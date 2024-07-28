福島民友
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販売店一覧・県北

県北地区

店名 住所 電話番号
福島市
飯坂・鈴木新聞店 福島市飯坂町字月崎町1の6 024-542-3071
福島中央・渡辺新聞店 福島市泉字大仏5 024-557-3364
福島東部・渡辺新聞店 福島市仲間町3の22 024-522-8447
福島南部・加藤新聞店 福島市伏拝字清水内1の3 024-546-9171
福島西部・飯岡新聞店 福島市太田町4の7 024-533-3088
渡利・渡辺新聞店 福島市渡利字小久保16の1 024-523-5301
須南サービスセンター 福島市成川字五反田9の1 024-539-8860
瀬上・松浦新聞舗 福島市宮代字植田前26の10 024-553-2661
笹谷・渡辺新聞店 福島市笹谷字清水1の11 024-557-0424
松川・ふじや新聞店 福島市松川町字前原18の5 024-567-2241
飯野サービスセンター 福島市飯野町字後川26 024-566-3426
ＡＳＡ福島中央店 福島市岡部字上条79の1 024-572-5955
ＡＳＡ福島北部・高梨新聞店 福島市笹谷字南田12の2 024-558-8502
ＡＳＡ福島南部 福島市岡部字上条79の１ 024-572-5955
ＡＳＡ金谷川・斎藤新聞店 福島市松川町関谷字東6 024-549-9522
伊達市
梁川サービスセンター 伊達市梁川町本町3の3 024-575-4100
掛田・斎藤新聞店 伊達市霊山町大石字小坂87の3 024-587-1651
保原サービスセンター 伊達市保原町字一丁目14 024-575-4100
伊達・伏黒サービスセンター 伊達市宮前23の10 024-583-3445
小国・菅野新聞店 伊達市霊山町下小国字繕木9の6 024-586-3079
二本松市
二本松・藤沼新聞店 二本松市金色412－12 0243-22-2325
ＡＳＡ二本松・古川新聞店 二本松市竹田２の42 0243-22-0621
小浜・大関新聞店 二本松市小浜字鳥居町1 0243-55-2332
針道・服部新聞店 二本松市針道字堤崎16の1 0243-46-2506
本宮市
新本宮・中釜新聞店 本宮市本宮字万世214の1 0243-24-5833
ＡＳＡ本宮・古川新聞店 本宮市本宮万世142-3 0243-34-2033
伊達郡
川俣・高橋新聞店 伊達郡川俣町字鉄炮町48の1 024-566-3426
桑折・浅野新聞店 伊達郡桑折町南半田字二本木27 024-582-3067
藤田・大友新聞店 伊達郡国見町藤田字北55の1 024-585-5356
藤田・斎藤新聞店 伊達郡国見町藤田字中沢一4の14 024-585-5385
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