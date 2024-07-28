相双地区
|店名
|住所
|電話番号
|南相馬市
|原町南部・末永新聞店
|南相馬市原町区栄町2の72
|0244-23-3551
|原町北部・石倉新聞店
|南相馬市原町区本町1の44
|0244-24-3209
|鹿島・原田新聞店
|南相馬市鹿島区鹿島字町121
|0244-46-1136
|小高・鈴木新聞舗
|双葉郡浪江町権現堂字反町７
|0240-35-2032
|相馬市
|相馬・松澤新聞店
|相馬市小泉字山田248の4
|0244-35-2613
|日立木・村上新聞店
|相馬市赤木字寄井71の2
|0244-35-6068
|双葉郡
|浪江・鈴木新聞舗
|双葉郡浪江町権現堂字反町7
|0240-35-2032
|広野・岡田新聞店
|双葉郡広野町下浅見川字広長95
|0240-27-2434
|木戸新聞販売センター
|双葉郡楢葉町山田岡大堤入22-1 道の駅ならは内
|0240-25-8883
|竜田新聞販売センター
|双葉郡楢葉町井出字上の岡26の1
|0240-25-2570
|富岡新聞販売センター
|双葉郡富岡町小浜字中央416さくらモールとみおか内
|0240-41-0911
|川内新聞販売センター
|双葉郡川内村上川内字小山平501
|0240-23-7818
|相馬郡
|新地・桜井新聞店
|相馬郡新地町谷地小屋字萩崎119の2
|0244-62-4531