管理の充実訴え 吉田氏が政策発表会（14/09/08）
- 民主が内堀氏の擁立確認 常任幹事会、４者協で協議へ（14/09/07）
- 増子氏、知事選出馬あらためて否定 党の決定は尊重（14/09/07）
- 民主、一枚岩なるか 増子氏は決定への"不満"示唆（14/09/07）
- 自民、鉢村氏の浸透目指す 熊坂氏、県内外で支持訴え（14/09/07）
- 内堀氏、知事選立候補は「選択肢」 可能性に初言及（14/09/06）
- 自民本部、県連に相乗り要請 鉢村氏の事務所開き延期（14/09/06）
- 内堀氏を推す声大勢 民主県連が緊急の県議団会議（14/09/06）
- 増子氏「現時点で気持ちない」 知事選への立候補（14/09/06）
- 高松氏が出馬表明 本宮市長選「２期目に挑戦」（14/09/06）
- 「中島村長選」7日投票 現新２人が一騎打ち（14/09/06）
- 佐藤知事３選不出馬、「復興課題にめど」 内堀氏擁立へ（14/09/05）
- 佐藤知事「燃焼し尽くした」 後援会、４者協に意思示す（14/09/05）
- 復興半ば、県民「残念」 佐藤知事の退任を惜しむ声（14/09/05）
- 県内各党、知事選対応を本格化 佐藤知事が退任表明（14/09/05）
- 候補確定へ動き加速 自民県連、党本部と調整へ（14/09/05）
- 「中島村長選」終盤の情勢 激しい選挙戦を展開（14/09/05）
- 佐藤氏、４日進退表明か 後援会が知事選出馬要請へ（14/09/04）
- 「選挙人名簿」県内有権者は161万1162人、1117人減少（14/09/04）
- "明るい知事選"目指す 福島で推進大会、大会宣言採択（14/09/04）
- 中島村長選「期日前投票」始まる 村役場で６日まで（14/09/04）
- 「中島村長選」スタート 現新２氏が一騎打ち（14/09/03）
- 坂内氏出馬正式に表明 金山町長選（14/09/02）
- 石川町長に加納氏、３選果たす 新人２氏との戦いを制す（14/09/01）
- 「中島村長選」２日告示 現新２氏が立候補へ（14/09/01）
- 原発事故災害「前に進める政治を」 熊坂氏出馬あいさつ（14/08/31）
- 中島村長選で「公開討論会」 農業や子育て支援で持論（14/08/31）
- 「来週にも進退判断」 現職・佐藤氏、４者協出馬要請に（14/08/30）
- 「石川町長選」31日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（14/08/30）
- 「原発事故の被害軽減」 知事選、熊坂氏が政策発表（14/08/30）
- 現職・佐藤氏に29日出馬要請 ４者協「３選決断へ強く」（14/08/29）
- 坂内氏が出馬の意思 金山町長選、３氏の選挙戦有力（14/08/29）
- 石川町長選「終盤の情勢」 ３氏が中心市街地の再生訴え（14/08/29）
- 進退表明時期で佐藤知事「中間貯蔵の道筋付け判断」（14/08/28）
- 佐藤氏側と日程を調整 ３選出馬要請で４者協（14/08/28）
- 佐藤氏、「知事選」不出馬へ 内堀氏擁立の動き強まる（14/08/27）
- 新地町長に加藤氏 無投票で４選、復旧・復興先導を評価（14/08/27）
- 現新３氏が立候補 石川町長選スタート（14/08/27）
- 無所属新人の２氏が無投票で当選果たす 石川町議補選（14/08/27）
- 佐藤知事に週内出馬要請 ４者協一致、26日再協議（14/08/26）
- 佐藤氏の進退は受け入れ表明後か 中間貯蔵の新局面で（14/08/26）
- 猪苗代病院医師・吉田氏が「知事選」出馬を表明（14/08/26）
- 「石川町長選」「新地町長選」26日に告示（14/08/25）
- 自民福島４区、鉢村氏を推薦 県内選挙区支部で初（14/08/25）
- 態度表明待ち再確認 知事選、現職出馬要請で民主県連（14/08/24）
- 鉢村氏推薦、党に申請 自民党本部は対応を保留（14/08/23）
- 「脱原発が最優先事項」 知事選立候補表明の五十嵐氏（14/08/23）
- 自民県連、鉢村氏の擁立を正式決定 ３氏の前哨戦始まる（14/08/22）
- 長谷川盛氏が出馬を正式表明 金山町長選（14/08/22）
- 現職へ「知事選」出馬要請確認 ４者協、実現は流動的（14/08/21）
- 学生のアイデアを採用 県選管の投票啓発ＣＭ（14/08/21）
- 民主、現職の判断待つ方針 ４者協の出馬要請困難に（14/08/20）
- 佐藤氏出馬要請を20日再協議 民主応じれば週内実施へ（14/08/19）
- 白河署が中島村長選の「事前運動取締本部」を設置（14/08/19）
- 鉢村氏が「知事選」出馬表明 熊坂氏らと選挙戦確実（14/08/18）
- 現職・佐藤氏の去就に注目 進退表明は９月定例議会か（14/08/18）
- 民主、社民、維新「相乗り困難」 公明、共産・現職動向注視（14/08/18）
- 鉢村氏が出馬意思 自民県連17日要請、受諾の見通し（14/08/16）
- 前宮古市長・熊坂氏が知事選出馬表明 「復興進めていく」（14/08/16）
- 現職・佐藤氏の去就焦点 知事選、構図が固まり始める（14/08/16）
- 熊坂氏、知事選立候補へ 15日表明、「脱原発」政策掲げ（14/08/15）
- 五十嵐氏が知事選出馬表明 「県民主導の復興を」（14/08/15）
- 三保氏は「ふくしまスクラム」の知事選出馬要請を辞退（14/08/15）
- ４者協、18日に協議 現職・佐藤氏への３選出馬要請で（14/08/15）
- 三保氏に知事選出馬要請 県民有志「ふくしまスクラム」（14/08/14）
- 現職・佐藤氏に３選出馬要請へ 連合、盆明け民主と協議（14/08/13）
- 鉢村氏擁立、事実上決定 自民県連「内諾受けている」（14/08/13）
- "オール福島"県民に呼び掛け 新しい県政つくる会が方針（14/08/13）
- 長谷川盛氏が出馬意思 金山町長選、選挙戦の見通し（14/08/13）
- 三保氏に「知事選」出馬要請へ 脱原発の県民有志団体（14/08/12）
- 現職・須藤氏が事務所開き 浅川町長選で後援会（14/08/12）
- 鉢村氏出馬要請を決定 自民県連、他党へ支援要請へ（14/08/10）
- 鉢村氏に知事選出馬要請へ 自民県連、民主へ相乗り促す（14/08/09）
- 現新３陣営が出席 石川町長選・立候補予定者説明会（14/08/09）
- 各党、水面下で絞り込み 「知事選」告示まで２カ月（14/08/08）
- 現職との政策懇談会、引き続き申し入れへ 連合福島（14/08/08）
- 相乗り受け入れ示唆 知事選で岩城自民県連会長（14/08/06）
- 県内各党は静観の構え 知事選候補者の与野党相乗り論（14/08/06）
- 現職・佐藤氏、９月県会で表明か 知事選、進退最終判断（14/08/06）
- 現新２陣営が出席 中島村長選・立候補予定者説明会（14/08/06）
- 加藤氏陣営のみ出席 新地町長選・立候補予定者説明会（14/08/06）
- 石川町長選立候補表明の瀬谷氏が町議を辞職（14/08/06）
- 「知事選」自民党本部は相乗り検討 現職か継承者想定（14/08/05）
- 自民党本部・相乗り論"違和感" 県民「候補者いないのに」（14/08/05）
- 平静装う自・民県連 「知事選」与野党相乗り検討に（14/08/05）
- 避難区域首長「復興を第一に」 知事選、与野党相乗り検討（14/08/05）
- 「南相馬市議選」11月16日投開票 告示日は６日（14/08/05）
- 石川署が町長選、町議補選・事前運動取り締まり本部設置（14/08/02）
- 現職・佐藤氏、「知事選」立候補を依然明言せず（14/07/26）
- 「知事選」独自候補の擁立目指す 脱原発の県民有志（14/07/23）
- 新人・瀬谷氏が事務所開き 石川町長選で後援会（14/07/21）
- 新人・小室氏が事務所開き 中島村長選で後援会（14/07/21）
- 新人・矢吹氏が出馬表明 石川町長選、３氏の争いか（14/07/19）
- 「川俣町長選」日程決まる 11月11日告示、16日投票（14/07/19）
- 現職の長谷川氏、３選出馬意思 金山町長選（14/07/16）
- 「目の前の課題進める」 佐藤氏進退言及せず（14/07/12）
- 佐藤氏に選挙へ向け政策懇談の場求める 連合福島（14/07/11）
- 「知事選」10月26日投票を決定 候補者で駆け引き激化（14/07/09）
- いわき市選挙区の県議補選は10月16日告示、26日投票（14/07/09）
- 「知事選」必勝へアピール承認 自民青年部など合同大会（14/07/08）
- 知事選告示まで３カ月 候補者不在、県民に不満（14/07/06）
- 知事選「10月26日」投票か ８日、県選管で決定見通し（14/07/04）
- 13市に事務所設置へ 自民県連、知事選へ臨戦態勢入り（14/07/03）
- 「県議定数」現状維持を答申 次期県議選、議長に検討委（14/07/03）
