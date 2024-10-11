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プロ野球志望届、締め切り　福島県関係は4人提出

10/11 07:40

　日本高野連と全日本大学野球連盟は１０日、プロ野球志望届の提出を締め切り、３２１人（高校１５９人、大学１６２人）が公表された。２４日のドラフト会議で指名対象となる。

　本県関係では、投手の大内弘也（青森中央学院大、東日大昌平高卒）、高野結羽（ゆう）（聖光学院高）、渡辺新（会津北嶺高）、内野手の福尾遥真（学法石川高）の４人が提出している。

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