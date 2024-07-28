県北地区
|店名
|住所
|電話番号
|福島市
|飯坂・鈴木新聞店
|福島市飯坂町字月崎町1の6
|024-542-3071
|福島中央・渡辺新聞店
|福島市泉字大仏5
|024-557-3364
|福島東部・渡辺新聞店
|福島市仲間町3の22
|024-522-8447
|福島南部・加藤新聞店
|福島市伏拝字清水内1の3
|024-546-9171
|福島西部・飯岡新聞店
|福島市太田町4の7
|024-533-3088
|渡利・渡辺新聞店
|福島市渡利字小久保16の1
|024-523-5301
|須南サービスセンター
|福島市成川字五反田9の1
|024-539-8860
|瀬上・松浦新聞舗
|福島市宮代字植田前26の10
|024-553-2661
|笹谷・渡辺新聞店
|福島市笹谷字清水1の11
|024-557-0424
|松川・ふじや新聞店
|福島市松川町字前原18の5
|024-567-2241
|飯野サービスセンター
|福島市飯野町字後川26
|024-566-3426
|ＡＳＡ福島中央店
|福島市岡部字上条79の1
|024-572-5955
|ＡＳＡ福島北部・高梨新聞店
|福島市笹谷字南田12の2
|024-558-8502
|ＡＳＡ福島南部
|福島市岡部字上条79の１
|024-572-5955
|ＡＳＡ金谷川・斎藤新聞店
|福島市松川町関谷字東6
|024-549-9522
|伊達市
|梁川サービスセンター
|伊達市梁川町本町3の3
|024-575-4100
|掛田・斎藤新聞店
|伊達市霊山町大石字小坂87の3
|024-587-1651
|保原サービスセンター
|伊達市保原町字一丁目14
|024-575-4100
|伊達・伏黒サービスセンター
|伊達市宮前23の10
|024-583-3445
|小国・菅野新聞店
|伊達市霊山町下小国字繕木9の6
|024-586-3079
|二本松市
|二本松・藤沼新聞店
|二本松市金色412－12
|0243-22-2325
|ＡＳＡ二本松・古川新聞店
|二本松市竹田２の42
|0243-22-0621
|小浜・大関新聞店
|二本松市小浜字鳥居町1
|0243-55-2332
|針道・服部新聞店
|二本松市針道字堤崎16の1
|0243-46-2506
|本宮市
|新本宮・中釜新聞店
|本宮市本宮字万世214の1
|0243-24-5833
|ＡＳＡ本宮・古川新聞店
|本宮市本宮万世142-3
|0243-34-2033
|伊達郡
|川俣・高橋新聞店
|伊達郡川俣町字鉄炮町48の1
|024-566-3426
|桑折・浅野新聞店
|伊達郡桑折町南半田字二本木27
|024-582-3067
|藤田・大友新聞店
|伊達郡国見町藤田字北55の1
|024-585-5356
|藤田・斎藤新聞店
|伊達郡国見町藤田字中沢一4の14
|024-585-5385