- 新人・瀬谷氏が立候補を正式表明 石川町長選（14/07/03）
- 自民、知事選候補の発表見送り 時期めぐり駆け引き激化（14/06/29）
- 知事選候補者の発表見送りへ 自民党県連（14/06/28）
- 新人・瀬谷氏が出馬意思 石川町長選、選挙戦が確実（14/06/27）
- 次期「県議選」、同じ枠組み 議員定数問題検討委が決定（14/06/25）
- 遠藤鏡石町長が初登庁 ２期目、笑顔あふれる町づくりを（14/06/25）
- 現職の意向を確認へ 知事選で連合福島（14/06/24）
- 知事、進退明言せず 「目の前の課題取り組む」（14/06/21）
- 佐藤知事進退触れず ６月県会開会、８月下旬以降表明か（14/06/18）
- 知事選、自民の独自候補擁立は28日以降にずれ込みか（14/06/18）
- 現職・加藤氏が４選出馬を表明 新地町長選（14/06/18）
- 知事選、共産党関係の団体は候補相乗りも示唆（14/06/17）
- 現職が立候補表明の場合、引き続き支援へ 民主県連（14/06/17）
- 現職５人を擁立へ方針固める 県議選で共産党県委員会（14/06/17）
- 新人・小室氏が正式に出馬表明 中島村長選（14/06/17）
- 現職・佐藤氏、明言避ける 知事選出馬（14/06/15）
- 須藤氏が３選出馬表明 浅川町長選、町政継続に意欲（14/06/14）
- 現職の意向、近く確認 知事選で民主党県連（14/06/13）
- 県議会の選挙区別定数、全会派維持で一致 検討委員会（14/06/11）
- 次期県議選、現行枠組みに 県民納得できる理由提示を（14/06/11）
- ４選へ加藤氏が出馬に意欲 新地町長選（14/06/08）
- 「県内有権者」161万2279人 前回登録時より1439人減少（14/06/06）
- 桑折町、浅川町、中島村の首長選の日程が決まる（14/06/03）
- 岩代、東和勢が上位独占 二本松市議選、復興目指す26人（14/06/03）
- 新二本松市議に当選証書を付与 26人が誓い新た（14/06/03）
- 二本松市議26人が決まる 投票率68.08％、合併後最低（14/06/02）
- 新人・小室氏が出馬の意思 中島村長選、選挙戦に（14/06/01）
- 「二本松市議選」１日投開票 確定は午後11時ごろ見通し（14/05/31）
- 「二本松市議選」終盤の情勢 当選ライン、1000票台か（14/05/30）
- 「二本松市議選」期日前投票始まる 31日まで受け付け（14/05/27）
- 遠藤氏に当選証書 鏡石町長選、「進化する町づくりを」（14/05/27）
- 二本松市議選告示 27人が立候補届け出（14/05/26）
- 震災からの復興焦点、少数激戦 二本松市議選告示（14/05/26）
- 「県議定数」選挙区別も現状維持 "自己保身"の批判必至（14/05/24）
- 「二本松市議選」25日告示 少数激戦の見通し（14/05/24）
- 現職・遠藤氏が無投票再選 鏡石町長選、町政運営に信託（14/05/21）
- 「鏡石町長選」20日告示 現職が無投票当選の公算（14/05/19）
- 二本松署が「二本松市議選」違反取締本部を設置（14/05/13）
- 知事選、各党手探り 佐藤氏の任期満了まで半年（14/05/11）
- 直接関与は否定 本県「知事選」で小泉、細川元首相（14/05/08）
- 若年層の投票率向上へ啓発活動 明るい選挙推進協（14/05/08）
- 定数26に29陣営 二本松市議選・立候補予定者説明会（14/05/03）
- 佐藤知事の出馬意向確認へ 「知事選」で民主党県連（14/05/02）
- 「町民主役の町づくり」 大宅南会津町長、２期目の初登庁（14/05/01）
- 「村勢伸展に取り組む」 馬場昭和村長、３期目の初登庁（14/05/01）
- 異例づくしの選挙戦 伊達市議選、３人法定得票数満たず（14/04/29）
- 市勢伸展の決意新た 伊達市新議員25人に当選証書付与（14/04/29）
- 新人への期待感薄く 伊達市議選、現職安泰で選挙戦低調（14/04/28）
- 「伊達市議選」異例の欠員１、新議員25人が決まる（14/04/27）
- 「伊達市議選」27日投開票 確定は午後10時30分ごろ（14/04/26）
- 「新地町長選」は８月26日告示、31日投票（14/04/26）
- 伊達市議選"終盤の情勢" 当選ラインは不透明（14/04/25）
- 佐藤知事が定例会見、３選出馬には言及せず（14/04/25）
- 現職・遠藤氏の陣営のみ出席 鏡石町長選で説明会（14/04/25）
- 「伊達市議選」期日前投票スタート 26日まで受け付け（14/04/22）
- 現職16人議席守る 田村市議選、新人は３人全員が当選（14/04/22）
- 大宅氏に当選証書 南会津町長選、「さらなる伸展尽力を」（14/04/22）
- 馬場氏に当選証書 昭和村長選、「身の引き締まる思い」（14/04/22）
- 28候補、舌戦幕開け 「伊達市議選」お願いコール響く（14/04/21）
- 「昭和村長選」開票遅れる 疑問票の確認に手間取り（14/04/21）
- 南会津町長に大宅氏再選 元職・湯田氏との激戦制す（14/04/20）
- 昭和村長に馬場氏３選 新人・渡辺氏を134票差で破る（14/04/20）
- 新議員20人決まる 田村市議選、投票率は68.22％（14/04/20）
- 「伊達市議選」告示 28人が立候補、投票は27日（14/04/20）
- 「南会津町長選」20日投票 ２氏の争い、最終盤まで激戦（14/04/19）
- 「昭和村長選」20日投票 ２氏が20年ぶりの選挙戦展開（14/04/19）
- 「田村市議選」20日投票 21人が立候補、激しい選挙戦（14/04/19）
- 「伊達市議選」20日告示 定数上回り少数激戦の見通し（14/04/19）
- 「南会津町長選」終盤の情勢 浮動票獲得へ取り組み（14/04/18）
- 「昭和村長選」終盤の情勢 ２陣営、政策に共通点（14/04/18）
- 「田村市議選」終盤の情勢 票掘り起こしに奔走（14/04/18）
- 南会津町長選告示 元・現の２人が立候補を届け出（14/04/16）
- 昭和村長選告示 現・新の２人が立候補を届け出（14/04/16）
- 星氏が無投票当選 南会津町議補選（14/04/16）
- 次期「県議選」、区割り維持 定数検討委が意見一致（14/04/15）
- 「田村市議選」告示、21人立候補 定数減後初、20日投票（14/04/15）
- 21候補が力強く"第一声" 田村市議選、選挙戦がスタート（14/04/15）
- 「南会津町長選」15日告示 現・元２氏が一騎打ちへ（14/04/15）
- 「昭和村長選」15日告示 ２氏で20年ぶり選挙戦へ（14/04/15）
- 「田村市議選」13日告示 定数２減で初（14/04/12）
- 加納氏が３選出馬表明、まちなか再生に意欲 石川町長選（14/04/11）
- 石川町長選は８月31日投票 町議補選も同日程（14/04/04）
- 伊達署に「事前取締本部」設置 伊達市議選、27日投票（14/04/02）
- 護憲や脱原発が柱の政策協定 知事選で社民党県連（14/03/30）
- 西郷・佐藤村長が登庁 ４期目への意欲語る（14/03/29）
- 定数26に29陣営出席 「伊達市議選」立候補予定者説明会（14/03/28）
- 佐藤氏の支援前提に共闘 知事選で民主など４者（14/03/25）
- 立候補予定者説明会に２陣営出席 南会津町長選（14/03/25）
- 現新の２陣営が出席 昭和村長選・立候補予定者説明会（14/03/25）
- 田村署が「田村市議選」事前運動取締本部を設置（14/03/24）
- 新人・渡辺氏が正式に出馬表明 昭和村長選（14/03/20）
- 「事前運動取締本部」設置 南会津町長選、町議補選（14/03/19）
- 新人・渡辺氏が出馬意思 昭和村長選、選挙戦が確実（14/03/18）
- 現行19選挙区を維持 15年の県議選区割りで自民（14/03/18）
- 知事選で自民、７月めどに独自候補者決定 知事に宣言（14/03/17）
- 知事選必勝へ特別決議 福島で自民県連が定期大会（14/03/17）
- 定数20に対し22陣営が出席 田村市議選の説明会（14/03/12）
- "未来担う若者"投票体験 県選管、会津学鳳高生徒239人（14/03/09）
- 現職・加藤氏が再選へ出馬表明 中島村長選（14/03/07）
- 県内有権者161万3718人 13年12月２日より1897人減少（14/03/04）
- 「西郷村長選」投票率は56.53％ 前回上回るも"低い関心"（14/03/04）
- 佐藤氏らに当選証書 西郷村長選、村議補選で付与式（14/03/04）
- 西郷村長に佐藤氏４選 大差で新人を破る（14/03/03）
- 「鏡石町長選」５月20日告示、25日投票（14/03/03）
- 現職の高橋氏出馬へ 桑折町長選、町政継続に意欲（14/03/02）
