「みんゆうアワード」プレゼント当選者発表

12/03 11:16

サッカーＪ２いわきＦＣで今季活躍した最優秀選手（ＭＶＰ）とベストゲームをサポーターや県民らの投票で選ぶ福島民友新聞社の「みんゆうアワード２０２３」で、プレゼント当選者が決まった。投票者…