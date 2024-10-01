プロ野球ルートインＢＣリーグの福島レッドホープスを運営する福島野球団は３０日、選手５人が退団し、選手１０人が引退すると発表した。退団する５人は自由契約となりチームを去る。

◇退団選手（自由契約） ▽投手＝小林路春、阿部優太、星野隆成▽内野手＝佐藤太紀▽外野手＝保科圭伸

◇引退選手（任意引退） ▽投手＝加藤大河、金子蓮、中園大樹、田畑裕希、宮崎太基、伴裕斗、石元宣成▽捕手＝斎藤優乃▽内野手＝鈴木拓斗、鈴木康太郎