いわき地区
|店名
|住所
|電話番号
|いわき市
|勿来・和泉新聞店
|いわき市勿来町窪田町通４の１４
|0246-65-6237
|錦・大川原新聞店
|いわき市錦町中迎３の１の9
|0246-63-9624
|植田・大川原新聞店
|いわき市植田町本町一丁目8の13
|0246-62-2643
|ＡＳＡ植田・山口新聞店
|いわき市植田町根小屋73
|0246-63-0810
|泉サービスセンター
|いわき市泉町3の1の15
|0246-38-3884
|小名浜サービスセンター
|いわき市小名浜字横町2
|0246-38-3884
|ＡＳＡ小名浜・久保田新聞店
|いわき市小名浜大原字上坪３
|0246-92-3085
|常磐・鐘下新聞店
|いわき市常磐湯本町吹谷97の6
|0246-42-2462
|ＡＳＡ湯本・佐久間新聞店
|いわき市常磐下湯長谷町道下63
|0246-43-4002
|平中央・南雲新聞店
|いわき市平字掻槌小路25の11
|0246-25-2537
|平谷川瀬・飯利新聞店
|いわき市平谷川瀬1の19の3
|0246-88-8744
|好間・吉田新聞店
|いわき市好間町中好間字鍛冶内8の1
|0246-36-6177
|ＡＳＡ平中央・中野新聞店
|いわき市平正内町29
|0246-22-2682
|ＡＳＡ平東部・制野新聞店
|いわき市平中神谷字前河原町2の12
|0246-34-4352
|四倉・小山田新聞店
|いわき市四倉町字東二丁目20の4
|0246-32-2780
|小川郷・松本新聞店
|いわき市小川町上平字中島10
|0246-83-1771
|上遠野・西山新聞店
|いわき市遠野町深山田字原前3
|0246-89-2339
|江名・村山新聞店
|いわき市江名字南町91
|0246-55-7021
|豊間・今橋新聞店
|いわき市平豊間字八幡町86の11
|0246-88-9292
|夏井・坂本新聞店
|いわき市平下大越字根岸21
|0246-39-2325
|久ノ浜・松田新聞店
|いわき市久之浜町久之浜字九反坪9
|0246-82-2313