日本高野連と全日本大学野球連盟は１０日、プロ野球志望届の提出を締め切り、３２１人（高校１５９人、大学１６２人）が公表された。２４日のドラフト会議で指名対象となる。

本県関係では、投手の大内弘也（青森中央学院大、東日大昌平高卒）、高野結羽（ゆう）（聖光学院高）、渡辺新（会津北嶺高）、内野手の福尾遥真（学法石川高）の４人が提出している。

