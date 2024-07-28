福島民友
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販売店一覧・いわき

いわき地区

店名 住所 電話番号
いわき市
勿来・和泉新聞店 いわき市勿来町窪田町通４の１４ 0246-65-6237
錦・大川原新聞店 いわき市錦町中迎３の１の9 0246-63-9624
植田・大川原新聞店 いわき市植田町本町一丁目8の13 0246-62-2643
ＡＳＡ植田・山口新聞店 いわき市植田町根小屋73 0246-63-0810
泉サービスセンター いわき市泉町3の1の15 0246-38-3884
小名浜サービスセンター いわき市小名浜字横町2 0246-38-3884
ＡＳＡ小名浜・久保田新聞店 いわき市小名浜大原字上坪３ 0246-92-3085
常磐・鐘下新聞店 いわき市常磐湯本町吹谷97の6 0246-42-2462
ＡＳＡ湯本・佐久間新聞店 いわき市常磐下湯長谷町道下63 0246-43-4002
平中央・南雲新聞店 いわき市平字掻槌小路25の11 0246-25-2537
平谷川瀬・飯利新聞店 いわき市平谷川瀬1の19の3 0246-88-8744
好間・吉田新聞店 いわき市好間町中好間字鍛冶内8の1 0246-36-6177
ＡＳＡ平中央・中野新聞店 いわき市平正内町29 0246-22-2682
ＡＳＡ平東部・制野新聞店 いわき市平中神谷字前河原町2の12 0246-34-4352
四倉・小山田新聞店 いわき市四倉町字東二丁目20の4 0246-32-2780
小川郷・松本新聞店 いわき市小川町上平字中島10 0246-83-1771
上遠野・西山新聞店 いわき市遠野町深山田字原前3 0246-89-2339
江名・村山新聞店 いわき市江名字南町91 0246-55-7021
豊間・今橋新聞店 いわき市平豊間字八幡町86の11 0246-88-9292
夏井・坂本新聞店 いわき市平下大越字根岸21 0246-39-2325
久ノ浜・松田新聞店 いわき市久之浜町久之浜字九反坪9 0246-82-2313
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