福島民友
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販売店一覧・会津

会津地区

店名 住所 電話番号
会津若松市
若松東部・松岡新聞店 会津若松市亀賀二丁目17の10 0242-22-8026
若松南部・松岡新聞店 会津若松市城西町5の25 0242-26-6209
若松中央サービスセンター 会津若松市七日町8の7 0242-25-0601
若松城西・松岡新聞店 会津若松市城西町5の25 0242-26-6209
ＡＳＡ会津若松・高梨新聞店 会津若松市馬場町1の39 0242-22-4349
大戸・徳田新聞店 会津若松市大戸町上三寄北沢甲410の1 0242-92-2280
広田・金子新聞店 会津若松市河東町広田字堤1 0242-75-2345
喜多方市
喜多方・渡部新聞店 喜多方市関柴町上高額字宮越537の3 0241-24-5081
ＡＳＡ喜多方・馬場新聞店 喜多方市関柴町上高額字境田622の3 0241-22-1339
塩川販売所 喜多方市塩川町字東栄町3の1の21 0241-27-2174
山都・佐藤新聞店 喜多方市山都町木幡字鼬塚(いたちづか)丁1673の1 0241-23-5805
高郷・佐藤新聞店 河沼郡会津坂下町稲荷塚62の2 0242-82-4279
耶麻郡
猪苗代販売所 耶麻郡猪苗代町字城南141の1 0242-72-0201
川桁・佐藤新聞店 耶麻郡猪苗代町川桁字家ノ前3670 0242-66-3265
翁島・二瓶新聞店 耶麻郡猪苗代町磐根字中曽根2422の113 0242-65-2201
磐梯・渡部新聞店 耶麻郡磐梯町磐梯字道割堂274の5 0242-73-2908
野沢・船橋新聞店 耶麻郡西会津町野沢字上原乙2632 0241-45-3110
上野尻・船橋新聞店 耶麻郡西会津町上野尻下沖ノ原2656の21 0241-45-3110
奥川・井上新聞店 耶麻郡西会津町奥川豊島字新町367 0241-49-2003
大沼郡
高田・和須津新聞店 大沼郡会津美里町字柳台甲2327の2 0242-54-6010
新鶴新聞販売センター 大沼郡会津美里町境野字二軒398 0242-23-4178
本郷・渡部新聞店 大沼郡会津美里町字瀬戸屋前甲2243の1 0242-56-2050
横田・滝沢新聞店 大沼郡金山町横田字浜子1386 0241-56-4411
昭和・本名新聞店 大沼郡昭和村中津川字中島1620 0241-57-2166
南会津郡
田島・渡部新聞店 南会津郡南会津町田島字横町甲2338 0241-62-0274
下郷・河合新聞店 南会津郡下郷町豊成字林中6091の3 0241-67-2158
大川・星新聞店 南会津郡南会津町小立岩字居平146 0241-76-2218
只見・鈴木新聞店 南会津郡只見町只見字田中1171 0241-82-3275
只見朝日・目黒新聞店 南会津郡只見町福井字仲町35 0241-72-8741
大宮・本橋新聞店 南会津郡南会津町山口字上新田995の1 0241-72-2661
河沼郡
柳津・伊藤新聞店 河沼郡柳津町柳津字岩坂町甲187 0241-42-2355
塔寺・渡辺新聞店 河沼郡会津坂下町高寺字舟渡4665 0242-85-2117
会津坂下町店 河沼郡会津坂下町字市中４番甲3758　 0242-83-0640
坂下・馬場新聞店 河沼郡会津坂下町字上口476の１ 0242-83-4779
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