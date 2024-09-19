コメの収穫時期を迎えた会津地方を歩く「２０２４あいづ新米ウオーク」が１０月１９日、湯川村などで開催されます。田園地帯を通り、勝常寺を巡る６kmコースと阿賀川の堤防を通り、神指城跡を巡る１３kmコースを設定します。皆様のご参加をお待ちしております。
■期 日 ２０２５年１０月１９日（土）（雨天決行）
駐車場開放 ７時３０分
■受付時間 ８時２０分～９時
■開会式 ９時～９時３０分 開会式後、１３コースから順番にスタート
■場 所 道の駅あいづ湯川・会津坂下 多目的自由広場（スタート・フィニッシュ）
■コース
（１）６kmコース（田園地帯を通り、勝常寺を巡るコース）
（２）１３kmコース（阿賀川の堤防を通り、神指城跡を巡るコース）
■定 員 先着１３００人（定員に達し次第締め切り）
■参加料
一般 ８００円
民友ゆうゆう倶楽部会員 ７００円
中学生以下 ４００円
未就学児童は 無料（参加賞なし）
■参加申し込み
以下の各種リンクからお申し込みください。事前決済を選択すると、一般の方は５０円安くご参加いただけます。
※ペット同伴での参加は不可。盲導犬など介助犬の同伴は可能。
■注意事項
「道の駅あいづ湯川・会津坂下」の駐車場には絶対に駐車しないでください、会場付近に専用の駐車場を用意しています。なお、当日は係員の指示に従って駐車してください。
■主 催
あいづ新米ウオーク実行委員会 （福島民友新聞社、湯川村、ＮＰＯ法人会津阿賀川流域ネットワーク、福島中央テレビ、 ＮＰＯ法人福島県ウオーキング協会）
■後 援
福島県、(公財)福島県スポーツ協会、福島県市長会、福島<県町村会、福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島県医師会、福島県歯科医師会、会津若松市、読売新聞東京本社福島支局、ふくしまＦＭ、一般社団法人北陸地域づくり協会、阿賀川・川の達人の会
■協 賛
ＪＡ会津よつば、リオン・ドール コーポレーション
■特別協力
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所
■協 力
道の駅あいづ湯川・会津坂下、会津若松警察署、会津坂下警察署、会津若松地方広域消防本部