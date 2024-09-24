福島河川国道事務所は２６日から、点検や工事のため東北中央道相馬―米沢北インターチェンジ（ＩＣ）間の一部区間で夜間通行止めを行う。
時間はいずれも午後９時～翌日午前６時。緊急車両の通行は可能。実施日と区間次の通り。
２６、２７日＝福島ジャンクション―福島大笹生ＩＣ間▽３０日～１０月１６日（土、日曜日、祝日を除く）＝福島大笹生―米沢北ＩＣ▽１０月１７日～１１月１日（土、日曜日を除く）＝相馬―霊山ＩＣ▽１１月５～８日＝霊山―伊達桑折ＩＣ
09/24 08:15
福島河川国道事務所は２６日から、点検や工事のため東北中央道相馬―米沢北インターチェンジ（ＩＣ）間の一部区間で夜間通行止めを行う。
時間はいずれも午後９時～翌日午前６時。緊急車両の通行は可能。実施日と区間次の通り。
２６、２７日＝福島ジャンクション―福島大笹生ＩＣ間▽３０日～１０月１６日（土、日曜日、祝日を除く）＝福島大笹生―米沢北ＩＣ▽１０月１７日～１１月１日（土、日曜日を除く）＝相馬―霊山ＩＣ▽１１月５～８日＝霊山―伊達桑折ＩＣ
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