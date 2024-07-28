県南地区
|店名
|住所
|電話番号
|白河市
|白河・中島新聞店
|白河市大工町24
|0248-23-2539
|ＡＳＡ白河・庄司新聞店
|白河市八幡小路２
|0248-23-3373
|須賀川市
|須賀川中央・石倉新聞店
|須賀川市大町49の3
|0248-73-2757
|須賀川北部・石倉新聞店
|須賀川市卸町36
|0248-73-2757
|須賀川西部・石倉新聞店
|須賀川市卸町36
|0248-73-2757
|ＡＳＡ須賀川・幕田新聞店
|須賀川市丸田町83
|0248-75-3721
|田村市
|田村船引サービスセンター
|田村市船引町船引字臂曲11
|0247-82-4636
|瀬川・石井新聞店
|田村市船引町北鹿又字仲田48の6
|0247-82-1591
|田村大越サービスセンター
|田村市大越町上大越字薬師堂160の1
|0247-82-4636
|滝根・早川新聞店
|田村市滝根町神俣字梵天川77の6
|0247-78-2020
|常葉・ＪＡ新聞センターたむら常葉店
|田村市常葉町常葉字古御門35
|0247-77-2075
|石川郡
|石川・吉田新聞店
|石川郡石川町字南町8
|0247-26-2232
|古殿・常盤新聞店
|石川郡古殿町竹貫字竹貫7
|0247-53-2349
|浅川・山野辺新聞店
|石川郡浅川町浅川字本町40の1
|0247-36-2057
|東白川郡
|棚倉新聞販売センター
|東白川郡棚倉町棚倉字北町139の1
|0247-33-9000
|塙新聞販売センター
|東白川郡塙町塙字大町2の34の1
|0247-57-8828
|鮫川・早川新聞店
|東白川郡鮫川村東野字広畑28の２
|0247-49-2058
|矢祭新聞販売センター
|東白川郡矢祭町東舘字石田17の２
|080-4113-9272
|西白河郡
|新白河サービスセンター
|西白河郡西郷村字石塚南51
|0248-22-0258
|矢吹・渡辺新聞店
|西白河郡矢吹町字曙町374
|0248-42-3231
|田村郡
|小野・早川新聞店
|田村郡小野町小野新町字横町18
|0247-72-2617
|田村夏井・古﨑新聞店
|田村郡小野町夏井字午天王51
|050-3588-2185
|三春集報社
|田村郡三春町字北町168
|0247-62-3813