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心身障害児者の支援…５団体に助成金、福島民友愛の事業団

10/16 10:30

　福島民友愛の事業団は１５日、福島市の福島民友新聞社で「心身障害児者の支援活動に対する助成事業」の審査会を開き、５団体への助成を決めた。

　１団体３０万円を上限に申請を受け付け、本年度は２５団体から応募があった。中川俊哉理事長（福島民友新聞社会長）、鶴巻正子理事（福島大人間発達文化学類教授）、関靖男評議員（県社会福祉協議会事務局長）が審査員を務め、助成金の使途を踏まえて選考した。

　県社協が推薦した５団体に福祉活動奨励賞を贈ることも決めた。

　11月２７日贈呈式

　助成金と同賞の贈呈式は１１月２７日、福島民友新聞社で行われる。

　◇助成先団体　▽ラポール泉就労継続支援Ｂ型事業所アットホーム（福島市）▽ＮＰＯ法人ＣＨＡＮＴ　ＣＯＬＯＲＦＵＬ（チャント・カラフル、会津若松市）▽ＮＰＯ法人えいど福島共同作業所ぽけっと（福島市）▽ＮＰＯ法人あたご　あたご共同作業所（南会津町）▽社会福祉法人希望の杜福祉会あとりえ北山（出張所杜のどーなつ、いわき市）

　◇福祉活動奨励賞　▽大平いきいきサロン（西郷村）読み聞かせ会「あのね」（古殿町）ふくしま民話茶屋の会（福島市）みんなの食堂ドリーム（広野町）本郷こまわり隊（会津美里町）


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