福島民友
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第37回福島県中新人女子ソフトボール大会

10/21 05:00

開催日　１０月２６日（土）、２７日（日）

会　場　相馬市　相馬光陽ソフトボール場（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ球場）

主　催　福島県ソフトボール協会

共　催　福島民友新聞社

後　援　福島県、（公財）福島県スポーツ協会・相馬市・相馬市教育委員会・相馬市スポーツ協会

協　賛　ナガセケンコー株式会社

主　管　相双ソフトボール協会・相馬市ソフトボール協会

【組み合わせ】

組み合わせ.jpg

【出場チーム目次】学校名をクリックすると各チームの紹介にジャンプします。

二本松市立安達中学校（県北第１代表）
伊達市立伊達中学校（県北第２代表）
福島市立第四、平野中学校（県北第３代表）
福島市立信夫、清水中学校（県北第４代表）
須賀川市立第二、三春町立三春中学校（県中第１代表）
郡山市立明健中学校中学校（県中第２代表）
郡山市立第七中学校（県中第３代表）
小野町立小野中学校（県中第４代表）
田村市立船引中学校（県中第５代表）
白河市立東北中学校（県南第１代表）
玉川村立玉川、古殿町立古殿中学校中学校（県南第２代表）
南会津町田島、湯川村、檜枝岐村立中学校（会津第１代表）
喜多方、塩川、喜多方第二、北会津中学校（会津第２代表）
新地町立尚英中学校（相双代表）
いわき市立小名浜第一、いわき市立泉中学校（いわき第１代表）
いわき市立藤間中学校（いわき第２代表）

出場チーム・選手紹介

二本松安達中（県北第１代表）

二本松市立安達中学校
監督　　紺　野　智　美
コーチ　佐　藤　昭　英
投手　　佐藤　いちか　１
捕手　　小澤　帆乃佳　１
一塁手　三宅　莉乃　　１
二塁手　伊藤　優　　　１
三塁手　渡邉　悠月　　１
遊撃手　菅野　瑚都　　１
左翼手　小野　紗季　　２
中堅手　菅野　優奈　　１
右翼手　安齋夏月美　　１
控え　　金田　夕佳　　２
　〃　　安齋　結　　　２

伊達中（県北第２代表）

伊達市伊達中学校
監督　　佐々木　珠水
コーチ　茂木　巧
投手　　阿部　妃芽璃　２
捕手　　髙橋　羽南　　２
一塁手　鈴木　心結　　２
二塁手　小野　愛夢　　１
三塁手　高橋　空　　　２
遊撃手　橘　乃綾　　　１
左翼手　大澤　結奈　　１
中堅手　神田　ゆずね　１
右翼手　佐柄　里央奈　１

福島第四、平野中（県北第３代表）

福島市第四、平野中（県北第３代表）
監督　　島貫　健
コーチ　佐藤　誠
投手　　松田るちあ　２　平野
捕手　　明石　一果　２　福島四
一塁手　大石らいか　２　平野
二塁手　齋藤　夕夏　２　平野
三塁手　富樫　芽生　１　平野
遊撃手　紺野　光咲　２　平野
左翼手　早坂　瑠那　１　福島四
中堅手　新村　陽菜　１　平野
右翼手　箭内　依織　１　平野
控え　　服部　由真　１　平野
　〃　　石上　咲空　１　平野

福島信夫、清水中（県北第４代表）

福島市立信夫、清水中学校
監督　　根本　孝雄
コーチ　増子　弘晃
投手　　佐藤　夏帆　　１　　信夫
捕手　　及川　暖乃　　１　　清水
一塁手　佐々木　葵　　１　　清水
二塁手　渡部　美月　　２　　信夫
三塁手　鈴木　葉月　　１　　信夫
遊撃手　安藤　凜美　　２　　信夫
左翼手　山岸　花音　　１　　信夫
中堅手　天野　栞那　　１　　清水
右翼手　小野寺　真凛　１　　清水
控え　　佐藤　凛　　　１　　信夫
　〃　　八巻　ゆみな　１　　信夫
　〃　　遠藤　ひより　１　　信夫
　〃　　遠藤　澪　　　１　　信夫
　〃　　八巻　ゆみな　１　　信夫
　〃　　清野　莉々花　１　　清水