- 「西郷村長選」２日投票 午後９時ごろ大勢判明見通し（14/03/01）
- 「西郷村長選」終盤の情勢 ２陣営、舌戦繰り広げ（14/02/28）
- 期日前投票スタート 西郷村長選と村議補選（14/02/27）
- 現新２氏が立候補 西郷村長選、舌戦スタート（14/02/26）
- 「西郷村長選」25日告示 現職、新人の選挙戦"濃厚"（14/02/25）
- 西郷村長選、25日告示 現新２氏が立候補へ（14/02/24）
- 「二本松市議選」５月25日告示、６月１日投票が決定（14/02/20）
- 前職・湯田氏の後援会が事務所開き 南会津町長選（14/02/17）
- 「南会津町長選」４月15日告示、20日投開票（14/02/15）
- 伊達・仁志田市長、３期目初登庁 支持者らと握手（14/02/13）
- 喜多方・山口市長、２期目始まる 職員へ訓示（14/02/13）
- 新人・鈴木氏の後援会が事務所開き 西郷村長選（14/02/09）
- 「西郷村長選」説明会に２陣営出席 一騎打ちの公算大（14/02/05）
- 現職・佐藤氏の後援会が事務所開き 西郷村長選（14/02/03）
- 現職・馬場氏が立候補を正式表明 昭和村長選（14/01/31）
- 「新しい南相馬つくる」 再選の桜井市長が初登庁（14/01/30）
- 現職・馬場氏が出馬意思 昭和村長選、他候補の動きなし（14/01/29）
- 再選の山口氏に「当選証書」付与 喜多方市長選（14/01/29）
- 「健幸都市」を展開 伊達市長選、一夜明け仁志田氏（14/01/28）
- 公約を迅速に実行 喜多方市長選、一夜明け山口氏（14/01/28）
- 仁志田陣営"喜びに沸く" 伊達市長選、支持者に感謝（14/01/28）
- 仁志田さん「除染推進、固く決意」 伊達市長選で３選（14/01/27）
- 山口さん「重責に身引き締め」 喜多方市長選で再選（14/01/27）
- 震災後の施策を支持 県内首長選で現職４連勝（14/01/27）
- 伊達市長に現職・仁志田氏 新人・３氏に勝利、３選果たす（14/01/26）
- 喜多方市長に現職・山口氏 新人・浅見氏に大差で再選（14/01/26）
- 古里の復興へ、ラストコール 伊達市長選、喜多方市長選（14/01/26）
- 「伊達市長選」期日前投票は8142人 前回比1866人増（14/01/26）
- 「喜多方市長選」期日前投票4234人 前回比1773人減（14/01/26）
- 最多の４氏が最後の訴え 伊達市長選、26日投票（14/01/25）
- 現新２氏が競う 喜多方市長選、26日投票（14/01/25）
- 伊達市長選「終盤の情勢」 ４氏、票の上積みにしのぎ削る（14/01/24）
- 喜多方市長選「終盤の情勢」 ２氏、激しい票の争奪戦展開（14/01/24）
- 「市民のために働く」 南相馬市長選から一夜明け桜井氏（14/01/21）
- 「世界史的な復興遂げる」 桜井氏、脱原発で帰還推進（14/01/21）
- 有権者が"貴重な１票" 伊達市長選「期日前投票」スタート（14/01/21）
- 喜多方市長選「期日前投票」始まる 市内５カ所、25日まで（14/01/21）
- 「誇り持てる相馬市に」 ４選の立谷相馬市長が初登庁（14/01/21）
- 無投票当選の２氏に当選証書 南相馬市議補選（14/01/21）
- 再選の桜井氏、"古里再興"力強く決意 南相馬市長選（14/01/20）
- "落選ドミノ"歯止めか 現職の震災対応に「及第点」（14/01/20）
- 渡辺さん、訴え届かず 南相馬市長選、悔しさにじませる（14/01/20）
- 横山さん、敗戦の弁 南相馬市長選、支援者に感謝（14/01/20）
- ４陣営、届け出終え"いざ本番" 伊達市長選「告示」（14/01/20）
- ２候補が届け出手続き"第一声" 喜多方市長選「告示」（14/01/20）
- 桜井氏が再選 南相馬市長選は市政継続を選択（14/01/19）
- 伊達市長選に４氏が立候補、復興や将来像訴え（14/01/19）
- 喜多方市長選に現・新２氏立候補、選挙戦"突入"（14/01/19）
- 南相馬市長選の期日前投票は合併後最多１万2566人（14/01/19）
- 「南相馬市長選」舌戦フィナーレ ３陣営打ち上げ式（14/01/19）
- 「南相馬市長選」19日投票 選管確定、午後９時ごろ（14/01/18）
- 「伊達市長選」19日告示 最多４氏の選挙戦確実（14/01/18）
- 「喜多方市長選」19日告示 現新２氏の争いへ（14/01/18）
- 「南相馬市長選」終盤の情勢 票上積みにしのぎ削る（14/01/17）
- 南相馬の復興任せて 横山候補が総決起大会（14/01/17）
- 南相馬の再建図りたい 渡辺候補が総決起大会（14/01/17）
- 喜多方市長選で公開討論会 政治姿勢など聞く（14/01/17）
- 伊達市長選で公開討論会 復興施策の考え示す（14/01/17）
- 伊達復興へ決意語る 現職・仁志田氏が総決起大会（14/01/15）
- 高橋氏が市議辞職願提出 伊達市長選立候補で（14/01/15）
- 「南相馬市長選」中盤の情勢 各陣営、投票率50％台予想（14/01/14）
- 南相馬を世界に発信 桜井候補の総決起集会（14/01/14）
- 「伊達市長選」告示まで１週間 最多４氏の争いか（14/01/12）
- 「喜多方市長選」告示まで１週間 現、新２氏選挙戦へ（14/01/12）
- 伊達市長選を前に立候補予定者が16日「公開討論」（14/01/12）
- 南相馬市長選の期日前投票、５会場でスタート（14/01/11）
- 南相馬市長選スタート 復興を焦点に現新元３人（14/01/10）
- 南相馬市長選告示 ３候補の舌戦スタート（14/01/10）
- ２人無投票当選 南相馬市議補選（14/01/10）
- 冨田氏が立候補断念 伊達市長選（14/01/10）
- 「南相馬市長選」９日告示 現職、新人、元職３氏の争い（14/01/09）
- 立候補予定者が「公開討論」 南相馬市長選、復興策示す（14/01/09）
- 村議の鈴木氏が立候補表明 西郷村長選、選挙戦へ（14/01/09）
- 新人・高橋氏が事務所開き 伊達市長選控え後援会（14/01/09）
- "復興加速"最大の争点 「南相馬市長選」９日告示（14/01/08）
- 喜多方市長選へ喜多方署内に「違反取締本部」設置（14/01/08）
- 伊達市長選へ伊達署内に「違反取締本部」設置（14/01/08）
- 新人・浅見氏が事務所開き 喜多方市長選へ後援会（14/01/07）
- 立候補予定者が８日に「公開討論」 南相馬市長選（14/01/07）
- 喜多方市長選前に立候補予定者が16日「公開討論会」（14/01/07）
- 「南相馬市長選」告示１週間切り、３氏の戦い"濃厚"（14/01/03）
- 震災後初の「知事選」 佐藤氏、３選目への動向に注目（14/01/01）
- 「福島県知事選」投票日は10月26日、11月２日、９日か（14/01/01）
- 現職・元職・新人の３氏が立候補を表明 南相馬市長選（14/01/01）
- "過去最多"５氏の戦いの可能性 伊達市長選（14/01/01）
- 現・新２氏が出馬表明、選挙戦が"濃厚" 喜多方市長選（14/01/01）
- 現職・佐藤氏出馬へ、選挙になる可能性 西郷村長選（14/01/01）
- 馬場氏の表明はまだ、今後動き活発化か 昭和村長選（14/01/01）
- 現職と前職出馬へ、他候補探る動きも 南会津町長選（14/01/01）
- １期目・遠藤氏が出馬意思を正式表明 鏡石町長選（14/01/01）
- 加納氏の去就注目、他候補模索動きも 石川町長選（14/01/01）
- １期目・加藤氏が再選を目指す可能性大 中島村長選（14/01/01）
- ３期目・加藤氏は態度表明これから 新地町長選（14/01/01）
- 高橋氏が２期目へ、高い出馬の可能性 桑折町長選（14/01/01）
- 現職・長谷川氏の態度表明は新年度か 金山町長選（14/01/01）
- 目立った動きなし、現職・須藤氏の動向注目 浅川町長選（14/01/01）
- 古川氏、４選目指し立候補の可能性大 川俣町長選（14/01/01）
- 定数２減の20議席争う、激戦必至の情勢 田村市議選（14/01/01）
- 26議席争い激戦へ、市長選結果が影響か 伊達市議選（14/01/01）
- ６月１日投票有力、"構図の変化"に注目 二本松市議選（14/01/01）
- 避難者が多い地区への"各陣営戦術"注目 南相馬市議選（14/01/01）
- 村田副知事に退任辞令 後任・鈴木氏に一般職退職辞令（14/12/27）
- 本宮市長選へ決意「市民とともに」 佐藤氏が事務所開き（14/12/22）
- 県議補選に本宮市議の矢島氏が立候補表明（14/12/21）
- 非自民、非共産で過半数獲得目指す 県議選で民主幹事長（14/12/21）
- 新人・佐藤氏が立候補を正式表明 本宮市長選（14/12/20）
- 二瓶氏が再選出馬表明 三島町長選、他候補の動きなし（14/12/19）
