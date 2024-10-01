日本バドミントン協会は１日、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の指揮を執るヘッドコーチ（ＨＣ）として、元富岡高監督で大堀均氏（５６）が来年１月に就任すると発表した。
大堀氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩（会津若松市出身、富岡高卒、トナミ運輸）の父で、ジュニア日本代表とトナミ運輸でＨＣを務めている。富岡高監督時代には男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）らトップ選手を育成した。
10/01 17:50
日本バドミントン協会は１日、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の指揮を執るヘッドコーチ（ＨＣ）として、元富岡高監督で大堀均氏（５６）が来年１月に就任すると発表した。
大堀氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩（会津若松市出身、富岡高卒、トナミ運輸）の父で、ジュニア日本代表とトナミ運輸でＨＣを務めている。富岡高監督時代には男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）らトップ選手を育成した。
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