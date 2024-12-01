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みそぎの荒行…水垢離の儀式で士気高める　きょう、二本松・木幡の幡祭り

12/01 09:20

水垢離の儀式で士気を高める安部禰宜（左）ら＝二本松市木幡地区

　二本松市で１日に行われる国指定重要無形民俗文化財「木幡の幡（はた）祭り」に先立ち、身を清める水垢離（みずごり）の儀式が３０日、同市木幡地区で行われ、下帯姿の氏子らが冷水を浴びて士気を高めた。

　９６０年余の伝統を誇る同祭りは日本三大旗祭りの一つ。隠津島神社拝殿前で行われた水垢離の儀式では、安部章匡禰宜（ねぎ）らが”みそぎの荒行”に臨んだ。

　同祭りは１日午前８時から木幡住民センターグラウンドで出立式を行い、同８時半に幡行列が出発する。

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