須賀川第二、三春中（県中第１代表）

須賀川市立第二、三春町立三春中学校中学校
監督　　齋藤　雅之
コーチ　髙山　正康
投手　　橋本　羽叶　　２　　三春
捕手　　小林　優茉　　２　　須賀川第二
一塁手　影山　萌果　　２　　三春
二塁手　佐久間　心春　２　　三春
三塁手　遠藤　花純　　２　　須賀川第二
遊撃手　小針　杏暖　　２　　須賀川第二
左翼手　塩澤　こころ　２　　須賀川第二
中堅手　吉田　陽依　　２　　須賀川第二
右翼手　藤川　舞衣　　２　　三春
控え　　羽田　來民　　１　　須賀川第二
　〃　　吉川　日菜　　１　　須賀川第二
　〃　　渡辺　依里香　２　　三春

郡山明健中（県中第２代表）

郡山市立明健中学校.jpg
監督　　吉田　隆
コーチ　村上　淳
投手　　吉成　あやめ　１
捕手　　長谷川　慈　　１
一塁手　吉井　紅葉　　１
二塁手　橋本　青依　　１
三塁手　若杉　こころ　２
遊撃手　髙橋　桃子　　１
左翼手　佐藤　梨乃　　１
中堅手　田村　優愛　　１
右翼手　小林　光希　　１
控え　　吉成　心奏　　１

郡山第七中（県中第３代表）

郡山市立第七中学校
監督　　渡邊　大輔
コーチ　長崎　琴乃
投手　　坪井　優梨菜　１
捕手　　安斎　文　　　２
一塁手　栁沼　向日葵　２
二塁手　新井　愛叶　　１
三塁手　渡邉　暖乃　　２
遊撃手　石田　聖夜　　１
左翼手　古宮　里依咲　１
中堅手　千葉　小暖　　２
右翼手　小野　瑞歩　　２
控え　　森岡　結琳　　２
　〃　　横田　心春　　１

小野町立小野中学校（県中第４代表）

小野町立小野中学校
監督　　佐藤　直
投手　　秋田　麻耶　　２
捕手　　生天目　虹光　２
一塁手　宍戸　万葉　　２
二塁手　津田　芽吹　　１
三塁手　福澤　莉子　　２
遊撃手　西牧　萌衣　　２
左翼手　郡司　怜唯　　１
中堅手　國分　玲緒　　２
右翼手　郡司　杷奈　　１
控え　　宇佐見　采音　１
　〃　　吉田　心菜　　１

田村船引中（県中第５代表）

田村市立船引中学校
監督　　遠藤　民生
コーチ　志賀　敏
投手　　橋本　乙華　１
捕手　　渡辺　遥愛　　　２
一塁手　菊地　彩花　２
二塁手　井堀　愛鈴　　１
三塁手　石黒　稟華　　２
遊撃手　佐藤　菜南　　１
左翼手　歌川　優音　１
中堅手　栁沼　志奈　　２
右翼手　佐久間　凛　　２
控え　　渡邉　心輝　　２
　〃　　白石　結莉香　　１

東北中（県南第１代表）

白河市立東北中学校.jpg
監督　　大野　拓人
コーチ　吉成　淳
投手　　深谷　莉緒　　２
捕手　　穂積　凛々樺　２
一塁手　吉成　萌瑛　　１
二塁手　兼子　心優　　２
三塁手　本間　暖乃香　１
遊撃手　後上　華音　　２
左翼手　石川　琴菜　　１
中堅手　鈴木　めい　　２
右翼手　管家　乃風　　２
控え　　露木　花音　　２
　〃　　寺門　心晴　　２
　〃　　十文字　莉愛　２
　〃　　佐藤　優花　　１

