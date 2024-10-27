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４強決まる　民友杯県中学校新人ソフト

10/27 07:30

民友杯を懸けて熱戦を繰り広げる選手＝相馬光陽ソフトボール場

　福島民友新聞社杯２０２４県中学校新人女子ソフトボール大会は２６日、相馬市の相馬光陽ソフトボール場で開幕した。初日は１、２回戦が行われ、田島・湯川・檜枝岐（会津）、明健（県中）、郡山七（同）、須賀川二・三春（同）が４強に進出した。２７日は準決勝と決勝が行われる。

　県北、県中、県南、会津、相双、いわきの６地区の予選会で出場権を得た１６チームが参加。トーナメントで優勝を争っている。

　大会結果は「イベント」欄にある同大会のコーナーにも掲載している。

チーム紹介などはこちら

　県ソフトボール協会の主催、福島民友新聞社の共催、相双ソフトボール協会、相馬市ソフトボール協会の主管。県、県スポーツ協会、相馬市、市教委、市スポーツ協会の後援、ナガセケンコーの協賛。

　▽１回戦 田島・湯川・檜枝岐　１６―１　小野 （四回コールド）

　玉川・古殿　不戦勝　伊達 小名浜一・泉　２０―０　船引（三回コールド）

　明健　６―３　東北

　郡山七　不戦勝　安達

　藤間　１５―０　福島四・平野（四回コールド）

　須賀川二・三春　１５―０　塩川・喜多方二・北会津（三回コールド）

　信夫・清水　１１―９　尚英（五回時間切れ）

　▽２回戦

　田島・湯川・檜枝岐　１２―１　玉川・古殿（四回コールド）

　明健　５―３　小名浜一・泉

　郡山七　８―０　藤間（五回コールド）

　須賀川二・三春　１９―１　信夫・清水（三回コールド）

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