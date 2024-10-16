福島民友愛の事業団は１５日、福島市の福島民友新聞社で「心身障害児者の支援活動に対する助成事業」の審査会を開き、５団体への助成を決めた。

１団体３０万円を上限に申請を受け付け、本年度は２５団体から応募があった。中川俊哉理事長（福島民友新聞社会長）、鶴巻正子理事（福島大人間発達文化学類教授）、関靖男評議員（県社会福祉協議会事務局長）が審査員を務め、助成金の使途を踏まえて選考した。

県社協が推薦した５団体に福祉活動奨励賞を贈ることも決めた。

11月２７日贈呈式

助成金と同賞の贈呈式は１１月２７日、福島民友新聞社で行われる。

◇助成先団体 ▽ラポール泉就労継続支援Ｂ型事業所アットホーム（福島市）▽ＮＰＯ法人ＣＨＡＮＴ ＣＯＬＯＲＦＵＬ（チャント・カラフル、会津若松市）▽ＮＰＯ法人えいど福島共同作業所ぽけっと（福島市）▽ＮＰＯ法人あたご あたご共同作業所（南会津町）▽社会福祉法人希望の杜福祉会あとりえ北山（出張所杜のどーなつ、いわき市）

◇福祉活動奨励賞 ▽大平いきいきサロン（西郷村）読み聞かせ会「あのね」（古殿町）ふくしま民話茶屋の会（福島市）みんなの食堂ドリーム（広野町）本郷こまわり隊（会津美里町）