- 本宮市長選・出馬表明の佐藤氏が県議辞職願を提出（14/12/19）
- 本宮市長選告示まで１カ月 現新３氏の復興策問う（14/12/18）
- 石森氏が３選出馬表明 玉川村長選、「課題解決進めたい」（14/12/16）
- ３氏に当選証書交付 棚倉町議補選、町役場で交付式（14/12/16）
- 現職・岡部氏が４選出馬へ 来春の古殿町長選（14/12/14）
- 鈴木敏男氏、鈴木正美氏が出馬へ 来春の矢祭町長選（14/12/13）
- 作田氏、議長を辞任 本宮市長選立候補伴い（14/12/13）
- 古張氏が３選出馬表明 矢祭町長選、選挙戦の公算大（14/12/12）
- 議員定数12→10 広野町議会、12日可決へ（14/12/12）
- 沢村氏が３選出馬表明「大事業完成させる」 平田村長選（14/12/11）
- 新人２氏、元職１氏が無投票当選 棚倉町議補選（14/12/10）
- 「棚倉町議補選」９日告示 14日投票、期日前は10～13日（14/12/09）
- 知事選投票率、20代・最低23％ 若者の選挙離れ止まらず（14/12/06）
- 古川川俣町長が初登庁 ４期目の決意「初心忘れずに」（14/12/03）
- 現職・高松氏が事務所開き 本宮市長選への決意語る（14/11/25）
- 新人・作田氏が事務所開き 本宮市長選へ地域振興策主張（14/11/25）
- 川俣町長選投票率は過去最低56.48％ 若者の棄権目立つ（14/11/18）
- 古川氏へ当選証書 ４期目「町民福祉の向上に努めたい」（14/11/18）
- 南相馬市議選、投票率は59.10％ 復興一色で争点見えず（14/11/18）
- 南相馬新市議に当選証書 市役所で付与式、誓いを新た（14/11/18）
- 川俣町長に古川氏４選 新人・半沢氏、佐藤氏大差で破る（14/11/17）
- 新議員22人決まる 南相馬市議選、投票率は59.10％（14/11/17）
- 自民県連会長辞任届提出の岩城氏、衆院選後まで続投へ（14/11/16）
- 「川俣町長選」16日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（14/11/15）
- 「南相馬市議選」16日投票 大勢判明は午後10時30分ごろ（14/11/15）
- 佐藤県議離党届、民主党県連受理 本宮市長選立候補へ（14/11/15）
- 当選ライン1000～1200票か 南相馬市議選終盤入り（14/11/14）
- 内堀雅雄新知事「初登庁」 初日から"内堀カラー"前面に（14/11/13）
- 内堀新知事が就任会見 「復興ビジョン」策定を年内着手（14/11/13）
- 佐藤雄平知事が退任 任期満了「"復興"次のステージへ」（14/11/12）
- 内堀次期知事に"引き継ぎ" 佐藤知事「復興お願いしたい」（14/11/12）
- 「"復興の種"芽吹き始めた」 佐藤知事退任、最後の会見（14/11/12）
- 「川俣町長選」告示 現・新３氏が立候補、選挙戦突入（14/11/11）
- 新人・半沢氏が事務所開き 川俣町長選へ意気込み語る（14/11/11）
- ３氏の８年ぶり"選挙戦"有力 「川俣町長選」11日告示（14/11/11）
- 「川俣町長選」11日告示 現・新３氏の"選挙戦"公算大（14/11/09）
- 「南相馬市議選」告示 25人が立候補、投開票は16日（14/11/07）
- 25候補の遊説スタート 南相馬市議選、お願いコール響く（14/11/07）
- ７日から南相馬市議選「期日前投票」受け付け開始（14/11/07）
- 「南相馬市議選」６日告示 選挙戦突入の見通し（14/11/06）
- 佐藤氏が立候補表明 11日告示の川俣町長選（14/11/06）
- 「南相馬市議選」６日告示 定数22に25人が立候補予定（14/11/05）
- 安全、安心の町へ決意 須藤浅川町長、３期目の初登庁（14/11/01）
- 木田氏、自民に所属 県議補選いわき市選挙区で当選（14/11/01）
- 内堀氏に当選証書 「県民の復興の願いや期待形にする」（14/10/30）
- 復興、再生へ使命感 内堀氏、一夜明け決意新た（14/10/28）
- 木田氏に当選証書 県議補選いわき市選挙区（14/10/28）
- 「県議補選いわき市選挙区」投票率が低調37.15％（14/10/28）
- 「知事選」期日前投票は過去最多 前回比４万8246人増（14/10/27）
- 内堀さん「全身全霊で」 県民の声にたぎる情熱（14/10/27）
- 連敗回避で与党"安堵の声" 与野党が復興加速へ決意（14/10/27）
- 岩城自民県連会長、あらためて辞意 候補者選定の責任で（14/10/27）
- 復興加速へ独自色カギ 「中間貯蔵」最初の難題（14/10/27）
- 県議会、距離感どう保つ 県内政界展望、県民は厳しく注視（14/10/27）
- 県内各党談話 本県復興の"新リーダー"へ期待と注文（14/10/27）
- 「継承」の内堀氏が新知事 復興知事選、他候補に"大差"（14/10/27）
- 自民・木田氏が初当選 県議補選・いわき市選挙区（14/10/27）
- 【速報】内堀氏が当選確実 復興知事選、６新人の戦い（14/10/26）
- 「知事選」26日投票 ６候補、復興策訴えフィナーレ（14/10/26）
- 「知事選」全得票数の確定は午前０時見通し（14/10/26）
- 「期日前投票」全13市で前回上回る 増加トップは福島市（14/10/26）
- 「知事選」26日投票 各候補、明確な争点なく審判へ（14/10/25）
- 若者に「訴え届かず」 知事選、学生ら"選挙に受け身？"（14/10/25）
- 「県議補選」26日投票 いわき市選挙区、３氏がしのぎ削る（14/10/25）
- 「知事選」期日前投票、伸び悩み 最終日の動向に注目（14/10/25）
- 知事選・投開票の手順を確認 県選管職員がリハーサル（14/10/25）
- 高校生が"模擬投票" 知事選初、福島北など３校生徒ら（14/10/25）
- 投票所の設置始まる 59市町村選管、各避難先でも作業（14/10/25）
- 「県議補選いわき」終盤の情勢 ３候補、支持拡大に奔走（14/10/24）
- 避難地域の再生に全力 内堀候補が知事選総決起大会（14/10/23）
- 牡丹クルーら「知事選」投票啓発 買い物客らに啓発グッズ（14/10/23）
- 少子高齢化対策へ決意 長谷川金山町長が初登庁（14/10/23）
- 知事選、手応えつかめず"終盤" 浮動票獲得に全力（14/10/22）
- 県の原発事故対応「多少は評価」51％ 知事選・世論調査（14/10/21）
- 放射性物質影響、７割が「心配」 知事選・世論調査（14/10/21）
- 佐藤県政に一定評価 世論調査、各政党支持層は７割（14/10/21）
- 知事選"ラストサンデー" 各陣営、都市部の票堀り起こし（14/10/20）
- 各地で投票呼び掛け 選管、県内一斉に街頭啓発（14/10/20）
- 内堀氏が優位に立つ、熊坂氏は懸命に追う 復興知事選（14/10/20）
- 各陣営、無党派層浸透へ攻勢 「知事選」投票まで１週間（14/10/19）
- ６候補への公開質問、シンポで回答公表 ふくしま希望会議（14/10/19）
- 期日前投票７日間で３万1233人 前回同時期より７％増（14/10/18）
- 学生が知事選投票を呼び掛け 福島大で県選管街頭啓発（14/10/18）
- 県議補選いわき市選挙区の期日前投票が始まる（14/10/18）
- 継承と刷新で攻防 知事選後半戦、現県政の批判票焦点（14/10/17）
- 「Ｂ－１」期間中期日前投票所変更 郡山市役所を保健所に（14/10/17）
- 「県議補選・いわき市選挙区」告示 元、新３人が立候補（14/10/17）
- ３陣営の届け出順決める 県議補選・いわき市選挙区（14/10/17）
- 「関心持ってほしい」 佐藤知事が県民に訴え（14/10/16）
- 県選管打ち合わせ会議 投開票事務を確認（14/10/16）
- 再生エネ導入進める 熊坂候補が総決起大会（14/10/15）
- 県議補選16日告示 いわき市選挙区 ３氏立候補か（14/10/15）
- "ネット活用"政策発信 知事選、遊説や集会も速報（14/10/13）
- 各候補、知名度アップに躍起 知事選、初の選挙サンデー（14/10/13）
- 知事選「選挙公報」を印刷 県選管、15日に市町村へ発送（14/10/13）
- 「知事選」各陣営、気になる投票率 引き上げへ工夫凝らす（14/10/12）
- よろい姿で投票呼び掛け 選管会津事務局、学園祭で啓発（14/10/12）
- 木田氏が事務所開き 県議補選・いわき市選挙区で後援会（14/10/12）
- 知事選の期日前投票始まる 初日2077人、前回比517人増（14/10/11）
- 「統一地方選法案」決定 2015年４月12、26日に投票（14/10/11）
- 【福島県知事選立候補者一覧】新人６候補の略歴、政見（14/10/10）
