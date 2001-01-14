福島民友
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2014年の県内首長選、市町村議選ニュース

【　知事選　】＝２０１４年
任期満了日
告示日
投票日
当選者
１１月１１日
１０月９日
１０月２６日
内堀　雅雄氏

〔　「福島県知事選」立候補者一覧　〕


【　首長選　】＝２０１４年

市町村
任期満了日
告示日
投票日
当選者
１月２８日
１月９日
１月１９日
桜井　勝延氏
２月１１日
１月１９日
１月２６日
仁志田昇司氏
２月１１日
１月１９日
１月２６日
山口　信也氏
３月２７日
２月２５日
３月２日
佐藤　正博氏
４月２８日
４月１５日
４月２０日
馬場　孝允氏
４月２９日
４月１５日
４月２０日
大宅　宗吉氏
６月２３日
５月２０日
無投票当選
遠藤　栄作氏
９月９日
８月２６日
８月３１日
加納　武夫氏
９月１８日
９月２日
９月７日
加藤　幸一氏
９月２５日
８月２６日
無投票当選
加藤　憲郎氏
９月２９日
９月１６日
無投票当選
高橋　宣博氏
１０月２１日
９月３０日
１０月５日
長谷川盛雄氏
１０月３０日
９月３０日
無投票当選
須藤　一夫氏
１１月２８日
１１月１１日
１１月１６日
古川　道郎氏

　　　　【　市議選　 】＝２０１４年
市町村
任期満了日
告示日
投票日
４月３０日
４月１３日
４月２０日
４月３０日
４月２０日
４月２７日
６月３０日
５月２５日
６月１日
１１月３０日
１１月６日
１１月１６日

【　県内選挙ニュース　】＝２０１４年

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