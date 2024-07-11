先王朝時代からローマ支配時代までの各時代を網羅した「古代エジプト美術館 渋谷」のコレクションは、中近東の古美術の収集家として知られる石黒孝次郎氏など著名な所蔵家たちの旧蔵品がベースになっており、国内において質量ともに第一級の内容を誇っています。

同館のコレクションを初めて館外で大規模に公開する本展では、ミイラやミイラマスク、木棺、神殿の柱、ツタンカーメンの指輪といった世界的に貴重な遺物や、当時の生活様式がわかる容器や装身具など約200件を展示します。また、過去100年間学術的な調査がほとんどなされてこなかったメイドゥム（マイドゥーム）・ピラミッドの最新調査（2022年）の様子もあわせて紹介し、古代の巨大文明に幅広く触れる機会とします。

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