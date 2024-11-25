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櫻が「銀」、ラルバ「銅」　全日本合唱・大学職場一般部門

11/25 09:15

　第７７回全日本合唱コンクール全国大会大学職場一般部門は２４日、愛媛県の県民文化会館で行われた。最終日は混声合唱と同声合唱の両部が行われ、混声合唱で合唱団「櫻」が銀賞、同声合唱で「合唱団Ｌ'ａｌｂａ（ラルバ）」が銅賞を受賞した。

　日本一に相当する文部科学大臣賞には、混声合唱で「Ｃｏｍｂｉｎｉｒ　ｄｉ　Ｃｏｒｉｓｔａ（コンビーニディコリスタ）」（東京）が、同声合唱はＮＨＫ福岡児童合唱団ＭＩＲＡＩシニア科（福岡）が選ばれた。

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