- 「復興知事選」告示、新人６人立候補 「継承」か「刷新」か（14/10/10）
- 「生活再建」道筋を、指導力発揮望む 知事選告示（14/10/10）
- 「重要な選挙」与野党、意義を強調 復興、原発...課題山積（14/10/10）
- 知事選・期日前投票は194カ所 仮設住宅などで10日から（14/10/10）
- 知事選の政見・経歴放送は13日から テレビ、ラジオで（14/10/10）
- ネット世代にアピール 各陣営、動画に集会や会見配信（14/10/10）
- 【電子号外】"復興知事選"火ぶた 新人６人が立候補（14/10/09）
- 「知事選」９日告示 最多の新人６人出馬へ（14/10/09）
- 届け出手順を最終確認 県選管、６人を想定しリハーサル（14/10/09）
- 告示まで１週間 県議補選いわき（14/10/09）
- 争点は「継承」「刷新」 知事選９日告示、６人の争いか（14/10/08）
- ６陣営"臨戦態勢" 知事選、17日間の選挙戦突入へ（14/10/08）
- 「脱原発、再生エネ転換」 金子氏が会見、政策を発表（14/10/08）
- 新人・木田氏が出馬表明 県議補選・いわき市選挙区（14/10/08）
- 10日から知事選「期日前投票」開始 県内59市町村選管（14/10/07）
- 県中小企業政治連は内堀氏の知事選推薦を決定（14/10/07）
- 金山町長選、投票率過去最低86.29％ 高齢化進行原因か（14/10/07）
- 須藤氏に「当選証書」付与 浅川町長選、３期目へ決意（14/10/07）
- 金山町長に長谷川盛雄氏 現職に21票差、２氏破り初当選（14/10/06）
- 「知事選」立候補予定者が政見放送を収録 手話通訳も（14/10/06）
- 吉田氏が事務所開き 県議補選・いわき市選挙区で後援会（14/10/06）
- 本宮市長選に出馬 作田博氏が立候補を表明（14/10/05）
- 「金山町長選」５日投票 大勢判明は午後８時30分ごろ（14/10/04）
- 高嶋氏、知事選出馬見送りへ 立候補表明６人に（14/10/04）
- 県選管、知事選の投票用紙166万2000枚発送（14/10/04）
- 「原発情報、正確に発信」 立候補表明の伊関氏会見（14/10/04）
- 「ルール守り選挙を」 県民運動推進本部が会議（14/10/04）
- 「知事選挙違反取締本部」を設置 県警本部と県内22署（14/10/04）
- 「原発」争点にならず 福島で６氏が知事選・公開討論（14/10/03）
- 生エネ、地元企業、農林水産業... 産業政策討論で６氏（14/10/03）
- 「放射線の委員会設置」 井戸川氏が知事選へ政策発表（14/10/03）
- 「本宮市長選」15年１月25日投票が決定 告示は18日（14/10/03）
- 金山町長選"終盤の情勢" 三つどもえの戦い、しのぎ削る（14/10/03）
- 定数22に23陣営が出席 南相馬市議選で説明会（14/10/03）
- 増子氏の代表辞任了承 民主県連、足並み乱れ懸念（14/10/02）
- 熊坂氏が福島で集会 「希望と誇りを取り戻す」（14/10/02）
- 作田博氏が出馬意思固める 本宮市長選、３氏の争いか（14/10/02）
- 「金山町長選」期日前投票始まる 町役場、横田出張所（14/10/02）
- 自民は木田氏を擁立へ 県議補選・いわき選挙区（14/10/02）
- ７陣営、政策出そろう 知事選、有権者は実現性注視（14/10/01）
- 須藤氏が無投票３選 浅川町長選、町民に身近な政策評価（14/10/01）
- 「金山町長選」告示 現・新３氏が立候補、選挙戦へ（14/10/01）
- 「ロボット産業を集積」 内堀氏会見、県民と協働で将来像（14/10/01）
- 「連合福島」「県町村会」が内堀氏の推薦を決定（14/10/01）
- 「金山町長選」現・新３氏が第一声 政策や政治理念訴え（14/10/01）
- 「復興確かなものに」 高橋桑折町長が２期目の初登庁（14/10/01）
- 半沢氏が立候補意思 川俣町長選、説明会に現新３陣営（14/10/01）
- 青柳氏が無投票当選 金山町議補選、他に届け出なく（14/10/01）
- 若い感性で「知事選」投票啓発 学生企画、テレビＣＭ撮影（14/09/30）
- 「知事選は関与せず」 小泉、細川元首相が考え示す（14/09/30）
- 内堀氏支援で「県議団有志の会」設立 ５会派52人で構成（14/09/30）
- 「金山町長選」「浅川町長選」30日に告示（14/09/29）
- 総合選対本部を設立 知事選で内堀氏の支援団体（14/09/29）
- 自民県連が知事選で内堀氏支援を正式決定（14/09/28）
- 「知事選」開票終了は午後11時見通し 判明は10時半ごろ（14/09/27）
- 「知事選」全ての投票所で終了繰り上げ 最多は２時間（14/09/27）
- 初の両面印刷の啓発ポスター 知事選で１万8000枚製作（14/09/27）
- 新地町長・加藤氏４期目初登庁 「町民と力合わせる」（14/09/27）
- 熊坂氏の支援表明 政治団体「ふくしまスクラム」（14/09/26）
- 公明党が知事選で内堀氏の県本部支援を決定（14/09/26）
- 白河の会社役員・金子氏が「知事選」立候補を表明（14/09/25）
- "決める。未来を。" 県選管が「知事選」啓発ポスター（14/09/25）
- 「みんなで新しい県政をつくる会」は熊坂氏を支援（14/09/25）
- 佐藤氏が「県議補選」正式出馬表明 選挙戦が濃厚に（14/09/25）
- 元職、新人３陣営など出席 県議補選・説明会（14/09/25）
- 各陣営、具体策示せず 「知事選」有権者は政策注視（14/09/24）
- 共産系は「知事選」独自候補の擁立を見送り（14/09/24）
- 投票用紙166万3000枚印刷 10月３日、各市町村に発送へ（14/09/23）
- 民主県連・増子氏が代表辞任へ 知事選対応、意に反する（14/09/23）
- 内堀氏支援の県議有志が超党派の会 週内設立で調整（14/09/23）
- 内堀氏支援を了承 自民県連が相乗りへ（14/09/23）
- 高橋氏に「当選証書」付与 桑折町長選、町政執行に決意（14/09/23）
- 維新・小熊氏は内堀氏支援へ 「個人として支援枠組みに」（14/09/22）
- 本県は５首長、５町村議会が対象 来春の「統一地方選」（14/09/21）
- 新党改革は熊坂氏支持を伝達 荒井代表「政策に共感」（14/09/21）
- 「村の未来つくる」 中島村長選再選、加藤村長が初登庁（14/09/20）
- 「統一地方選」2015年４月12、26日の方針固まる（14/09/20）
- 10月２日に公開討論会 ＪＣブロック協、立候補予定者招き（14/09/20）
- 伊関氏が知事選立候補を表明 「女性の立場で意見」（14/09/19）
- 元職の佐藤氏、立候補意思 県議補選いわき市選挙区（14/09/19）
- 自民党本部が内堀氏支援決定 「復興に精通、信頼厚い」（14/09/18）
- 連携強化で意見交換 民主・県民連合と連合福島（14/09/18）
- 熊坂氏の「全国勝手連」発足 菅原文太さんらが賛同（14/09/18）
- 佐藤県議が出馬意思 本宮市長選、選挙戦の公算大（14/09/18）
- 県内各党、支援に腐心 各陣営「県民党」掲げ推薦受けず（14/09/17）
- 前双葉町長・井戸川氏、茨城の接客業・高嶋氏が出馬表明（14/09/17）
- 桑折町長選、高橋氏が無投票再選 原発事故対応を評価（14/09/17）
- 現職陣営のみ出席 浅川町長選立候補予定者説明会（14/09/17）
- 吉田氏、出馬正式表明 県議補選いわき市選挙区（14/09/17）
- 「桑折町長選」16日告示 現職・高橋氏、無投票当選の公算（14/09/15）
- 自民県連が鉢村氏断念正式決定 内堀氏支援見方広がる（14/09/15）
- 公明県本部は内堀氏を支援 18日に正式決定の見通し（14/09/15）
- 各党、知事選準備作業に着手 連休明け前哨戦激化へ（14/09/14）
- いわき選挙区、吉田氏擁立へ 県議補選で共産（14/09/14）
- 「相乗り」か「草の根」か 知事選、前哨戦本格化（14/09/13）
- 退任「非常に心苦しい」 佐藤知事最後の所信表明（14/09/13）
- 内堀氏が知事選出馬表明、鉢村氏は断念 相乗り固まる（14/09/12）
- 自民党本部「負け回避」優先 県連との調整不足露呈（14/09/12）
- 内堀氏「転身」の握手 鉢村氏、事務所開けず無念（14/09/12）
- 「復興施策の継続を」 ４者協、内堀氏に出馬要請（14/09/12）
- 公明、共産、維新の対応加速へ（14/09/12）
- 自民、鉢村氏の擁立断念 分裂回避、内堀氏に相乗りへ（14/09/11）
- 岩城会長が辞任示唆 知事選、鉢村氏擁立断念で引責（14/09/11）
- 内堀氏、11日にも態度表明 ４者協、要請へ最終調整（14/09/11）
- 公明も党内調整本格化 民主は相乗り容認の意向（14/09/11）
