福島民友
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販売店一覧・相双

相双地区

店名 住所 電話番号
南相馬市
原町南部・末永新聞店 南相馬市原町区栄町2の72 0244-23-3551
原町北部・石倉新聞店 南相馬市原町区本町1の44 0244-24-3209
鹿島・原田新聞店 南相馬市鹿島区鹿島字町121 0244-46-1136
小高・鈴木新聞舗 双葉郡浪江町権現堂字反町７ 0240-35-2032
相馬市
相馬・松澤新聞店 相馬市小泉字山田248の4 0244-35-2613
日立木・村上新聞店 相馬市赤木字寄井71の2 0244-35-6068
双葉郡
浪江・鈴木新聞舗 双葉郡浪江町権現堂字反町7 0240-35-2032
広野・岡田新聞店 双葉郡広野町下浅見川字広長95 0240-27-2434
木戸新聞販売センター 双葉郡楢葉町山田岡大堤入22-1 道の駅ならは内 0240-25-8883
竜田新聞販売センター 双葉郡楢葉町井出字上の岡26の1 0240-25-2570
富岡新聞販売センター 双葉郡富岡町小浜字中央416さくらモールとみおか内 0240-41-0911
川内新聞販売センター 双葉郡川内村上川内字小山平501 0240-23-7818
相馬郡
新地・桜井新聞店 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎119の2 0244-62-4531
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