福島民友新聞社は今年も「民友マンガ大賞」の作品を募集します。４１回目を迎える本年度から審査委員長が交代します。和田恵秀氏（福島市）が退任し、おだれいこ氏（福島市出身）が審査委員長を務めます。
今回のマンガ部門のテーマは「記録更新」です。国内外で暗い話題が続く中、米大リーグで大谷翔平選手がメジャー史上初の「５０本塁打、５０盗塁」を達成して日本中を沸かせました。大小を問わず日々の生活での「記録更新」を面白おかしく表現してください。
絵手紙部門のテーマは「四季」です。友人、知人、親戚に心を込めて贈る一枚を描いてください。
似顔絵部門は有名人や著名人です。皆さんの作品をお待ちしています。
- 表彰
- ▽大賞（マンガ部門）＝トロフィー、賞金（１０万円）１点
▽金賞（マンガ、絵手紙、似顔絵部門）＝盾、賞金（３万円）計３点
▽銀賞（同）＝盾、賞金（２万円）計３点
▽銅賞（同）＝盾、賞金（１万円）計３点
- 応募要項
- ◇マンガ部門 ▽テーマ「記録更新」
◇絵手紙部門 ▽テーマ「四季」
◇似顔絵部門 ▽有名人・著名人
▽作品の大きさ＝はがき、縦横自由
▽内容＝１こまもの、色彩自由、未発表の作品に限る
- 応募方法
- はがきの表面に応募者の郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢と生年月日、職業（在学中の方は学校名と学年）、電話番号、部門、作品の表題を明記。宛先は郵便番号９６０―８６４８（住所不要）、福島民友新聞社編集局「民友マンガ大賞」係へ
- 締め切り
- １１月２７日必着
- 入賞発表
- １２月下旬
※入賞作品は来年１月３日付紙面に掲載予定
- その他
- 応募作品は返却しません。著作権は福島民友新聞社に帰属します
- 問い合わせ
- 福島民友新聞社編集局（電話０２４・５２３・１４３５、平日午前１０時～午後５時）
- 主催
- 福島民友新聞社
- 後援
- 日本漫画家協会東北ブロック