先王朝時代からローマ支配時代までの各時代を網羅した「古代エジプト美術館 渋谷」のコレクションは、中近東の古美術の収集家として知られる石黒孝次郎氏など著名な所蔵家たちの旧蔵品がベースになっており、国内において質量ともに第一級の内容を誇っています。
同館のコレクションを初めて館外で大規模に公開する本展では、ミイラやミイラマスク、木棺、神殿の柱、ツタンカーメンの指輪といった世界的に貴重な遺物や、当時の生活様式がわかる容器や装身具など約200件を展示します。また、過去100年間学術的な調査がほとんどなされてこなかったメイドゥム（マイドゥーム）・ピラミッドの最新調査（2022年）の様子もあわせて紹介し、古代の巨大文明に幅広く触れる機会とします。
終了しました。たくさんのご来場ありがとうございました。
|会期
|令和５年６月２４日（土）～８月２０日（日）
|開館時間
|午前９時３０分～午後５時 ７月と８月の金曜日は午後８時まで
※入場は閉館３０分前まで
|休館日
|月曜日（７月１７日は開館し、翌日休館。８月１４日は臨時開館）
|会場
|いわき市立美術館 企画展示室（福島県いわき市平字堂根町４－４）
|主催
|いわき市立美術館、福島民友新聞社、福島中央テレビ、古代エジプト美術館渋谷
|監修
|ロバート・スティーヴン・ビアンキ（古代エジプト美術館 渋谷 主任学芸員）
|学術協力
|近藤二郎（早稲田大学 名誉教授）、大城道則（ 駒澤 大学 教授）・後援 エジプト大使館
|後援
|エジプト大使館
|観覧料
|一般 1,200 円 （960 円）、高・高専・大学生600 円 (480 円）、小・中学生 400 円 (320 円） ※カッコ内は団体割引料金
いわき市在住の65歳以上の方は無料
|問い合わせ
|いわき市立美術館 （電話０２４６・２５・１１１１）