- 加納氏３期目初登庁 石川町の「山積の課題取り組む」（14/09/11）
- 自民党本部が内堀氏支援で調整 敗北回避へ相乗り優先（14/09/10）
- "３連敗"避けたい自民党本部 県連との深い溝埋まらず（14/09/10）
- 海江田代表、民主県連の内堀氏擁立方針を支持（14/09/10）
- 県町村会が内堀氏に出馬要請 「県政の継続が必要」（14/09/10）
- 「中島村長選」投票率は90.01％ 前回比1.76ポイント増（14/09/10）
- 内堀氏に出馬要請へ 県町村会「県政継続を」（14/09/09）
- 内堀氏擁立方針を伝達 民主県連、４者協での共闘要請（14/09/09）
- 出馬なら政策分析 共産県委が内堀氏対応（14/09/09）
- 立候補手続きを説明 政党代表者会に４党（14/09/09）
- 中島村長選で加藤氏が再選 実績強調、支持集める（14/09/08）
- 健康管理の充実訴え 吉田氏が政策発表会（14/09/08）
- 民主が内堀氏の擁立確認 常任幹事会、４者協で協議へ（14/09/07）
- 増子氏、知事選出馬あらためて否定 党の決定は尊重（14/09/07）
- 民主、一枚岩なるか 増子氏は決定への"不満"示唆（14/09/07）
- 自民、鉢村氏の浸透目指す 熊坂氏、県内外で支持訴え（14/09/07）
- 内堀氏、知事選立候補は「選択肢」 可能性に初言及（14/09/06）
- 自民本部、県連に相乗り要請 鉢村氏の事務所開き延期（14/09/06）
- 内堀氏を推す声大勢 民主県連が緊急の県議団会議（14/09/06）
- 増子氏「現時点で気持ちない」 知事選への立候補（14/09/06）
- 高松氏が出馬表明 本宮市長選「２期目に挑戦」（14/09/06）
- 「中島村長選」7日投票 現新２人が一騎打ち（14/09/06）
- 佐藤知事３選不出馬、「復興課題にめど」 内堀氏擁立へ（14/09/05）
- 佐藤知事「燃焼し尽くした」 後援会、４者協に意思示す（14/09/05）
- 復興半ば、県民「残念」 佐藤知事の退任を惜しむ声（14/09/05）
- 県内各党、知事選対応を本格化 佐藤知事が退任表明（14/09/05）
- 候補確定へ動き加速 自民県連、党本部と調整へ（14/09/05）
- 「中島村長選」終盤の情勢 激しい選挙戦を展開（14/09/05）
- 佐藤氏、４日進退表明か 後援会が知事選出馬要請へ（14/09/04）
- 「選挙人名簿」県内有権者は161万1162人、1117人減少（14/09/04）
- "明るい知事選"目指す 福島で推進大会、大会宣言採択（14/09/04）
- 中島村長選「期日前投票」始まる 村役場で６日まで（14/09/04）
- 「中島村長選」スタート 現新２氏が一騎打ち（14/09/03）
- 坂内氏出馬正式に表明 金山町長選（14/09/02）
- 石川町長に加納氏、３選果たす 新人２氏との戦いを制す（14/09/01）
- 「中島村長選」２日告示 現新２氏が立候補へ（14/09/01）
- 原発事故災害「前に進める政治を」 熊坂氏出馬あいさつ（14/08/31）
- 中島村長選で「公開討論会」 農業や子育て支援で持論（14/08/31）
- 「来週にも進退判断」 現職・佐藤氏、４者協出馬要請に（14/08/30）
- 「石川町長選」31日投票 大勢判明は午後９時30分ごろ（14/08/30）
- 「原発事故の被害軽減」 知事選、熊坂氏が政策発表（14/08/30）
- 現職・佐藤氏に29日出馬要請 ４者協「３選決断へ強く」（14/08/29）
- 坂内氏が出馬の意思 金山町長選、３氏の選挙戦有力（14/08/29）
- 石川町長選「終盤の情勢」 ３氏が中心市街地の再生訴え（14/08/29）
- 進退表明時期で佐藤知事「中間貯蔵の道筋付け判断」（14/08/28）
- 佐藤氏側と日程を調整 ３選出馬要請で４者協（14/08/28）
- 佐藤氏、「知事選」不出馬へ 内堀氏擁立の動き強まる（14/08/27）
- 新地町長に加藤氏 無投票で４選、復旧・復興先導を評価（14/08/27）
- 現新３氏が立候補 石川町長選スタート（14/08/27）
- 無所属新人の２氏が無投票で当選果たす 石川町議補選（14/08/27）
- 佐藤知事に週内出馬要請 ４者協一致、26日再協議（14/08/26）
- 佐藤氏の進退は受け入れ表明後か 中間貯蔵の新局面で（14/08/26）
- 猪苗代病院医師・吉田氏が「知事選」出馬を表明（14/08/26）
- 「石川町長選」「新地町長選」26日に告示（14/08/25）
- 自民福島４区、鉢村氏を推薦 県内選挙区支部で初（14/08/25）
- 態度表明待ち再確認 知事選、現職出馬要請で民主県連（14/08/24）
- 鉢村氏推薦、党に申請 自民党本部は対応を保留（14/08/23）
- 「脱原発が最優先事項」 知事選立候補表明の五十嵐氏（14/08/23）
- 自民県連、鉢村氏の擁立を正式決定 ３氏の前哨戦始まる（14/08/22）
- 長谷川盛氏が出馬を正式表明 金山町長選（14/08/22）
- 現職へ「知事選」出馬要請確認 ４者協、実現は流動的（14/08/21）
- 学生のアイデアを採用 県選管の投票啓発ＣＭ（14/08/21）
- 民主、現職の判断待つ方針 ４者協の出馬要請困難に（14/08/20）
- 佐藤氏出馬要請を20日再協議 民主応じれば週内実施へ（14/08/19）
- 白河署が中島村長選の「事前運動取締本部」を設置（14/08/19）
- 鉢村氏が「知事選」出馬表明 熊坂氏らと選挙戦確実（14/08/18）
- 現職・佐藤氏の去就に注目 進退表明は９月定例議会か（14/08/18）
- 民主、社民、維新「相乗り困難」 公明、共産・現職動向注視（14/08/18）
- 鉢村氏が出馬意思 自民県連17日要請、受諾の見通し（14/08/16）
- 前宮古市長・熊坂氏が知事選出馬表明 「復興進めていく」（14/08/16）
- 現職・佐藤氏の去就焦点 知事選、構図が固まり始める（14/08/16）
- 熊坂氏、知事選立候補へ 15日表明、「脱原発」政策掲げ（14/08/15）
- 五十嵐氏が知事選出馬表明 「県民主導の復興を」（14/08/15）
- 三保氏は「ふくしまスクラム」の知事選出馬要請を辞退（14/08/15）
- ４者協、18日に協議 現職・佐藤氏への３選出馬要請で（14/08/15）
- 三保氏に知事選出馬要請 県民有志「ふくしまスクラム」（14/08/14）
- 現職・佐藤氏に３選出馬要請へ 連合、盆明け民主と協議（14/08/13）
- 鉢村氏擁立、事実上決定 自民県連「内諾受けている」（14/08/13）
- "オール福島"県民に呼び掛け 新しい県政つくる会が方針（14/08/13）
- 長谷川盛氏が出馬意思 金山町長選、選挙戦の見通し（14/08/13）
- 三保氏に「知事選」出馬要請へ 脱原発の県民有志団体（14/08/12）
- 現職・須藤氏が事務所開き 浅川町長選で後援会（14/08/12）
- 鉢村氏出馬要請を決定 自民県連、他党へ支援要請へ（14/08/10）
- 鉢村氏に知事選出馬要請へ 自民県連、民主へ相乗り促す（14/08/09）
- 現新３陣営が出席 石川町長選・立候補予定者説明会（14/08/09）
- 各党、水面下で絞り込み 「知事選」告示まで２カ月（14/08/08）
- 現職との政策懇談会、引き続き申し入れへ 連合福島（14/08/08）
- 相乗り受け入れ示唆 知事選で岩城自民県連会長（14/08/06）
- 県内各党は静観の構え 知事選候補者の与野党相乗り論（14/08/06）
- 現職・佐藤氏、９月県会で表明か 知事選、進退最終判断（14/08/06）
- 現新２陣営が出席 中島村長選・立候補予定者説明会（14/08/06）
- 加藤氏陣営のみ出席 新地町長選・立候補予定者説明会（14/08/06）
- 石川町長選立候補表明の瀬谷氏が町議を辞職（14/08/06）
- 「知事選」自民党本部は相乗り検討 現職か継承者想定（14/08/05）
- 自民党本部・相乗り論"違和感" 県民「候補者いないのに」（14/08/05）
- 平静装う自・民県連 「知事選」与野党相乗り検討に（14/08/05）
- 避難区域首長「復興を第一に」 知事選、与野党相乗り検討（14/08/05）
- 「南相馬市議選」11月16日投開票 告示日は６日（14/08/05）
- 石川署が町長選、町議補選・事前運動取り締まり本部設置（14/08/02）
- 現職・佐藤氏、「知事選」立候補を依然明言せず（14/07/26）
- 「知事選」独自候補の擁立目指す 脱原発の県民有志（14/07/23）
- 新人・瀬谷氏が事務所開き 石川町長選で後援会（14/07/21）
- 新人・小室氏が事務所開き 中島村長選で後援会（14/07/21）
- 新人・矢吹氏が出馬表明 石川町長選、３氏の争いか（14/07/19）
- 「川俣町長選」日程決まる 11月11日告示、16日投票（14/07/19）
