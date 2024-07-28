夏の甲子園出場を懸けた第１０６回全国高校野球選手権福島大会は最終日の２８日、福島市のあづま球場で決勝が行われ、第１シード聖光学院が第２シード学法石川を４―１で下し、３年連続１９度目の頂点に立った。

▽イニングダイジェスト

【１回】▽聖光学院＝（投手佐藤翼）竹田四球。佐山犠打、１死二塁。菊地右前打、竹田生還。木村右飛。志田左前打、２死一、二塁。萩原四球、２死満塁。佐藤四球、菊地押し出しで生還。青柳中前打、志田、萩原生還。高野空振り三振▽学法石川＝（投手高野）小山中飛。福尾空振り三振。小沢二ゴロ（聖光学院４、学法石川０）

【２回】▽聖光＝竹田守備妨害。佐山中飛。菊地遊飛▽学石＝大栄中飛。大友二ゴロ。佐藤辿三邪飛（聖光０、学石０）

【３回】▽聖光＝木村投ゴロ。志田中前打。萩原犠打、２死二塁。佐藤右前打、２死一、三塁。学石投手佐藤翼に代わって小山。青柳四球、２死満塁。高野空振り三振▽学石＝岸波捕邪飛。小笠原空振り三振。佐藤翼中飛（聖光０、学石０）

【４回】▽聖光＝学石投手小山に代わって佐藤翼。竹田三ゴロ。佐山四球。菊地併殺打▽学石＝小山右直。福尾一直。小沢空振り三振（聖光０、学石０）

【５回】▽聖光＝木村中飛。志田一ゴロ。萩原左前打。佐藤右前打、２死一、二塁。青柳三ゴロ▽学石＝大栄二ゴロ。大友左前打。佐藤辿二ゴロ、二塁送球アウト、２死一塁。岸波遊ゴロ（聖光０、学石０）

【６回】▽聖光＝高野右越え二塁打。竹田左直。佐山二ゴロ、２死三塁。菊地三ゴロ▽学石＝小笠原遊ゴロ。佐藤翼投ゴロ。小山左飛（聖光０、学石０）

【７回】▽聖光＝木村二ゴロ。志田空振り三振。萩原二ゴロ▽学石＝福尾死球。小沢犠打、１死二塁。大栄左中間への二塁打、福尾生還。大友遊飛、２死二塁。佐藤辿左飛（聖光０、学石１）

【８回】▽聖光＝佐藤中飛。青柳遊飛。高野見逃し三振。▽学石＝岸波三ゴロ。小笠原三ゴロ。代打飯島空振り三振（聖光０、学石０）

【９回】▽聖光＝学石投手佐藤翼に代わって菊池。竹田投飛。佐山遊ゴロ。菊地右翼線への三塁打。木村中飛▽学石＝小山二ゴロ。福尾二ゴロ。小沢遊ゴロ（聖光０、学石０）



