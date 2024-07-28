福島民友
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販売店一覧・県南

県南地区

店名 住所 電話番号
白河市
白河・中島新聞店 白河市大工町24 0248-23-2539
ＡＳＡ白河・庄司新聞店 白河市八幡小路２ 0248-23-3373
須賀川市
須賀川中央・石倉新聞店 須賀川市大町49の3 0248-73-2757
須賀川北部・石倉新聞店 須賀川市卸町36 0248-73-2757
須賀川西部・石倉新聞店 須賀川市卸町36 0248-73-2757
ＡＳＡ須賀川・幕田新聞店 須賀川市丸田町83 0248-75-3721
田村市
田村船引サービスセンター 田村市船引町船引字臂曲11 0247-82-4636
瀬川・石井新聞店 田村市船引町北鹿又字仲田48の6 0247-82-1591
田村大越サービスセンター 田村市大越町上大越字薬師堂160の1 0247-82-4636
滝根・早川新聞店 田村市滝根町神俣字梵天川77の6 0247-78-2020
常葉・ＪＡ新聞センターたむら常葉店 田村市常葉町常葉字古御門35 0247-77-2075
石川郡
石川・吉田新聞店 石川郡石川町字南町8 0247-26-2232
古殿・常盤新聞店 石川郡古殿町竹貫字竹貫7 0247-53-2349
浅川・山野辺新聞店 石川郡浅川町浅川字本町40の1 0247-36-2057
東白川郡
棚倉新聞販売センター 東白川郡棚倉町棚倉字北町139の1 0247-33-9000
塙新聞販売センター 東白川郡塙町塙字大町2の34の1 0247-57-8828
鮫川・早川新聞店 東白川郡鮫川村東野字広畑28の２ 0247-49-2058
矢祭新聞販売センター 東白川郡矢祭町東舘字石田17の２ 080-4113-9272
西白河郡
新白河サービスセンター 西白河郡西郷村字石塚南51 0248-22-0258
矢吹・渡辺新聞店 西白河郡矢吹町字曙町374 0248-42-3231
田村郡
小野・早川新聞店 田村郡小野町小野新町字横町18 0247-72-2617
田村夏井・古﨑新聞店 田村郡小野町夏井字午天王51 050-3588-2185
三春集報社 田村郡三春町字北町168 0247-62-3813
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