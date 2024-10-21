開催日 １０月２６日（土）、２７日（日）

会 場 相馬市 相馬光陽ソフトボール場（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ球場）

主 催 福島県ソフトボール協会

共 催 福島民友新聞社

後 援 福島県、（公財）福島県スポーツ協会・相馬市・相馬市教育委員会・相馬市スポーツ協会

協 賛 ナガセケンコー株式会社

主 管 相双ソフトボール協会・相馬市ソフトボール協会

【組み合わせ】

【出場チーム目次】学校名をクリックすると各チームの紹介にジャンプします。

二本松市立安達中学校（県北第１代表）

伊達市立伊達中学校（県北第２代表）

福島市立第四、平野中学校（県北第３代表）

福島市立信夫、清水中学校（県北第４代表）

須賀川市立第二、三春町立三春中学校（県中第１代表）

郡山市立明健中学校中学校（県中第２代表）

郡山市立第七中学校（県中第３代表）

小野町立小野中学校（県中第４代表）

田村市立船引中学校（県中第５代表）

白河市立東北中学校（県南第１代表）

玉川村立玉川、古殿町立古殿中学校中学校（県南第２代表）

南会津町田島、湯川村、檜枝岐村立中学校（会津第１代表）

喜多方、塩川、喜多方第二、北会津中学校（会津第２代表）

新地町立尚英中学校（相双代表）

いわき市立小名浜第一、いわき市立泉中学校（いわき第１代表）

いわき市立藤間中学校（いわき第２代表）





出場チーム・選手紹介

二本松安達中（県北第１代表）





監督 紺 野 智 美

コーチ 佐 藤 昭 英

投手 佐藤 いちか １

捕手 小澤 帆乃佳 １

一塁手 三宅 莉乃 １

二塁手 伊藤 優 １

三塁手 渡邉 悠月 １

遊撃手 菅野 瑚都 １

左翼手 小野 紗季 ２

中堅手 菅野 優奈 １

右翼手 安齋夏月美 １

控え 金田 夕佳 ２

〃 安齋 結 ２

伊達中（県北第２代表）





監督 佐々木 珠水

コーチ 茂木 巧

投手 阿部 妃芽璃 ２

捕手 髙橋 羽南 ２

一塁手 鈴木 心結 ２

二塁手 小野 愛夢 １

三塁手 高橋 空 ２

遊撃手 橘 乃綾 １

左翼手 大澤 結奈 １

中堅手 神田 ゆずね １

右翼手 佐柄 里央奈 １

福島第四、平野中（県北第３代表）





監督 島貫 健

コーチ 佐藤 誠

投手 松田るちあ ２ 平野

捕手 明石 一果 ２ 福島四

一塁手 大石らいか ２ 平野

二塁手 齋藤 夕夏 ２ 平野

三塁手 富樫 芽生 １ 平野

遊撃手 紺野 光咲 ２ 平野

左翼手 早坂 瑠那 １ 福島四

中堅手 新村 陽菜 １ 平野

右翼手 箭内 依織 １ 平野

控え 服部 由真 １ 平野

〃 石上 咲空 １ 平野

福島信夫、清水中（県北第４代表）





監督 根本 孝雄

コーチ 増子 弘晃

投手 佐藤 夏帆 １ 信夫

捕手 及川 暖乃 １ 清水

一塁手 佐々木 葵 １ 清水

二塁手 渡部 美月 ２ 信夫

三塁手 鈴木 葉月 １ 信夫

遊撃手 安藤 凜美 ２ 信夫

左翼手 山岸 花音 １ 信夫

中堅手 天野 栞那 １ 清水

右翼手 小野寺 真凛 １ 清水

控え 佐藤 凛 １ 信夫

〃 八巻 ゆみな １ 信夫

〃 遠藤 ひより １ 信夫

〃 遠藤 澪 １ 信夫

〃 八巻 ゆみな １ 信夫

〃 清野 莉々花 １ 清水

須賀川第二、三春中（県中第１代表）





監督 齋藤 雅之

コーチ 髙山 正康

投手 橋本 羽叶 ２ 三春

捕手 小林 優茉 ２ 須賀川第二

一塁手 影山 萌果 ２ 三春

二塁手 佐久間 心春 ２ 三春

三塁手 遠藤 花純 ２ 須賀川第二

遊撃手 小針 杏暖 ２ 須賀川第二

左翼手 塩澤 こころ ２ 須賀川第二

中堅手 吉田 陽依 ２ 須賀川第二

右翼手 藤川 舞衣 ２ 三春

控え 羽田 來民 １ 須賀川第二

〃 吉川 日菜 １ 須賀川第二

〃 渡辺 依里香 ２ 三春

郡山明健中（県中第２代表）





監督 吉田 隆

コーチ 村上 淳

投手 吉成 あやめ １

捕手 長谷川 慈 １

一塁手 吉井 紅葉 １

二塁手 橋本 青依 １

三塁手 若杉 こころ ２

遊撃手 髙橋 桃子 １

左翼手 佐藤 梨乃 １

中堅手 田村 優愛 １

右翼手 小林 光希 １

控え 吉成 心奏 １

