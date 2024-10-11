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「センバツ」懸け激突　県勢３校出場、秋季東北高校野球12日開幕

10/11 07:50

２度目の優勝を目指して東北大会に臨む聖光学院
３年ぶりの秋季東北大会出場となる東日大昌平
５年連続の秋季東北大会出場となる学法石川

　来春の選抜高校野球大会出場につながる第７７回秋季東北地区高校野球大会が１２日、ヨークいわきスタジアム（いわき市）とあづま球場（福島市）で開幕する。東北６県の各県大会を勝ち抜いた１８校が出場する。県勢は第１代表の聖光学院、第２代表の東日大昌平、第３代表の学法石川が頂点を目指す。

　初日は１回戦２試合と２回戦４試合が行われ、県勢はいずれも初戦を迎える。聖光学院はヨークいわきスタジアムの２回戦第３試合（午後２時開始予定）で能代松陽（秋田第２代表）と対戦する。

　東日大昌平と学法石川はあづま球場で初戦に臨む。東日大昌平は２回戦第２試合（午前１１時３０分開始予定）で東北学院榴ケ岡（つつじがおか）（宮城第３代表）と激突。学法石川は１回戦第１試合（午前９時開始予定）で久慈（岩手第３代表）と対戦する。

　７年ぶりの本県開催で、決勝は１９日、ヨークいわきスタジアムで行われる。午前１０時開始予定。

　大会に臨む県勢３校の戦力を紹介する。

　聖光学院、チーム打率４割超

　県大会は準決勝まで４試合をコールド勝ちし、決勝ではタイブレークを制して４連覇と貫禄ある戦いぶりだった。２度目の秋季東北大会の頂点を目指す。

　チーム打率は県勢トップの４割８厘。坂元壱（２年）が打率５割７分１厘で打線を引っ張った。中軸を担う夏の甲子園メンバー菊地政善（同）の前に走者をためたい。５試合で失策１と、守備の安定感も抜群だ。

　５人がベンチ入りする投手陣は誰が先発しても試合をつくれる。エース管野蓮（同）は力のある直球が持ち味。大嶋哲平（同）や古谷野太心（たいし）（１年）も心強い。

　（メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中学校、投打の順。◎は主将）

〈部長〉横山　博英

〈監督〉斎藤　智也

　投　管野　　蓮〈２〉　福島・小野右右

　捕　仁平　大智〈２〉　福島・西郷一右右

　一　菊地　政善〈２〉　山形・天童四右右

　二　細谷　　丈〈２〉　秋田・平鹿右右

　三　猪俣　陽向〈１〉　新潟・本丸右右

　遊　石沢　琉聖〈２〉　福島四右左

　左　遠藤　颯斗〈２〉　福島・四倉右右

◎中　竹内　啓汰〈２〉　東京・武蔵村山一右右

　右　坂元　　壱〈２〉　東京・西台右左

　補　大嶋　哲平〈２〉　千葉・神崎左左

　〃　古谷野太心〈１〉　茨城・協和左左

　〃　横山　孝侑〈１〉　宮城・錦ケ丘右右

　〃　沼田　倖汰〈２〉　宮城・岩沼右左

　〃　小林　海童〈２〉　長野・東右左

　〃　佐々木裕晟〈２〉　宮城・蛇田右右

　〃　大宮　行雲〈２〉　宮城・郡山右右

　〃　芳賀　　巧〈２〉　宮城・南小泉左左

　〃　鈴木　来夢〈２〉　福島・古殿　右右

　〃　高木　星輝〈１〉　山形・米沢三左左

　〃　原田　季陽〈２〉　秋田・羽後右右

記録員佐々木琥太郎〈２〉　福島・郡山三

　〃　山田　峻矢〈２〉　兵庫・北神戸

　〃　美馬　優斗〈２〉　大阪・大正北

　東日大昌平、勢いある上位打線

　攻守ともにバランスがとれた戦力で、３年ぶりに東北大会の出場権を得た。投打がかみ合えば、上位進出が見えてくる。大黒柱は県大会で４試合に先発したエース伊奈蓮樹（れんじゅ）（２年）。３回戦は８四球と乱れたが準々決勝以降は立て直した。身長１８４センチから投げ下ろす角度のある直球を武器に２７奪三振をマークしている。

