プロ野球ルートインＢＣリーグの福島レッドホープスを運営する福島野球団は３０日、選手５人が退団し、選手１０人が引退すると発表した。退団する５人は自由契約となりチームを去る。
◇退団選手（自由契約） ▽投手＝小林路春、阿部優太、星野隆成▽内野手＝佐藤太紀▽外野手＝保科圭伸
◇引退選手（任意引退） ▽投手＝加藤大河、金子蓮、中園大樹、田畑裕希、宮崎太基、伴裕斗、石元宣成▽捕手＝斎藤優乃▽内野手＝鈴木拓斗、鈴木康太郎
10/01 08:50
プロ野球ルートインＢＣリーグの福島レッドホープスを運営する福島野球団は３０日、選手５人が退団し、選手１０人が引退すると発表した。退団する５人は自由契約となりチームを去る。
◇退団選手（自由契約） ▽投手＝小林路春、阿部優太、星野隆成▽内野手＝佐藤太紀▽外野手＝保科圭伸
◇引退選手（任意引退） ▽投手＝加藤大河、金子蓮、中園大樹、田畑裕希、宮崎太基、伴裕斗、石元宣成▽捕手＝斎藤優乃▽内野手＝鈴木拓斗、鈴木康太郎
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