第７７回全日本合唱コンクール全国大会大学職場一般部門は２４日、愛媛県の県民文化会館で行われた。最終日は混声合唱と同声合唱の両部が行われ、混声合唱で合唱団「櫻」が銀賞、同声合唱で「合唱団Ｌ'ａｌｂａ（ラルバ）」が銅賞を受賞した。
日本一に相当する文部科学大臣賞には、混声合唱で「Ｃｏｍｂｉｎｉｒ ｄｉ Ｃｏｒｉｓｔａ（コンビーニディコリスタ）」（東京）が、同声合唱はＮＨＫ福岡児童合唱団ＭＩＲＡＩシニア科（福岡）が選ばれた。
11/25 09:15
第７７回全日本合唱コンクール全国大会大学職場一般部門は２４日、愛媛県の県民文化会館で行われた。最終日は混声合唱と同声合唱の両部が行われ、混声合唱で合唱団「櫻」が銀賞、同声合唱で「合唱団Ｌ'ａｌｂａ（ラルバ）」が銅賞を受賞した。
日本一に相当する文部科学大臣賞には、混声合唱で「Ｃｏｍｂｉｎｉｒ ｄｉ Ｃｏｒｉｓｔａ（コンビーニディコリスタ）」（東京）が、同声合唱はＮＨＫ福岡児童合唱団ＭＩＲＡＩシニア科（福岡）が選ばれた。
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