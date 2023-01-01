みんゆうアワード
12/03 11:16
サッカーＪ２いわきＦＣで今季活躍した最優秀選手（ＭＶＰ）とベストゲームをサポーターや県民らの投票で選ぶ福島民友新聞社の「みんゆうアワード２０２３」で、プレゼント当選者が決まった。投票者…
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年間MVP・岩渕選手に「特製シャーレ」 いわきFC、来季へ決意
12/03 08:25
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「みんゆうアワード2023」年間ベストゲーム ファンからの応援コメント
11/20 14:30
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「みんゆうアワード2023」年間MVP ファンからの応援コメント
11/20 14:05
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「みんゆうアワード2023」第４弾 ファンからの応援コメント
11/20 14:00
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いわきFC・岩渕選手が年間MVP みんゆうアワード、チームけん引
11/20 09:55
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いわきFC、MF岩渕選手がMVP みんゆうアワード2023第３弾
08/31 10:00
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「みんゆうアワード2023」第３弾 ファンからの応援コメント
08/31 09:50
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いわきFC、DF遠藤選手がMVP みんゆうアワード2023第２弾
06/29 08:20
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「みんゆうアワード2023」第２弾 ファンからの応援コメント
06/29 08:15
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いわきFC、FW有田選手がMVP みんゆうアワード2023第１弾
04/28 09:55
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「みんゆうアワード2023」第１弾 ファンからの応援コメント
04/28 09:50