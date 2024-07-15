福島県総合スポーツ大会は１４日、県内各地で各競技が行われた。陸上最終日は第７９回県選手権大会を兼ねて福島市のとうほう・みんなのスタジアムで１２種目の決勝が行われた。

男子２００メートルは金森瑛（あきら）（仙台大３年、東日大昌平高卒）が２０秒９９で優勝した。男子少年Ｂ円盤投げは猪狩成正（郡山北工高１年）が４２メートル９２で県総スポ記録（少年Ｂ）を更新し頂点に立った。

女子１６００メートルリレーは２位の会津ＡＣ（宇津城優芽、奥田知世、岩沢莉子、益子夕姫）が４分２秒８３で県中学新記録を樹立。男子少年Ｂ１１０メートル障害は星丞之心（会津ＡＣ）が１４秒５９で制し、斎藤周真（福島東高１年）が１４秒６７で２位に入り、ともに大会記録を塗り替えた。

【男子】

▽２００メートル〈１〉金森瑛（仙台大）２０秒９９〈２〉山下潤（ＡＮＡ）〈３〉菊地大輝（上武大）〈４〉菅野凌平（東洋大）〈５〉斎藤茉広（ＦＡ―ＪＥＴＳ）〈６〉池田和史（順大）〈７〉西郡亜蓮世（いわき秀英高）〈８〉鈴木我空（日大東北高）

▽３０００メートル障害〈１〉高橋良太（Ａプロジェクト）９分２０秒３８〈２〉渡辺晄月（帝京安積高）〈３〉安部景太（県北陸協）〈４〉小川冬凱（会津高）〈５〉石幡廉（県北陸協）〈６〉芦沢涼太郎（いわき秀英高）〈７〉冨士原優（上武大）〈８〉佐久間大貴（田村高）

▽１６００メートルリレー〈１〉日大東北高（吉田ゆう、佐藤志信、佐久間翔梧、長谷川桜介）３分１３秒６９〈２〉帝京安積高〈３〉仙台大〈４〉ＦＡ―ＪＥＴＳ〈５〉磐城高〈６〉郡山高〈７〉会津工高

▽走り幅跳び〈１〉曲山純平（日大）７メートル２８〈２〉君島凪冴（日大東北高）〈３〉三瓶祐紀（日大）〈４〉土屋快太（埼玉大）〈５〉江尻羚真（東北大）〈６〉菅野柊生（順大）〈７〉正岡大空（国際武道大）〈８〉林由馬（福島工高）▽少年Ｂ１１０メートル障害〈１〉星丞之心（会津ＡＣ）１４秒５９〈２〉斎藤周真（福島東高）１４秒６７＝以上大会新〈３〉大内魁翔（三春中）〈４〉石井大智（郡山高）〈５〉田部裕（福島高）〈６〉長谷川絆心（会津学鳳高）〈７〉二瓶絢亘（日大東北高）〈８〉礒瑞人（磐城高）

▽少年Ｂ円盤投げ〈１〉猪狩成正（郡山北工高）４２メートル９２＝県総スポ新（少年Ｂ）〈２〉佐藤愛斗（ザベリオ高）〈３〉田中航聖（いわき湯本高）〈４〉杉本啓世（植田中）〈５〉石川琢馬（郡山北工高）〈６〉鈴木康資（安積高）〈７〉石田大芽（喜多方一中）〈８〉佐藤新航（福島東稜高）

【女子】

▽２００メートル〈１〉井戸アビゲイル風果（東邦銀行）２４秒４０〈２〉陣野莉心（日大東北高）〈３〉阿部朋香（郡山高）〈４〉小野莉瑚（郡山東高）〈５〉渡辺春菜（ザベリオ高）〈６〉橋本羽奈（東女体大）〈７〉佐々木真菜（東邦銀行）〈８〉力丸汐音（郡山高）▽３０００メートル障害〈１〉杉谷奈都姫（安積黎明高）１１分１秒４２〈２〉安斎響（日大東北高）〈３〉瀬戸悠理（拓大）〈４〉水野谷風歌（日大東北高）〈５〉野地ゆかり（郡山東高）〈６〉今野聡子（安積高）〈７〉古川楓夏（郡女大付高）〈８〉斎藤光（会津学鳳高）

▽１６００メートルリレー〈１〉会津学鳳高（佐藤愛称、清野咲希、神田萌衣、棚橋樹）４分１秒４３〈２〉会津ＡＣ（宇津城優芽、奥田知世、岩沢莉子、益子夕姫）４分２秒８３＝県中新〈３〉ザベリオ高〈４〉いわき湯本高〈５〉磐城桜が丘高〈６〉郡山東高〈７〉福島成蹊高

▽走り高跳び〈１〉小原彩里（会津短大）１メートル６３〈２〉近内愛理（郡山高）〈３〉矢辺優月（会津ＡＣ）〈４〉竹俣夏帆（郡山高）〈５〉橘内凜生（伊達高）〈６〉小沼沙彩（日大東北高

▽やり投げ〈１〉根本穂波（新潟医療福祉大）４６メートル５９〈２〉野地菜那（福島明成高）〈３〉遠藤楓果（福島商高）〈４〉渡部菜々華（日女体大）〈５〉関花瑛（郡山東高）〈６〉相楽雛那（清陵情報高）〈７〉寺内心咲（原町高）〈８〉大河内杏凪（学法石川高）

▽少年Ｂ１００メートル障害〈１〉佐久間凜（郡山五中）１５秒９７〈２〉小林柚嬉（郡山高）〈３〉高津陽（いわき湯本高）〈４〉佐藤栄実（内郷一中）〈５〉蛭田くるみ（東日大昌平高）〈６〉高木羽桜（磐城桜が丘高）〈７〉渡部咲夢（福島成蹊高）〈８〉大竹歩乃佳（喜多方高）