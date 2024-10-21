ジョッキー姿で颯爽と駆け抜ける騎馬武者たち

相馬野馬追振興秋季競馬大会は２０日、南相馬市原町区の雲雀ケ原祭場地で開かれ、秋風が吹く中、ジョッキー姿の騎馬武者たちが爽やかに駆け抜けた。

国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」の振興と、騎馬武者の技能向上を目的に一般社団法人相馬野馬追が毎年、春と秋に開催している。今回は２８頭が出場し、９レースが行われた。我妻隆騎手（中ノ郷）のパルス（吉田達也馬主）が優勝した。