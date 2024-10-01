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元富岡高バド部監督・大堀均氏がバド日本代表ヘッドコーチ就任へ

10/01 17:50

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パリ五輪前に彩選手の出身地・会津若松市の壮行会に臨む均さん㊨と彩選手＝７月、猪苗代町

 日本バドミントン協会は１日、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指す日本代表の指揮を執るヘッドコーチ（ＨＣ）として、元富岡高監督で大堀均氏（５６）が来年１月に就任すると発表した。

　大堀氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩（会津若松市出身、富岡高卒、トナミ運輸）の父で、ジュニア日本代表とトナミ運輸でＨＣを務めている。富岡高監督時代には男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）らトップ選手を育成した。

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