玉川、古殿中（県南第２代表）

玉川村立玉川中学校 古殿町立古殿中学校.jpg
監督　　矢内　雄大
コーチ　深谷　正人
投手　　首藤　果凛　　２　玉川中
捕手　　関根　真唯　　２　玉川中
一塁手　車田　里緒　　２　玉川中
二塁手　溝井　りお　　２　玉川中
三塁手　田母神　茉由　２　玉川中
遊撃手　塩澤　夏美　　２　玉川中
左翼手　桑原　蛍　　　２　玉川中
中堅手　瀬谷　一佳　　１　玉川中
右翼手　小林　天音　　１　玉川中
控え　　桑原　希美　　１　玉川中
　〃　　藤田　絵菜　　２　玉川中
　〃　　岡部　星南　　２　古殿中
　〃　　溝井　心優　　２　古殿中
　〃　　田名辺　藍李　２　古殿中
　〃　　野崎　はるな　２　古殿中
　〃　　生田目　麻央　２　古殿中
　〃　　水野　　優　　２　古殿中

南会津町田島、湯川村、檜枝岐村立中学校（会津第１代表）

南会津町田島、湯川村、檜枝岐村立中学校
監督　　古川　幸大
コーチ　弓田　佳憲
投手　　星　陽向　　　２
捕手　　玉川　煌梨　　２
一塁手　渡部　遥陽　　１
二塁手　齋藤　光里　　２
三塁手　高倉　和　　　１
遊撃手　弓田　萌結　　１
左翼手　齋藤　結子　　２
中堅手　小林　愛依　　２
右翼手　古川　さくら　２
控え　　小野　真凜　　１
　〃　　佐久間　奈央　２
　〃　　星　彩那　　　２
　〃　　星　那奈佳　　１
　〃　　保科　咲季　　１

喜多方、塩川、喜多方第二、北会津中学校（会津第２代表）

喜多方、塩川、喜多方第二、北会津中学校
監督　　宇川　純子
コーチ　髙橋　幸生
投手　　手代木里美　２　塩川
捕手　　深谷　菜智　２　塩川
一塁手　渡部　乃愛　２　喜二
二塁手　長谷川詩乃　２　喜二
三塁手　飯塚明桜里　２　塩川
遊撃手　加藤　由夢　２　北会津
左翼手　鈴木　俐愛　２　塩川
中堅手　遠藤　楓來　２　喜二
右翼手　入岡　愛未　２　塩川
控え　　田中　愛琉　２　塩川

尚英中（相双代表）

新地町立尚英中学校.jpg
監督　　鬼島　祐樹
投手　　寺島　陽向　２
捕手　　駒木根幸乃　２
一塁手　藤　莉央奈　２
二塁手　阿部　桧依　２
三塁手　本田　愛海　２
遊撃手　遠藤　凪夏　２
左翼手　荒　瑠莉奈　２
中堅手　佐藤　帆花　２
右翼手　八巻由稀南　２
控え　　櫻井　優愛　２

いわき市立小名浜第一中学校 いわき市立泉中学校（いわき第１代表）

小名浜第一中 いわき市立泉中学校.jpg
監督　　菊池　郁郎
コーチ　澁谷　将人
投手　　横田　真愛　　２
捕手　　永井　美冬　　１
一塁手　櫻井　架希　　１
二塁手　松﨑　　和　　１
三塁手　小野　愛梨　　２
遊撃手　杉本　世愛　　２
左翼手　遠藤　妃捺多　１
中堅手　中村　紗笑　　１
右翼手　阿部　ひかり　１
控え　　信夫　結衣　　１

いわき市立藤間中学校（いわき第２代表）

いわき市立藤間中学校.jpg
監督　　鴨田　哲輝
投手　　井上　和香　１
捕手　　清水　明歩　２
一塁手　小林ひより　１
二塁手　髙見　碧海　２
三塁手　鈴木こころ　１
遊撃手　鈴木　南美　１
左翼手　松川　日歌　２
中堅手　青木　夢那　１
右翼手　國井　彩来　２
控え　　大竹　希花　１
　〃　　箱﨑　柊香　１

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