郡山第七中（県中第３代表）





監督 渡邊 大輔

コーチ 長崎 琴乃

投手 坪井 優梨菜 １

捕手 安斎 文 ２

一塁手 栁沼 向日葵 ２

二塁手 新井 愛叶 １

三塁手 渡邉 暖乃 ２

遊撃手 石田 聖夜 １

左翼手 古宮 里依咲 １

中堅手 千葉 小暖 ２

右翼手 小野 瑞歩 ２

控え 森岡 結琳 ２

〃 横田 心春 １

小野町立小野中学校（県中第４代表）





監督 佐藤 直

投手 秋田 麻耶 ２

捕手 生天目 虹光 ２

一塁手 宍戸 万葉 ２

二塁手 津田 芽吹 １

三塁手 福澤 莉子 ２

遊撃手 西牧 萌衣 ２

左翼手 郡司 怜唯 １

中堅手 國分 玲緒 ２

右翼手 郡司 杷奈 １

控え 宇佐見 采音 １

〃 吉田 心菜 １

田村船引中（県中第５代表）





監督 遠藤 民生

コーチ 志賀 敏

投手 橋本 乙華 １

捕手 渡辺 遥愛 ２

一塁手 菊地 彩花 ２

二塁手 井堀 愛鈴 １

三塁手 石黒 稟華 ２

遊撃手 佐藤 菜南 １

左翼手 歌川 優音 １

中堅手 栁沼 志奈 ２

右翼手 佐久間 凛 ２

控え 渡邉 心輝 ２

〃 白石 結莉香 １

東北中（県南第１代表）





監督 大野 拓人

コーチ 吉成 淳

投手 深谷 莉緒 ２

捕手 穂積 凛々樺 ２

一塁手 吉成 萌瑛 １

二塁手 兼子 心優 ２

三塁手 本間 暖乃香 １

遊撃手 後上 華音 ２

左翼手 石川 琴菜 １

中堅手 鈴木 めい ２

右翼手 管家 乃風 ２

控え 露木 花音 ２

〃 寺門 心晴 ２

〃 十文字 莉愛 ２

〃 佐藤 優花 １

玉川、古殿中（県南第２代表）





監督 矢内 雄大

コーチ 深谷 正人

投手 首藤 果凛 ２ 玉川中

捕手 関根 真唯 ２ 玉川中

一塁手 車田 里緒 ２ 玉川中

二塁手 溝井 りお ２ 玉川中

三塁手 田母神 茉由 ２ 玉川中

遊撃手 塩澤 夏美 ２ 玉川中

左翼手 桑原 蛍 ２ 玉川中

中堅手 瀬谷 一佳 １ 玉川中

右翼手 小林 天音 １ 玉川中

控え 桑原 希美 １ 玉川中

〃 藤田 絵菜 ２ 玉川中

〃 岡部 星南 ２ 古殿中

〃 溝井 心優 ２ 古殿中

〃 田名辺 藍李 ２ 古殿中

〃 野崎 はるな ２ 古殿中

〃 生田目 麻央 ２ 古殿中

〃 水野 優 ２ 古殿中

南会津町田島、湯川村、檜枝岐村立中学校（会津第１代表）





監督 古川 幸大

コーチ 弓田 佳憲

投手 星 陽向 ２

捕手 玉川 煌梨 ２

一塁手 渡部 遥陽 １

二塁手 齋藤 光里 ２

三塁手 高倉 和 １

遊撃手 弓田 萌結 １

左翼手 齋藤 結子 ２

中堅手 小林 愛依 ２

右翼手 古川 さくら ２

控え 小野 真凜 １

〃 佐久間 奈央 ２

〃 星 彩那 ２

〃 星 那奈佳 １

〃 保科 咲季 １

喜多方、塩川、喜多方第二、北会津中学校（会津第２代表）





監督 宇川 純子

コーチ 髙橋 幸生

投手 手代木里美 ２ 塩川

捕手 深谷 菜智 ２ 塩川

一塁手 渡部 乃愛 ２ 喜二

二塁手 長谷川詩乃 ２ 喜二

三塁手 飯塚明桜里 ２ 塩川

遊撃手 加藤 由夢 ２ 北会津

左翼手 鈴木 俐愛 ２ 塩川

中堅手 遠藤 楓來 ２ 喜二

右翼手 入岡 愛未 ２ 塩川

控え 田中 愛琉 ２ 塩川

尚英中（相双代表）





監督 鬼島 祐樹

投手 寺島 陽向 ２

捕手 駒木根幸乃 ２

一塁手 藤 莉央奈 ２

二塁手 阿部 桧依 ２

三塁手 本田 愛海 ２

遊撃手 遠藤 凪夏 ２

左翼手 荒 瑠莉奈 ２

中堅手 佐藤 帆花 ２

右翼手 八巻由稀南 ２

控え 櫻井 優愛 ２

いわき市立小名浜第一中学校 いわき市立泉中学校（いわき第１代表）





監督 菊池 郁郎

コーチ 澁谷 将人

投手 横田 真愛 ２

捕手 永井 美冬 １

一塁手 櫻井 架希 １

二塁手 松﨑 和 １

三塁手 小野 愛梨 ２

遊撃手 杉本 世愛 ２

左翼手 遠藤 妃捺多 １

中堅手 中村 紗笑 １

右翼手 阿部 ひかり １

控え 信夫 結衣 １

いわき市立藤間中学校（いわき第２代表）





監督 鴨田 哲輝

投手 井上 和香 １

捕手 清水 明歩 ２

一塁手 小林ひより １

二塁手 髙見 碧海 ２

三塁手 鈴木こころ １

遊撃手 鈴木 南美 １

左翼手 松川 日歌 ２

中堅手 青木 夢那 １

右翼手 國井 彩来 ２

控え 大竹 希花 １

〃 箱﨑 柊香 １