第７８回県合唱コンクールは最終日の３１日、郡山市のけんしん郡山文化センターで中学校、大学職場一般部門が行われた。中学校部門は大槻など金賞、銀賞を受賞した１３団体、大学職場一般部門では７団体が東北大会の出場権を得た。

県合唱連盟などの主催。中学校部門には３８団体、大学一般職場部門には大学ユースの部に１団体、室内・混声・同声の部に１０団体が出場した。東北大会は中学校部門が９月２１日、大学職場一般部門が同２２日に仙台市で開かれる。

【中学校部門】

▽金賞＝大槻、仁井田、郡山七、郡山一、郡山二、須賀川二▽銀賞＝若松四、北信、三春、郡山五、二本松一、草野、船引▽銅賞＝郡山六、富田、泉、平一、安積、北会津

【大学職場一般部門】

◇大学ユースの部 ▽金賞＝福島大混声合唱団

◇室内・混声・同声の部 ▽金賞＝Ｆａｒｂｋａｓｔｅｎ、Ｃｈｏｒａｌ Ａｕｒｏｒａ、合唱団「櫻」、合唱団ａｌｂａ▽銀賞＝こそり、会津混声合唱団▽銅賞＝Ｃｈｏｅｕｒ ｓａｎｓ ｓｅｕｉｌ、Ｆ．Ｍ．Ｃ．混声合唱団

【特別賞】

▽大賞＝大槻中▽全日本合唱連盟理事長賞＝大槻中▽県合唱連盟賞＝仁井田中▽三浦賞＝会津高▽高野賞＝郡山二中▽渡部賞＝郡山高▽県教育長賞＝柴宮小、大槻中、会津高、福島大混声合唱団、Ｆａｒｂｋａｓｔｅｎ▽県合唱連盟特別賞＝朝日が丘小、郡山一中、郡山七中、須賀川二中、会津高、安積黎明高、福島大混声合唱団、郡山高、合唱団Ｌ’ａｌｂａ、合唱団「櫻」