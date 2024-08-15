福島県内で１４日、クマの目撃情報が相次いだ。各警察署によると、クマの体長は０．５～１メートル。目撃場所次の通り。（かっこ内は目撃時間と頭数）
二本松市馬場平の住宅敷地内（午前８時５分ごろ、１頭）▽福島市荒井の水林自然林（午前８時２５分ごろ、１頭）▽福島市平石字原高屋の市道（午前１０時半ごろ、１頭）▽会津若松市東山町湯川字柿妻丁の県道（午前９時４５分ごろ、１頭）▽相馬市山上字遠藤の国道１１５号（午後０時１０分ごろ、１頭）▽双葉町山田の国道２８８号（午後５時５５分ごろ、１頭）
08/15 07:20
福島県内で１４日、クマの目撃情報が相次いだ。各警察署によると、クマの体長は０．５～１メートル。目撃場所次の通り。（かっこ内は目撃時間と頭数）
二本松市馬場平の住宅敷地内（午前８時５分ごろ、１頭）▽福島市荒井の水林自然林（午前８時２５分ごろ、１頭）▽福島市平石字原高屋の市道（午前１０時半ごろ、１頭）▽会津若松市東山町湯川字柿妻丁の県道（午前９時４５分ごろ、１頭）▽相馬市山上字遠藤の国道１１５号（午後０時１０分ごろ、１頭）▽双葉町山田の国道２８８号（午後５時５５分ごろ、１頭）
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