　上位が活発な打線は主砲井上陽翔（あきと）（同）が打率６割超、打点９といずれもチームトップの記録をたたき出した。３番佐藤界翔（同）、５番浅野空羽（くう）（同）の打率も４割超。１番武山幸平（同）の出塁が鍵を握りそう。

　（メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中学校、投打の順。◎は主将）

〈部長〉豊田　直樹

〈監督〉江井　康胤

投　伊奈　蓮樹〈２〉　神奈川・塚越右右

◎捕　宗田　昇大〈２〉福島・植田東右右

　一　熊上　大耀〈２〉　福島・向陽右右

　二　田中　仁翔〈２〉　東京・大森八右右

　三　斎藤　結翔〈２〉　福島・磐崎右右

　遊　金沢　匠良〈１〉　宮城・高森右右

　左　武山　幸平〈２〉　中村一左左

　中　佐藤　界翔〈２〉　中村二右右

　右　井上　陽翔〈２〉　茨城・東海南右右

　補　岡部　路佳〈２〉　東京・荒川三右右

　〃　長谷川　極〈２〉　東京・両国右右

　〃　渡辺　頼都〈１〉　福島・尚英右左

　〃　川並　　涼〈２〉　埼玉・蕨一右右

　〃　鈴木　渉叶〈２〉　福島・塙右左

　〃　古菅　輝成〈２〉　栃木・矢板右右

　〃　照沼　佑崇〈１〉　福島・泉右右

　〃　川村　凌星〈２〉　東京・練馬右右

　〃　宗田　悠冶〈２〉　福島・植田東左左

　〃　浅野　空羽〈２〉　栃木・喜連川右左

　〃　清村　英心〈１〉　神奈川・汐見台右左

記録員中野　　蘭〈１〉福島・草野

　〃　坂本　　葵〈１〉福島・平三

　学法石川、バッテリーけん引

　ノーシードから東北大会の最後の切符をつかみ、実力校の意地を見せた。２年連続のセンバツ出場を狙い、粘り強く戦いたい。

　前チームから主力のエース佐藤翼（２年）と捕手大栄利哉（同）のバッテリーがチームの中心。佐藤は直球、変化球ともに安定感が増した。大栄が好リードでもり立てる。

　打線は一度つながれば止まらない。２番芳賀優磨（１年）がチームトップの打率６割２分。穴沢侑汰（２年）は全６試合を途中出場ながら打率５割と存在感を見せた。主砲大栄は勝負強さが際立つ。

　（メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中学校、投打の順。◎は主将）

〈部長〉伊東　美明

〈監督〉佐々木順一朗

　投　佐藤　　翼〈２〉　福島・石川義塾左左

◎捕　大栄　利哉〈２〉福島・石川義塾右左

　一　本橋　　陸〈２〉　東京・石神井南右右

　二　林　　咲弥〈２〉　群馬・笠懸南右左

　三　池口　　智〈２〉　千葉・八木が谷右右

　遊　芳賀　優磨〈１〉　宮城・塩釜二右右

　左　佐川　颯偉〈２〉　福島・石川義塾右左

　中　小宅　海叶〈１〉　福島・石川義塾右左

　右　穴沢　侑汰〈２〉　福島・須賀川二右右

　補　菊池　祥志〈２〉　埼玉・岡部右右

　〃　小出　一護〈１〉　福島・石川義塾右右

　〃　伏見　惟生〈１〉　埼玉・大石右右

　〃　秋山　敬祐〈１〉　東京・開進三右右

　〃　熊谷　健太〈１〉　千葉・中原右左

　〃　金川　琉月〈２〉　福島・石川義塾右左

　〃　藤井　勇槙〈１〉　愛知・西枇杷島右右

　〃　福尾　　翔〈２〉　千葉・五井右右

　〃　鈴木　遼大〈２〉　福島・石川義塾左左

　〃　角田　蓮音〈２〉　福島・石川義塾右左

　〃　国分　大弥〈１〉　福島・岩瀬右両

記録員鈴木　隆斗〈２〉　宮城・田尻

　〃　橋本千咲希〈２〉　栃木・陽南

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