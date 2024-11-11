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キッチンベース、三春にオープン　豊富なメニュー、夜は居酒屋スタイル

11/11 07:50

昼はランチ、夜は居酒屋スタイルで営業する三春キッチンベース

　三春町熊耳に飲食店「三春キッチンベース」がオープンした。

　昼は定食を中心に、夜は居酒屋スタイルで営業。３種類のから揚げや三春三角揚げなど豊富なメニューをそろえる。

　住所は三春町熊耳十石窪７８。時間は昼営業が午前１１時～午後２時半、夜営業が同５時半～同１０時。土曜日、祝日前は同１１時まで営業。問い合わせは同店（電話０２４７・６１・７９０７）へ。

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