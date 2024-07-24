常設展示室に飾られた旧千円札

猪苗代町出身の野口英世千円札の発行終了に合わせ、県立博物館（会津若松市）で、ポイント展「ありがとう！野口英世千円札」が開かれている。旧千円札の最終製造券が展示され、来場者の注目を集めている。９月１６日まで。

県が日本銀行から贈呈された最終製造券「ＨＭ２９９９９９Ａ」と発行当初の２００４年に贈呈された若い記番号「Ａ０００００３Ａ」の紙幣も展示している。

時間は午前９時半～午後５時（最終入場は同４時半）。常設展観覧料として一般・大学生２８０円、高校生以下無料