- 現職の長谷川氏、３選出馬意思 金山町長選（14/07/16）
- 「目の前の課題進める」 佐藤氏進退言及せず（14/07/12）
- 佐藤氏に選挙へ向け政策懇談の場求める 連合福島（14/07/11）
- 「知事選」10月26日投票を決定 候補者で駆け引き激化（14/07/09）
- いわき市選挙区の県議補選は10月16日告示、26日投票（14/07/09）
- 「知事選」必勝へアピール承認 自民青年部など合同大会（14/07/08）
- 知事選告示まで３カ月 候補者不在、県民に不満（14/07/06）
- 知事選「10月26日」投票か ８日、県選管で決定見通し（14/07/04）
- 13市に事務所設置へ 自民県連、知事選へ臨戦態勢入り（14/07/03）
- 「県議定数」現状維持を答申 次期県議選、議長に検討委（14/07/03）
- 新人・瀬谷氏が立候補を正式表明 石川町長選（14/07/03）
- 自民、知事選候補の発表見送り 時期めぐり駆け引き激化（14/06/29）
- 知事選候補者の発表見送りへ 自民党県連（14/06/28）
- 新人・瀬谷氏が出馬意思 石川町長選、選挙戦が確実（14/06/27）
- 次期「県議選」、同じ枠組み 議員定数問題検討委が決定（14/06/25）
- 遠藤鏡石町長が初登庁 ２期目、笑顔あふれる町づくりを（14/06/25）
- 現職の意向を確認へ 知事選で連合福島（14/06/24）
- 知事、進退明言せず 「目の前の課題取り組む」（14/06/21）
- 佐藤知事進退触れず ６月県会開会、８月下旬以降表明か（14/06/18）
- 知事選、自民の独自候補擁立は28日以降にずれ込みか（14/06/18）
- 現職・加藤氏が４選出馬を表明 新地町長選（14/06/18）
- 知事選、共産党関係の団体は候補相乗りも示唆（14/06/17）
- 現職が立候補表明の場合、引き続き支援へ 民主県連（14/06/17）
- 現職５人を擁立へ方針固める 県議選で共産党県委員会（14/06/17）
- 新人・小室氏が正式に出馬表明 中島村長選（14/06/17）
- 現職・佐藤氏、明言避ける 知事選出馬（14/06/15）
- 須藤氏が３選出馬表明 浅川町長選、町政継続に意欲（14/06/14）
- 現職の意向、近く確認 知事選で民主党県連（14/06/13）
- 県議会の選挙区別定数、全会派維持で一致 検討委員会（14/06/11）
- 次期県議選、現行枠組みに 県民納得できる理由提示を（14/06/11）
- ４選へ加藤氏が出馬に意欲 新地町長選（14/06/08）
- 「県内有権者」161万2279人 前回登録時より1439人減少（14/06/06）
- 桑折町、浅川町、中島村の首長選の日程が決まる（14/06/03）
- 岩代、東和勢が上位独占 二本松市議選、復興目指す26人（14/06/03）
- 新二本松市議に当選証書を付与 26人が誓い新た（14/06/03）
- 二本松市議26人が決まる 投票率68.08％、合併後最低（14/06/02）
- 新人・小室氏が出馬の意思 中島村長選、選挙戦に（14/06/01）
- 「二本松市議選」１日投開票 確定は午後11時ごろ見通し（14/05/31）
- 「二本松市議選」終盤の情勢 当選ライン、1000票台か（14/05/30）
- 「二本松市議選」期日前投票始まる 31日まで受け付け（14/05/27）
- 遠藤氏に当選証書 鏡石町長選、「進化する町づくりを」（14/05/27）
- 二本松市議選告示 27人が立候補届け出（14/05/26）
- 震災からの復興焦点、少数激戦 二本松市議選告示（14/05/26）
- 「県議定数」選挙区別も現状維持 "自己保身"の批判必至（14/05/24）
- 「二本松市議選」25日告示 少数激戦の見通し（14/05/24）
- 現職・遠藤氏が無投票再選 鏡石町長選、町政運営に信託（14/05/21）
- 「鏡石町長選」20日告示 現職が無投票当選の公算（14/05/19）
- 二本松署が「二本松市議選」違反取締本部を設置（14/05/13）
- 知事選、各党手探り 佐藤氏の任期満了まで半年（14/05/11）
- 直接関与は否定 本県「知事選」で小泉、細川元首相（14/05/08）
- 若年層の投票率向上へ啓発活動 明るい選挙推進協（14/05/08）
- 定数26に29陣営 二本松市議選・立候補予定者説明会（14/05/03）
- 佐藤知事の出馬意向確認へ 「知事選」で民主党県連（14/05/02）
- 「町民主役の町づくり」 大宅南会津町長、２期目の初登庁（14/05/01）
- 「村勢伸展に取り組む」 馬場昭和村長、３期目の初登庁（14/05/01）
- 異例づくしの選挙戦 伊達市議選、３人法定得票数満たず（14/04/29）
- 市勢伸展の決意新た 伊達市新議員25人に当選証書付与（14/04/29）
- 新人への期待感薄く 伊達市議選、現職安泰で選挙戦低調（14/04/28）
- 「伊達市議選」異例の欠員１、新議員25人が決まる（14/04/27）
- 「伊達市議選」27日投開票 確定は午後10時30分ごろ（14/04/26）
- 「新地町長選」は８月26日告示、31日投票（14/04/26）
- 伊達市議選"終盤の情勢" 当選ラインは不透明（14/04/25）
- 佐藤知事が定例会見、３選出馬には言及せず（14/04/25）
- 現職・遠藤氏の陣営のみ出席 鏡石町長選で説明会（14/04/25）
- 「伊達市議選」期日前投票スタート 26日まで受け付け（14/04/22）
- 現職16人議席守る 田村市議選、新人は３人全員が当選（14/04/22）
- 大宅氏に当選証書 南会津町長選、「さらなる伸展尽力を」（14/04/22）
- 馬場氏に当選証書 昭和村長選、「身の引き締まる思い」（14/04/22）
- 28候補、舌戦幕開け 「伊達市議選」お願いコール響く（14/04/21）
- 「昭和村長選」開票遅れる 疑問票の確認に手間取り（14/04/21）
- 南会津町長に大宅氏再選 元職・湯田氏との激戦制す（14/04/20）
- 昭和村長に馬場氏３選 新人・渡辺氏を134票差で破る（14/04/20）
- 新議員20人決まる 田村市議選、投票率は68.22％（14/04/20）
- 「伊達市議選」告示 28人が立候補、投票は27日（14/04/20）
- 「南会津町長選」20日投票 ２氏の争い、最終盤まで激戦（14/04/19）
- 「昭和村長選」20日投票 ２氏が20年ぶりの選挙戦展開（14/04/19）
- 「田村市議選」20日投票 21人が立候補、激しい選挙戦（14/04/19）
- 「伊達市議選」20日告示 定数上回り少数激戦の見通し（14/04/19）
- 「南会津町長選」終盤の情勢 浮動票獲得へ取り組み（14/04/18）
- 「昭和村長選」終盤の情勢 ２陣営、政策に共通点（14/04/18）
- 「田村市議選」終盤の情勢 票掘り起こしに奔走（14/04/18）
- 南会津町長選告示 元・現の２人が立候補を届け出（14/04/16）
- 昭和村長選告示 現・新の２人が立候補を届け出（14/04/16）
- 星氏が無投票当選 南会津町議補選（14/04/16）
- 次期「県議選」、区割り維持 定数検討委が意見一致（14/04/15）
- 「田村市議選」告示、21人立候補 定数減後初、20日投票（14/04/15）
- 21候補が力強く"第一声" 田村市議選、選挙戦がスタート（14/04/15）
- 「南会津町長選」15日告示 現・元２氏が一騎打ちへ（14/04/15）
- 「昭和村長選」15日告示 ２氏で20年ぶり選挙戦へ（14/04/15）
- 「田村市議選」13日告示 定数２減で初（14/04/12）
- 加納氏が３選出馬表明、まちなか再生に意欲 石川町長選（14/04/11）
- 石川町長選は８月31日投票 町議補選も同日程（14/04/04）
- 伊達署に「事前取締本部」設置 伊達市議選、27日投票（14/04/02）
- 護憲や脱原発が柱の政策協定 知事選で社民党県連（14/03/30）
- 西郷・佐藤村長が登庁 ４期目への意欲語る（14/03/29）
- 定数26に29陣営出席 「伊達市議選」立候補予定者説明会（14/03/28）
- 佐藤氏の支援前提に共闘 知事選で民主など４者（14/03/25）
- 立候補予定者説明会に２陣営出席 南会津町長選（14/03/25）
- 現新の２陣営が出席 昭和村長選・立候補予定者説明会（14/03/25）
- 田村署が「田村市議選」事前運動取締本部を設置（14/03/24）
- 新人・渡辺氏が正式に出馬表明 昭和村長選（14/03/20）
- 「事前運動取締本部」設置 南会津町長選、町議補選（14/03/19）
- 新人・渡辺氏が出馬意思 昭和村長選、選挙戦が確実（14/03/18）
- 現行19選挙区を維持 15年の県議選区割りで自民（14/03/18）
- 知事選で自民、７月めどに独自候補者決定 知事に宣言（14/03/17）
