福島民友新聞社杯２０２４県中学校新人女子ソフトボール大会は２６日、相馬市の相馬光陽ソフトボール場で開幕した。初日は１、２回戦が行われ、田島・湯川・檜枝岐（会津）、明健（県中）、郡山七（同）、須賀川二・三春（同）が４強に進出した。２７日は準決勝と決勝が行われる。
県北、県中、県南、会津、相双、いわきの６地区の予選会で出場権を得た１６チームが参加。トーナメントで優勝を争っている。
大会結果は「イベント」欄にある同大会のコーナーにも掲載している。
県ソフトボール協会の主催、福島民友新聞社の共催、相双ソフトボール協会、相馬市ソフトボール協会の主管。県、県スポーツ協会、相馬市、市教委、市スポーツ協会の後援、ナガセケンコーの協賛。
▽１回戦 田島・湯川・檜枝岐 １６―１ 小野 （四回コールド）
玉川・古殿 不戦勝 伊達 小名浜一・泉 ２０―０ 船引（三回コールド）
明健 ６―３ 東北
郡山七 不戦勝 安達
藤間 １５―０ 福島四・平野（四回コールド）
須賀川二・三春 １５―０ 塩川・喜多方二・北会津（三回コールド）
信夫・清水 １１―９ 尚英（五回時間切れ）
▽２回戦
田島・湯川・檜枝岐 １２―１ 玉川・古殿（四回コールド）
明健 ５―３ 小名浜一・泉
郡山七 ８―０ 藤間（五回コールド）
須賀川二・三春 １９―１ 信夫・清水（三回コールド）