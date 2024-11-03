福島民友新聞社は今年も「民友マンガ大賞」の作品を募集します。４１回目を迎える本年度から審査委員長が交代します。和田恵秀氏（福島市）が退任し、おだれいこ氏（福島市出身）が審査委員長を務めます。

今回のマンガ部門のテーマは「記録更新」です。国内外で暗い話題が続く中、米大リーグで大谷翔平選手がメジャー史上初の「５０本塁打、５０盗塁」を達成して日本中を沸かせました。大小を問わず日々の生活での「記録更新」を面白おかしく表現してください。

絵手紙部門のテーマは「四季」です。友人、知人、親戚に心を込めて贈る一枚を描いてください。

似顔絵部門は有名人や著名人です。皆さんの作品をお待ちしています。