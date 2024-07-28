会津地区
|店名
|住所
|電話番号
|会津若松市
|若松東部・松岡新聞店
|会津若松市亀賀二丁目17の10
|0242-22-8026
|若松南部・松岡新聞店
|会津若松市城西町5の25
|0242-26-6209
|若松中央サービスセンター
|会津若松市七日町8の7
|0242-25-0601
|若松城西・松岡新聞店
|会津若松市城西町5の25
|0242-26-6209
|ＡＳＡ会津若松・高梨新聞店
|会津若松市馬場町1の39
|0242-22-4349
|大戸・徳田新聞店
|会津若松市大戸町上三寄北沢甲410の1
|0242-92-2280
|広田・金子新聞店
|会津若松市河東町広田字堤1
|0242-75-2345
|喜多方市
|喜多方・渡部新聞店
|喜多方市関柴町上高額字宮越537の3
|0241-24-5081
|ＡＳＡ喜多方・馬場新聞店
|喜多方市関柴町上高額字境田622の3
|0241-22-1339
|塩川販売所
|喜多方市塩川町字東栄町3の1の21
|0241-27-2174
|山都・佐藤新聞店
|喜多方市山都町木幡字鼬塚(いたちづか)丁1673の1
|0241-23-5805
|高郷・佐藤新聞店
|河沼郡会津坂下町稲荷塚62の2
|0242-82-4279
|耶麻郡
|猪苗代販売所
|耶麻郡猪苗代町字城南141の1
|0242-72-0201
|川桁・佐藤新聞店
|耶麻郡猪苗代町川桁字家ノ前3670
|0242-66-3265
|翁島・二瓶新聞店
|耶麻郡猪苗代町磐根字中曽根2422の113
|0242-65-2201
|磐梯・渡部新聞店
|耶麻郡磐梯町磐梯字道割堂274の5
|0242-73-2908
|野沢・船橋新聞店
|耶麻郡西会津町野沢字上原乙2632
|0241-45-3110
|上野尻・船橋新聞店
|耶麻郡西会津町上野尻下沖ノ原2656の21
|0241-45-3110
|奥川・井上新聞店
|耶麻郡西会津町奥川豊島字新町367
|0241-49-2003
|大沼郡
|高田・和須津新聞店
|大沼郡会津美里町字柳台甲2327の2
|0242-54-6010
|新鶴新聞販売センター
|大沼郡会津美里町境野字二軒398
|0242-23-4178
|本郷・渡部新聞店
|大沼郡会津美里町字瀬戸屋前甲2243の1
|0242-56-2050
|横田・滝沢新聞店
|大沼郡金山町横田字浜子1386
|0241-56-4411
|昭和・本名新聞店
|大沼郡昭和村中津川字中島1620
|0241-57-2166
|南会津郡
|田島・渡部新聞店
|南会津郡南会津町田島字横町甲2338
|0241-62-0274
|下郷・河合新聞店
|南会津郡下郷町豊成字林中6091の3
|0241-67-2158
|大川・星新聞店
|南会津郡南会津町小立岩字居平146
|0241-76-2218
|只見・鈴木新聞店
|南会津郡只見町只見字田中1171
|0241-82-3275
|只見朝日・目黒新聞店
|南会津郡只見町福井字仲町35
|0241-72-8741
|大宮・本橋新聞店
|南会津郡南会津町山口字上新田995の1
|0241-72-2661
|河沼郡
|柳津・伊藤新聞店
|河沼郡柳津町柳津字岩坂町甲187
|0241-42-2355
|塔寺・渡辺新聞店
|河沼郡会津坂下町高寺字舟渡4665
|0242-85-2117
|会津坂下町店
|河沼郡会津坂下町字市中４番甲3758
|0242-83-0640
|坂下・馬場新聞店
|河沼郡会津坂下町字上口476の１
|0242-83-4779