- 知事選必勝へ特別決議 福島で自民県連が定期大会（14/03/17）
- 定数20に対し22陣営が出席 田村市議選の説明会（14/03/12）
- "未来担う若者"投票体験 県選管、会津学鳳高生徒239人（14/03/09）
- 現職・加藤氏が再選へ出馬表明 中島村長選（14/03/07）
- 県内有権者161万3718人 13年12月２日より1897人減少（14/03/04）
- 「西郷村長選」投票率は56.53％ 前回上回るも"低い関心"（14/03/04）
- 佐藤氏らに当選証書 西郷村長選、村議補選で付与式（14/03/04）
- 西郷村長に佐藤氏４選 大差で新人を破る（14/03/03）
- 「鏡石町長選」５月20日告示、25日投票（14/03/03）
- 現職の高橋氏出馬へ 桑折町長選、町政継続に意欲（14/03/02）
- 「西郷村長選」２日投票 午後９時ごろ大勢判明見通し（14/03/01）
- 「西郷村長選」終盤の情勢 ２陣営、舌戦繰り広げ（14/02/28）
- 期日前投票スタート 西郷村長選と村議補選（14/02/27）
- 現新２氏が立候補 西郷村長選、舌戦スタート（14/02/26）
- 「西郷村長選」25日告示 現職、新人の選挙戦"濃厚"（14/02/25）
- 西郷村長選、25日告示 現新２氏が立候補へ（14/02/24）
- 「二本松市議選」５月25日告示、６月１日投票が決定（14/02/20）
- 前職・湯田氏の後援会が事務所開き 南会津町長選（14/02/17）
- 「南会津町長選」４月15日告示、20日投開票（14/02/15）
- 伊達・仁志田市長、３期目初登庁 支持者らと握手（14/02/13）
- 喜多方・山口市長、２期目始まる 職員へ訓示（14/02/13）
- 新人・鈴木氏の後援会が事務所開き 西郷村長選（14/02/09）
- 「西郷村長選」説明会に２陣営出席 一騎打ちの公算大（14/02/05）
- 現職・佐藤氏の後援会が事務所開き 西郷村長選（14/02/03）
- 現職・馬場氏が立候補を正式表明 昭和村長選（14/01/31）
- 「新しい南相馬つくる」 再選の桜井市長が初登庁（14/01/30）
- 現職・馬場氏が出馬意思 昭和村長選、他候補の動きなし（14/01/29）
- 再選の山口氏に「当選証書」付与 喜多方市長選（14/01/29）
- 「健幸都市」を展開 伊達市長選、一夜明け仁志田氏（14/01/28）
- 公約を迅速に実行 喜多方市長選、一夜明け山口氏（14/01/28）
- 仁志田陣営"喜びに沸く" 伊達市長選、支持者に感謝（14/01/28）
- 仁志田さん「除染推進、固く決意」 伊達市長選で３選（14/01/27）
- 山口さん「重責に身引き締め」 喜多方市長選で再選（14/01/27）
- 震災後の施策を支持 県内首長選で現職４連勝（14/01/27）
- 伊達市長に現職・仁志田氏 新人・３氏に勝利、３選果たす（14/01/26）
- 喜多方市長に現職・山口氏 新人・浅見氏に大差で再選（14/01/26）
- 古里の復興へ、ラストコール 伊達市長選、喜多方市長選（14/01/26）
- 「伊達市長選」期日前投票は8142人 前回比1866人増（14/01/26）
- 「喜多方市長選」期日前投票4234人 前回比1773人減（14/01/26）
- 最多の４氏が最後の訴え 伊達市長選、26日投票（14/01/25）
- 現新２氏が競う 喜多方市長選、26日投票（14/01/25）
- 伊達市長選「終盤の情勢」 ４氏、票の上積みにしのぎ削る（14/01/24）
- 喜多方市長選「終盤の情勢」 ２氏、激しい票の争奪戦展開（14/01/24）
- 「市民のために働く」 南相馬市長選から一夜明け桜井氏（14/01/21）
- 「世界史的な復興遂げる」 桜井氏、脱原発で帰還推進（14/01/21）
- 有権者が"貴重な１票" 伊達市長選「期日前投票」スタート（14/01/21）
- 喜多方市長選「期日前投票」始まる 市内５カ所、25日まで（14/01/21）
- 「誇り持てる相馬市に」 ４選の立谷相馬市長が初登庁（14/01/21）
- 無投票当選の２氏に当選証書 南相馬市議補選（14/01/21）
- 再選の桜井氏、"古里再興"力強く決意 南相馬市長選（14/01/20）
- "落選ドミノ"歯止めか 現職の震災対応に「及第点」（14/01/20）
- 渡辺さん、訴え届かず 南相馬市長選、悔しさにじませる（14/01/20）
- 横山さん、敗戦の弁 南相馬市長選、支援者に感謝（14/01/20）
- ４陣営、届け出終え"いざ本番" 伊達市長選「告示」（14/01/20）
- ２候補が届け出手続き"第一声" 喜多方市長選「告示」（14/01/20）
- 桜井氏が再選 南相馬市長選は市政継続を選択（14/01/19）
- 伊達市長選に４氏が立候補、復興や将来像訴え（14/01/19）
- 喜多方市長選に現・新２氏立候補、選挙戦"突入"（14/01/19）
- 南相馬市長選の期日前投票は合併後最多１万2566人（14/01/19）
- 「南相馬市長選」舌戦フィナーレ ３陣営打ち上げ式（14/01/19）
- 「南相馬市長選」19日投票 選管確定、午後９時ごろ（14/01/18）
- 「伊達市長選」19日告示 最多４氏の選挙戦確実（14/01/18）
- 「喜多方市長選」19日告示 現新２氏の争いへ（14/01/18）
- 「南相馬市長選」終盤の情勢 票上積みにしのぎ削る（14/01/17）
- 南相馬の復興任せて 横山候補が総決起大会（14/01/17）
- 南相馬の再建図りたい 渡辺候補が総決起大会（14/01/17）
- 喜多方市長選で公開討論会 政治姿勢など聞く（14/01/17）
- 伊達市長選で公開討論会 復興施策の考え示す（14/01/17）
- 伊達復興へ決意語る 現職・仁志田氏が総決起大会（14/01/15）
- 高橋氏が市議辞職願提出 伊達市長選立候補で（14/01/15）
- 「南相馬市長選」中盤の情勢 各陣営、投票率50％台予想（14/01/14）
- 南相馬を世界に発信 桜井候補の総決起集会（14/01/14）
- 「伊達市長選」告示まで１週間 最多４氏の争いか（14/01/12）
- 「喜多方市長選」告示まで１週間 現、新２氏選挙戦へ（14/01/12）
- 伊達市長選を前に立候補予定者が16日「公開討論」（14/01/12）
- 南相馬市長選の期日前投票、５会場でスタート（14/01/11）
- 南相馬市長選スタート 復興を焦点に現新元３人（14/01/10）
- 南相馬市長選告示 ３候補の舌戦スタート（14/01/10）
- ２人無投票当選 南相馬市議補選（14/01/10）
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- 「南相馬市長選」９日告示 現職、新人、元職３氏の争い（14/01/09）
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- "復興加速"最大の争点 「南相馬市長選」９日告示（14/01/08）
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- 「南相馬市長選」告示１週間切り、３氏の戦い"濃厚"（14/01/03）
- 震災後初の「知事選」 佐藤氏、３選目への動向に注目（14/01/01）
- 「福島県知事選」投票日は10月26日、11月２日、９日か（14/01/01）
- 現職・元職・新人の３氏が立候補を表明 南相馬市長選（14/01/01）
- "過去最多"５氏の戦いの可能性 伊達市長選（14/01/01）
- 現・新２氏が出馬表明、選挙戦が"濃厚" 喜多方市長選（14/01/01）
- 現職・佐藤氏出馬へ、選挙になる可能性 西郷村長選（14/01/01）
- 馬場氏の表明はまだ、今後動き活発化か 昭和村長選（14/01/01）
- 現職と前職出馬へ、他候補探る動きも 南会津町長選（14/01/01）
- １期目・遠藤氏が出馬意思を正式表明 鏡石町長選（14/01/01）
- 加納氏の去就注目、他候補模索動きも 石川町長選（14/01/01）
- １期目・加藤氏が再選を目指す可能性大 中島村長選（14/01/01）
- ３期目・加藤氏は態度表明これから 新地町長選（14/01/01）
- 高橋氏が２期目へ、高い出馬の可能性 桑折町長選（14/01/01）
- 現職・長谷川氏の態度表明は新年度か 金山町長選（14/01/01）
- 目立った動きなし、現職・須藤氏の動向注目 浅川町長選（14/01/01）
- 古川氏、４選目指し立候補の可能性大 川俣町長選（14/01/01）
- 定数２減の20議席争う、激戦必至の情勢 田村市議選（14/01/01）
- 26議席争い激戦へ、市長選結果が影響か 伊達市議選（14/01/01）
- ６月１日投票有力、"構図の変化"に注目 二本松市議選（14/01/01）
- 避難者が多い地区への"各陣営戦術"注目 南相馬市議選（14/01/01）