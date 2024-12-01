二本松市で１日に行われる国指定重要無形民俗文化財「木幡の幡（はた）祭り」に先立ち、身を清める水垢離（みずごり）の儀式が３０日、同市木幡地区で行われ、下帯姿の氏子らが冷水を浴びて士気を高めた。
９６０年余の伝統を誇る同祭りは日本三大旗祭りの一つ。隠津島神社拝殿前で行われた水垢離の儀式では、安部章匡禰宜（ねぎ）らが”みそぎの荒行”に臨んだ。
同祭りは１日午前８時から木幡住民センターグラウンドで出立式を行い、同８時半に幡行列が出発する。
12/01 09:20
二本松市で１日に行われる国指定重要無形民俗文化財「木幡の幡（はた）祭り」に先立ち、身を清める水垢離（みずごり）の儀式が３０日、同市木幡地区で行われ、下帯姿の氏子らが冷水を浴びて士気を高めた。
９６０年余の伝統を誇る同祭りは日本三大旗祭りの一つ。隠津島神社拝殿前で行われた水垢離の儀式では、安部章匡禰宜（ねぎ）らが”みそぎの荒行”に臨んだ。
同祭りは１日午前８時から木幡住民センターグラウンドで出立式を行い、同８時半に幡行列が出発する。
県内70銘柄飲み比べ 福島、きょうまで「地酒の陣」おでんや焼き鳥も販売
12/01 10:07
12/01 09:09
12/01 09:33
流行「魚」大賞にオオグチボヤ アクアマリンが発表、海底の岩盤などに生息
12/01 09:24
ロボット・航空宇宙の製品、技術を紹介 郡山で30日までフェス
11/30 12:08